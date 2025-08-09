Chỉ 149.000 đồng/ tháng, tận hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 khi mua điện thoại tại FPT Shop

Chính sách đặc biệt này bắt đầu từ ngày 9/8, giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí vừa chủ động bảo vệ thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.

Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam ngày càng sôi động, kéo theo nhu cầu sở hữu thiết bị chính hãng đi cùng với một chế độ bảo hành minh bạch, đáng tin cậy. Người dùng không chỉ muốn trải nghiệm công nghệ mới mà còn cần sự an tâm lâu dài, đặc biệt là khi các chi phí sửa chữa phát sinh có thể trở thành gánh nặng.

Nắm bắt nhu cầu vừa sở hữu điện thoại chính hãng, vừa an tâm trong quá trình sử dụng, FPT Shop tiên phong triển khai chính sách: Khách hàng mua điện thoại kèm SIM FPT sẽ được hưởng quyền lợi bảo hành 1 đổi 1 cho thiết bị với chi phí chỉ từ 149.000 đồng mỗi tháng. Đây là giải pháp tiện lợi, kết hợp quyền lợi bảo hành, tiện ích viễn thông và dịch vụ hậu mãi, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm công nghệ mà không lo phát sinh chi phí sửa chữa.

FPT Shop khởi động chương trình bảo hành 1 đổi 1 khi mua điện thoại kèm SIM FPT, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Đặc biệt, khi mua điện thoại kèm SIM FPT, khách hàng không chỉ được tận hưởng đặc quyền bảo hành thiết bị - 1 đổi 1 mỗi tháng, mà còn có thể trải nghiệm tiện ích viễn thông từ mạng di động FPT, phục vụ quá trình học tập và làm việc. Với gói cước TD149 (149.000 đồng/tháng), khách hàng được sử dụng 5GB data tốc độ cao mỗi ngày, kèm 1.000 phút gọi nội mạng và 30 phút ngoại mạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối và giải trí hàng ngày. Trong khi đó, các dòng điện thoại có giá trị trên 20.000.000 đồng phù hợp với gói TD199 (199.000 đồng/tháng), mang đến 8GB data/ngày, 1.500 phút nội mạng và 50 phút ngoại mạng.

Mua điện thoại kèm SIM FPT tại FPT Shop, người dùng nhận ngay đặc quyền 1 đổi 1 hàng tháng.

Để duy trì trọn vẹn những quyền lợi này, khách hàng chỉ cần gia hạn gói cước mỗi tháng, nếu việc gia hạn gián đoạn, cả ưu đãi viễn thông và quyền lợi bảo hành sẽ tự động kết thúc. Chương trình hiện được áp dụng cho các dòng iPhone chính hãng, mang đến cho người dùng trải nghiệm sở hữu thiết bị vừa trọn vẹn vừa an toàn.

Với đặc quyền bảo hành 1 đổi 1 hàng tháng dành cho khách hàng mua điện thoại kèm SIM FPT, FPT Shop tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường bán lẻ công nghệ tại Việt Nam - không chỉ là nơi cung cấp thiết bị đa dạng, chính hãng, mà còn là đơn vị tiên phong mang đến những giải pháp tiện lợi và tối ưu chi phí, giúp người dùng an tâm trong suốt hành trình trải nghiệm công nghệ.

Từ khi chính thức ra mắt, mạng di động FPT đã thu hút hơn nửa triệu khách hàng trên toàn quốc. Không chỉ mang đến làn gió trẻ trung cho thị trường viễn thông, nhà mạng còn tận dụng lợi thế sẵn có từ hệ thống bán lẻ công nghệ FPT Shop để tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch - từ thiết bị, dịch vụ viễn thông đến chính sách hậu mãi. Với định hướng "Cùng bạn tiên phong, trải nghiệm để trưởng thành", mạng di động FPT đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự thấu hiểu người dùng với những giải pháp thiết thực.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: fptshop.com.vn/sim-fpt

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể đến cửa hàng FPT Shop gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 1800.6601 để được tư vấn thêm.