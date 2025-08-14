Lịch sử không xa vời: Một món quà nhỏ mang theo cả 80 năm tự hào

Không chỉ đơn thuần là sản phẩm, Bộ Sưu Tập này được ra đời như một lời tri ân đến lịch sử, đồng thời là cách kết nối thế hệ Gen Z hôm nay với những hình tượng dân tộc thiêng liêng bằng một hình thức rất khác: mềm mại, dễ thương nhưng vẫn đầy tinh thần Việt Nam.

Khi cả nước đang hướng về Quảng trường Ba Đình với lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh, thì tại các hiệu sách, góc học tập và không gian sống của người trẻ, "Gấu Yêu Nước" cũng đang có mặt theo một cách riêng nhẹ nhàng, gần gũi nhưng sâu sắc.

Bộ sưu tập "Gấu Yêu Nước" gồm 5 nhân vật

- Đồng chí Giải Phóng Quân

- Đồng chí Vệ Quốc Quân

- Nữ Thanh Niên Xung Phong

- Đồng chí Hậu Phương

- Gấu Quốc Kỳ

Từ Quốc Khánh đến mùa tựu trường: Một khởi đầu đầy cảm hứng

Tháng 9 năm nay không chỉ là dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh, mà còn là mùa tựu trường của hàng triệu bạn trẻ. ZooZoo khéo léo đưa tinh thần dân tộc vào đời sống học đường nơi mỗi bạn học sinh, sinh viên đều có thể mang theo một phần lịch sử bên mình.

ZooZoo tin rằng: Lịch sử không chỉ hiện diện trong sách giáo khoa, mà có thể ở ngay cạnh bạn nhỏ bé, gần gũi, và chạm đến mỗi ngày.

Một chú Đồng Chí Vệ Quốc trong cặp sách, Đồng chí Hậu Phương hay Nữ Thanh Niên Xung Phong bên góc học tập tất cả như những người bạn nhỏ thầm lặng, vừa dễ thương, vừa tiếp thêm động lực là lời nhắc dịu dàng:

"Cố gắng học tập hôm nay chính là cách để bạn viết tiếp câu chuyện dân tộc bằng chính sự chăm chỉ, tử tế và tự hào của thế hệ mình."

Yêu nước không nhất thiết phải là điều gì to tát

"Lịch sử là một món quà và chúng ta là người trao đi."

Đó là tinh thần xuyên suốt trong bộ sưu tập Gấu Yêu Nước mà đội ngũ ZooZoo muốn gửi gắm. Không phải lời kêu gọi to tát, mà chỉ đơn giản là tạo ra một món quà nhỏ, để mỗi người trẻ có thể tự do thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách của riêng mình: tự nhiên, tử tế và đầy cảm hứng.

Một chú gấu - Một khởi đầu

ZooZoo tin rằng không cần đến Quảng trường Ba Đình, bạn vẫn có thể cảm nhận tinh thần dân tộc từ những điều nhỏ nhất. Và trong mùa tựu trường năm nay bên cạnh sách vở, bảng tên, đôi giày mới… có thể bạn sẽ chọn thêm một người bạn nhỏ mang theo 80 năm niềm tự hào để đồng hành.