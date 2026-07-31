Sau loạt chuyến bay bị hủy, Bamboo Airways tiếp tục dừng khai thác đường bay đến một điểm du lịch nổi tiếng

Bamboo Airways vừa thông báo dừng khai thác toàn bộ chuỗi chuyến bay charter trên đường bay Hà Nội - Lệ Giang (Trung Quốc) từ ngày 1/8 sau khi không tìm được phương án phù hợp để tiếp tục vận hành. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang tái cơ cấu hoạt động và liên tiếp điều chỉnh mạng đường bay.

Bamboo Airways vừa gửi thông báo tới các đối tác về việc dừng khai thác chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) trên đường bay Hà Nội - Lệ Giang (HAN - LJG) kể từ ngày 1/8.

Trong văn bản gửi đối tác ngày 30/7, hãng cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát tình hình khai thác thực tế và đánh giá các phương án duy trì đường bay.

Theo Bamboo Airways, thời gian qua hãng đã làm việc với các bên liên quan nhằm tìm giải pháp tiếp tục vận hành chuỗi chuyến bay charter Hà Nội - Lệ Giang. Tuy nhiên, sau khi xem xét, hãng xác định không còn phương án phù hợp để duy trì hoạt động.

Thông báo của Bamboo Airways đến các đại lý

Đại diện Bamboo Airways bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đối tác và hành khách bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi kế hoạch khai thác.

Đối với những hành khách đã được xác nhận chỗ, hãng đề nghị liên hệ với đại lý, doanh nghiệp lữ hành hoặc đơn vị xuất vé để được hướng dẫn các thủ tục hoàn, đổi vé hoặc sắp xếp hành trình thay thế.

Điều chỉnh hoạt động sau tái cơ cấu, doanh nghiệp lữ hành có thể bị ảnh hưởng

Việc dừng khai thác đường bay charter Hà Nội - Lệ Giang diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang tiếp tục điều chỉnh hoạt động sau quá trình tái cơ cấu. Thời gian gần đây, hãng đã sắp xếp lại mạng đường bay, tối ưu đội tàu bay và tập trung nguồn lực cho những chặng có hiệu quả khai thác cao hơn.

Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) là một trong những điểm đến được nhiều du khách Việt Nam yêu thích, đồng thời là cửa ngõ kết nối tới nhiều địa danh nổi tiếng như Shangri-La, Núi Tuyết Ngọc Long cùng các điểm du lịch lân cận.

Bamboo Airways thông báo tạm dừng bay charter Hà Nội - Lệ Giang. Ảnh minh họa

Khác với các đường bay thường lệ, chuyến bay charter được khai thác theo hợp đồng giữa hãng hàng không với doanh nghiệp lữ hành hoặc đơn vị tổ chức tour. Việc vận hành phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, hiệu quả thương mại cũng như thỏa thuận giữa các bên.

Do đó, việc Bamboo Airways dừng chuỗi chuyến bay này có thể khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành phải điều chỉnh lịch trình tour, chuyển sang các hành trình nối chuyến hoặc tìm phương án vận chuyển thay thế cho khách. Hiện hãng chưa công bố thời điểm nối lại đường bay charter Hà Nội - Lệ Giang.

Trước đó Bamboo Airways liên tiếp hoãn, hủy nhiều chuyến bay

Trước đó, tối 28/7, Bamboo Airways đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc liên tiếp hoãn và hủy nhiều chuyến bay trong thời gian gần đây. Hãng nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng.

Bamboo Airways cho biết đang tập trung nguồn lực để bảo đảm quyền lợi của hành khách. Đối với các chuyến bay bị hủy, hãng sẽ thực hiện hoàn vé theo quy định.

Hành khách được đề nghị điền thông tin theo biểu mẫu trực tuyến trên website chính thức của Bamboo Airways để Trung tâm Chăm sóc khách hàng tiếp nhận và xử lý. Các yêu cầu sẽ được giải quyết theo thứ tự đăng ký.