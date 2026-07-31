Từ hôm nay, Tràng An tạm dừng tuyến tham quan này: Du khách chú ý

Du khách có kế hoạch đến địa điểm này cần nắm rõ thông báo dưới đây.

Ngày 31/7, Ban Quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) phát đi thông báo tạm thời điều chỉnh hoạt động tham quan tại khu di sản do ảnh hưởng của mưa lớn.

Ảnh: Di sản Tràng An

Theo thông báo, những ngày gần đây, mưa lớn khiến mực nước tại một số hang động trong khu di sản dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Ban Quản lý quyết định tạm ngừng hoạt động tuyến tham quan số 3 kể từ ngày 31/7/2026 cho đến khi mực nước trong các hang rút xuống mức an toàn.

Trong thời gian này, hai tuyến tham quan số 1 và số 2 vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách.

Ban Quản lý Di sản Tràng An cho biết rất mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thông cảm của du khách trong thời gian điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các hành trình tham quan.

Tràng An là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến với Ninh Bình. Quần thể danh thắng này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản kép đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít di sản trên thế giới hội tụ đồng thời hai giá trị nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.

Ảnh: Di sản Tràng An

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Tràng An được vinh danh ở hạng mục "Best of the Best" - danh hiệu cao nhất thuộc hệ thống Travellers' Choice Awards 2025, dành cho nhóm 1% điểm đến được đánh giá tốt nhất trên toàn cầu.

Đối với du khách có kế hoạch đến Tràng An, hiện có nhiều phương án di chuyển thuận tiện. Từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn xe khách tại bến xe Giáp Bát hoặc các tuyến xe limousine đi Ninh Bình với thời gian di chuyển khoảng hơn 2 giờ. Nếu xuất phát từ TP.HCM, phương án phổ biến là bay đến Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tàu hỏa cũng là lựa chọn phù hợp đối với du khách từ nhiều tỉnh, thành. Ga Ninh Bình nằm ngay khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc kết nối đến các điểm du lịch trong tỉnh. Với những người sử dụng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội có thể đi theo đường Giải Phóng, nhập vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau đó di chuyển theo hướng Phủ Lý để đến Ninh Bình.

Hiện nay, giá vé tham quan Quần thể danh thắng Tràng An là 300.000 đồng/người lớn (cao trên 1,3 m) và 150.000 đồng/trẻ em có chiều cao từ 1 m đến 1,3 m.