Đổ xô săn vé máy bay đến tỉnh lớn nhất Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra?

Sau nhiều tháng việc di chuyển bị gián đoạn, một điểm đến nổi tiếng đang bất ngờ trở lại "đường đua" du lịch khi nhiều người đồng loạt lên kế hoạch và săn vé máy bay cho những chuyến đi cuối hè.

Sau gần 3 tháng phải di chuyển vòng qua các sân bay lân cận rồi tiếp tục đi đường bộ, nhiều người yêu thích Đà Lạt cuối cùng cũng chờ được ngày các chuyến bay thẳng quay trở lại. Trên các hội nhóm du lịch và hệ thống bán vé trực tuyến, không ít du khách đã bắt đầu tìm kiếm, so sánh giá vé và lên lịch cho chuyến đi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Động lực đến từ thông tin Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 19/8 sau thời gian tạm ngừng khai thác để nâng cấp đường cất hạ cánh. Việc sân bay hoạt động trở lại cũng đồng nghĩa các đường bay thẳng đến Đà Lạt sẽ được khôi phục, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn đáng kể.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé cho thấy Vietnam Airlines và Vietjet Air đã mở bán các chặng TP.HCM - Đà Lạt và Hà Nội - Đà Lạt từ ngày 19/8. Giá vé hiện dao động khoảng 1 triệu đồng/lượt từ TP.HCM và khoảng 1,5 triệu đồng/lượt từ Hà Nội (đã bao gồm thuế, phí), tùy thời điểm đặt chỗ và ngày khởi hành.

Giá vé một số chuyến bay đi Đà Lạt ngày 19/8, khởi hành từ TP.HCM

Không ít du khách cho biết thay vì đặt vé ngay sau ngày 19/8, họ ưu tiên các chuyến bay từ đầu tháng 9. Theo nhiều người, đây là thời điểm giá vé "dễ chịu" hơn, đồng thời hoạt động khai thác của sân bay cũng đã đi vào ổn định sau những ngày đầu mở cửa trở lại.

"Lúc biết tin sân bay Liên Khương mở lại, mình vào xem vé gần như ngay lập tức. Mình dự định đi đầu tháng 9 vì giá mềm hơn, lại không quá đông như dịp vừa mở lại", chị Hải Phương (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Theo Hải Phương, trước đó chị từng có ý định đến Đà Lạt nhưng tạm gác lại vì việc phải bay đến sân bay khác rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô khiến hành trình kéo dài, chi phí cũng tăng lên đáng kể. Khi các chuyến bay thẳng được nối lại, chị quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi kéo dài 4 ngày để vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá những quán cà phê và điểm check-in mới của thành phố.

Giá vé một số chuyến bay đi Đà Lạt ngày 19/8, khởi hành từ Hà Nội

Việc khôi phục các đường bay thẳng được đánh giá sẽ giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển so với phương án bay đến sân bay lân cận rồi tiếp tục đi đường bộ. Từ sân bay Liên Khương, du khách chỉ mất khoảng 35-45 phút đi ô tô để vào trung tâm Đà Lạt.

Với việc vé máy bay được mở bán trở lại, Đà Lạt nhiều khả năng sẽ sớm đón làn sóng du khách mới trong mùa thu. Khi việc di chuyển thuận tiện hơn và chi phí không còn đội lên vì phải quá cảnh, sức hút của thành phố ngàn hoa được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho hệ thống lưu trú, ăn uống và các dịch vụ du lịch bước vào giai đoạn sôi động sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng bởi việc tạm dừng khai thác sân bay.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng - địa phương vừa mở rộng địa giới hành chính và trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam - đang đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó Đà Lạt tiếp tục giữ vai trò là trung tâm đón khách quan trọng nhất.

Song song với việc nối lại khai thác, hạ tầng hàng không tại Liên Khương cũng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại trong thời gian tới. Việc khôi phục các chuyến bay không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn góp phần kích thích hoạt động lưu trú, ăn uống và các dịch vụ du lịch tại Đà Lạt sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng bởi việc tạm đóng cửa sân bay.

Với việc vé máy bay đã được mở bán trở lại, nhiều du khách đang tranh thủ đặt chỗ sớm để có mức giá tốt trước khi nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Điều này cũng cho thấy sức hút của Đà Lạt vẫn chưa hề giảm, ngay cả sau quãng thời gian việc di chuyển đến thành phố ngàn hoa gặp nhiều trở ngại.