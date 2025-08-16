LynkiD bắt tay Singapore Airlines: Nâng tầm quyền lợi cho hội viên

Điểm thưởng LynkiD mở lối ra thế giới

Từ lâu, các chương trình khách hàng thân thiết tại Việt Nam giới hạn về cả thương hiệu và địa lý - khi chủ yếu tập trung phục vụ ở một nhãn hàng nhất định, chủ yếu trong lĩnh vực mua sắm, ăn uống hoặc quà tặng nội địa. Vì thế, khi LynkiD hợp tác chiến lược với KrisFlyer - chương trình khách hàng thân thiết toàn cầu của Singapore Airlines - được ghi nhận là cột mốc mới cho chương trình loyalty tại Việt Nam.

LynkiD mở rộng hợp tác quốc tế khi bắt tay cùng KrisFlyer.

Với liên kết mới này, hơn 8 triệu người dùng LynkiD có thể quy đổi điểm tích lũy thành dặm bay KrisFlyer, mở ra hàng loạt quyền lợi: Từ đổi vé máy bay quốc tế, nâng hạng ghế, mua sắm miễn thuế tại sân bay, đến tận hưởng dịch vụ du lịch cao cấp trên toàn cầu. Đây cũng là bước tiến giúp LynkiD vượt qua ranh giới địa lý, đưa trải nghiệm loyalty của người Việt tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, mỗi 550 điểm tích lũy LynkiD, khách hàng có thể đổi 01 dặm bay KrisFlyer và dễ dàng tận hưởng những hành trình bay chất lượng hàng đầu thế giới cùng nhiều lựa chọn khám phá đa dạng như: Đổi vé máy bay, nâng hạng bay cùng Singapore Airlines, Scoot hoặc các hãng hàng không trong liên minh Star Alliance và các hãng hàng không đối tác khác; đổi trải nghiệm đêm nghỉ tại chuỗi khách sạn Marriott, Accor trên toàn thế giới; deals du lịch hấp dẫn từ đối tác Pelago của Singapore Airlines và hàng trăm ưu đãi nâng hạng phòng, chuỗi nhà hàng ẩm thực, spa làm đẹp...; cơ hội mua sắm các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng và hàng miễn thuế trên KrisShop.

Giới quan sát nhìn nhận, điểm mạnh của LynkiD không chỉ nằm ở mạng lưới đối tác rộng lớn, mà còn ở trải nghiệm liền mạch. Từ việc tích điểm khi dùng dịch vụ trong nước, đến quy đổi thành dặm bay quốc tế, tất cả đều diễn ra nhanh chóng, minh bạch trên ứng dụng.

Khách hàng có thể tích điểm từ hàng trăm thương hiệu thuộc đa dạng lĩnh vực, từ ẩm thực, mua sắm, giải trí, tài chính, rồi quy đổi trực tiếp sang dặm KrisFlyer. Lịch sử giao dịch được hiển thị rõ ràng, giúp người dùng yên tâm theo dõi quyền lợi của mình.

Nhờ đó, mỗi khoản chi tiêu thường nhật đều trở thành một khoản "đầu tư" cho những trải nghiệm đáng nhớ: Một bữa tối sang trọng ở Singapore, một chuyến công tác, kỳ nghỉ của gia đình tại xử sở Đảo quốc sư tử hay bất cứ thành phố lớn nào Singapore Airline có đường bay. Người dùng LynkiD không chỉ tiêu dùng, mà còn được "thưởng" bằng những giá trị vượt trội.

Tương lai đầy hứa hẹn cho người dùng và đối tác của LynkiD

Việc hợp tác với Singapore Airlines cho thấy năng lực và tầm nhìn dài hạn của LynkiD trong việc xây dựng một hệ sinh thái loyalty không biên giới. Đây là minh chứng cho khả năng kết nối của một thương hiệu Việt với các tên tuổi hàng đầu thế giới, đồng thời thời mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp loyalty hiện đại và hiệu quả.

LynkiD giúp các thương hiệu đối tác tiếp cận tệp khách hàng mới tiềm năng.

Đại diện LynkiD chia sẻ, thương hiệu dự kiến mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực khác như khách sạn, thương mại điện tử, giải trí quốc tế, nhằm đem lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. Mục tiêu không chỉ là gia tăng tiện ích, mà còn là tạo nên một cộng đồng khách hàng gắn bó, nơi mỗi điểm thưởng đều mang giá trị toàn cầu.

Trong hệ sinh thái loyalty của LynkiD - ứng dụng gắn kết khách hàng đa nền tảng, đối tác chính thức cung cấp dịch vụ loyalty của VPBank - khách hàng và đối tác được cộng hưởng để nhận về quyền lợi tối đa. Hơn 8 triệu người dùng được quy đổi điểm thưởng để phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống - từ ăn uống, mua sắm, giải trí đến du lịch quốc tế. Song song đó, hơn 1.000 thương hiệu đối tác không chỉ sở hữu chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết ưu việt, mà còn có cơ hội tiếp cận những tệp khách hàng mới chưa từng được biết đến từ LynkiD mang lại.

Giới quan sát đánh giá, LynkiD đang xây dựng mô hình cộng hưởng tạo nên sức mạnh vượt trội, nhờ mang lại quyền lợi cho tất cả các bên đi cùng. Người dùng gắn bó hơn, đối tác tăng trưởng nhanh hơn, và LynkiD trở thành điểm kết nối trung tâm của một mạng lưới loyalty quy mô lớn. Đây chính là nền tảng để thương hiệu Việt này tiến xa hơn trong hành trình hội nhập và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.