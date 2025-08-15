FILA ra mắt BST “LOVE:ALL” – Tôn vinh văn hoá Đông Nam Á và tinh thần thể thao đầy cảm hứng!

Mùa hè năm nay, FILA ra mắt bộ sưu tập đặc biệt mang tên LOVE:ALL – một lời tuyên ngôn đầy cảm hứng dành riêng cho 3 quốc gia Đông Nam Á, kết hợp tinh thần thể thao, văn hoá bản địa và cá tính nghệ thuật.

Từ sân quần vợt đến không gian văn hóa – Khi thể thao và cảm xúc hoà làm một

Điểm đặc biệt của BST LOVE:ALL nằm ở việc kết hợp cùng ba nghệ sĩ trong khu vực để sáng tạo nên những nhân vật và hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa: Bảo Việt đến từ Việt Nam, MIWD đến từ Thái Lan và MonKiddo đến từ Malaysia.

Lấy cảm hứng từ cách tính điểm trong quần vợt – nơi mọi trận đấu đều bắt đầu bằng "0" vì tình yêu và niềm đam mê với thể thao, LOVE:ALL tôn vinh tinh thần thể thao hãy cứ chơi hết mình, không áp lực, không rào cản - "0 rules, just play!"

Ba nghệ sĩ đến từ 3 đất nước: Bảo Việt (Việt Nam), MIWD (Thái Lan) và MonKiddo (Malaysia) (thứ tự từ trái qua phải)

Ba nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu được khắc họa bằng bàn tay tài hoa của 3 nghệ sĩ đến từ 3 đất nước: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia (thứ tự từ trái qua phải)

Gam màu chủ đạo của bộ sưu tập gồm hồng phấn, xanh dương và vàng – gợi cảm giác tươi vui, mộng mơ và tràn đầy năng lượng, phù hợp với không khí mùa hè.

Bộ sưu tập LOVE:ALL với nguồn cảm hứng bất tận từ sân chơi tennis

Linh – nhân vật đặc biệt đến từ Việt Nam: Một cú giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại

Trong bộ sưu tập lần này, họa sĩ Bảo Việt mang đến hình tượng Linh – nhân vật đến từ Việt Nam, với hình ảnh Linh trong tà áo dài truyền thống nhưng mang tinh thần thể thao mạnh mẽ, dứt khoát. Thiết kế vừa mang cảm hứng văn hóa dân tộc, vừa thổi vào đó nguồn năng lượng trẻ trung, sinh động.

Bộ sưu tập LOVE:ALL dành riêng cho Việt Nam với nhân vật Linh nổi bật trên áo

Love:All không chỉ là bộ sưu tập – đó là một "sân chơi thật sự" mà bạn có thể tham gia

Không chỉ ra mắt sản phẩm, FILA Việt Nam còn đem đến một trải nghiệm sống động khi mô phỏng sân chơi LOVE:ALL tại FILA Saigon Centre. Tại đây, bạn không chỉ được ngắm nhìn các thiết kế ý nghĩa của BST, mà còn có thể tham gia các hoạt động thú vị, mang tinh thần trẻ trung và kết nối.

Không gian trải nghiệm sân chơi Love:All đầy màu sắc

Và hành trình đó chưa dừng lại. Sân chơi LOVE:ALL sẽ tiếp tục được lan toả rộng hơn nữa tại chuỗi cửa hàng FILA mới ở TP.HCM như Vạn Hạnh Mall, AEON Mall Bình Tân và SC VivoCity – hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng.

Gặp gỡ nghệ sĩ Bảo Việt – nơi hậu trường sáng tạo trở thành nguồn cảm hứng sống động

Diễn ra tại FILA Saigon Centre vào tối 02/08/2025, sự kiện Meet & Greet cùng nghệ sĩ Bảo Việt không chỉ nhằm tôn vinh di sản tennis lâu đời của thương hiệu FILA mà còn mở ra cánh cửa bước vào thế giới sáng tạo của nhân vật Linh – hình tượng đại diện Việt Nam trong BST lần này, qua góc nhìn độc đáo của hoạ sĩ Bảo Việt.

Hoạ sĩ Bảo Việt (bên phải) giao lưu cùng khán giả

Maison RMI – Đơn vị phân phối FILA tại Việt Nam: Góp phần lan tỏa thời trang quốc tế

FILA tại Việt Nam hiện được phân phối chính thức bởi Maison RMI – một trong những công ty thời trang bán lẻ hàng đầu. Với hơn 20 năm hoạt động, Maison RMI đã trở thành "ngôi nhà thời trang" của hơn 30 thương hiệu quốc tế, phục vụ những tín đồ thời trang cao cấp và hiện đại.

Với BST FILA LOVE:ALL lần này, Maison RMI tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giúp thời trang thế giới chạm đến trái tim giới trẻ Việt theo cách chân thật và truyền cảm hứng nhất.

Đừng bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào BST đặc biệt LOVE:ALL!

FILA LOVE:ALL chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng và website Maison Online từ 30/07/2025.

Khám phá và mua sắm tại: https://maison.onl/BSTLoveAll