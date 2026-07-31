Tin vui: Một đường bay chính thức được nối lại sau gần 6 năm, sử dụng máy bay hiếm gặp

Máy bay hiếm gặp này là máy bay gì?

Theo thông báo được Vietnam Airlines công bố ngày 29/7, đường bay Cần Thơ – Đà Lạt sẽ chính thức được khôi phục từ ngày 19/8/2026 sau 6 năm tạm dừng. Chuyến bay do VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng trong tháng 9 và tháng 10, hãng dự kiến điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Việc nối lại đường bay được kỳ vọng giúp rút ngắn đáng kể hành trình giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố du lịch nổi tiếng của khu vực Tây Nguyên. Thay vì phải đi đường bộ trong nhiều giờ hoặc di chuyển qua TP.HCM, người dân và du khách có thêm lựa chọn bay thẳng giữa hai địa phương.

Ảnh Vietnam Airlines

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Cần Thơ và Đà Lạt đều là những thị trường có nhu cầu đi lại, du lịch lớn. Đường bay trực tiếp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng kết nối giao thương, đầu tư và trao đổi khách giữa hai khu vực.

Cùng thời điểm, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng bằng Airbus A321. Trong đó, chặng Hà Nội – Đà Lạt có 2 chuyến khứ hồi/ngày, TP.HCM – Đà Lạt có 4 chuyến và Đà Nẵng – Đà Lạt có một chuyến. Con số này không bao gồm tuyến Cần Thơ – Đà Lạt.

ATR 72 – dòng máy bay cánh quạt không phải hành khách nào cũng từng đi

Chi tiết gây chú ý trên đường bay vừa được khôi phục là loại máy bay được sử dụng. Thay vì Airbus A320 hoặc A321 thường gặp trên các chặng nội địa, VASCO sẽ bố trí ATR 72.

Đây là máy bay khu vực sử dụng hai động cơ cánh quạt, được thiết kế để khai thác hiệu quả trên những tuyến bay ngắn, lượng khách vừa phải. ATR là liên doanh giữa hai tập đoàn hàng không châu Âu Airbus và Leonardo; các dòng máy bay hiện nay của hãng có sức chứa từ 44 đến 78 hành khách.

ATR 72 không phải loại máy bay mới tại Việt Nam. Vietnam Airlines bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận dòng máy bay này từ năm 1991 và đưa vào khai thác từ cuối năm 1992. Khi đó, ưu thế có thể hoạt động tại những sân bay đường băng ngắn giúp ATR 72 phù hợp với điều kiện hạ tầng hàng không trong nước.

Ảnh Vietnam Airlines

Tuy nhiên, hiện dòng máy bay này chỉ còn xuất hiện trên một số tuyến do VASCO đảm nhiệm, chủ yếu kết nối các sân bay địa phương như Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá. Do đó, nhiều hành khách thường xuyên bay nội địa nhưng chỉ đi các chặng lớn vẫn có thể chưa từng trải nghiệm ATR 72.

ATR 72 nhiều khả năng phù hợp hơn với quy mô hành khách của một tuyến liên vùng vừa được phục hồi, giúp hãng duy trì tần suất đều mà không cần sử dụng máy bay gần 200 ghế.

Hành khách muốn trải nghiệm cần lưu ý điều gì?

So với máy bay phản lực thân hẹp, ATR 72 có khoang nhỏ hơn và cánh quạt nằm ngay bên ngoài cửa sổ nên mang lại cảm giác khá khác biệt. Người muốn quan sát cánh quạt có thể chọn ghế cửa sổ gần khu vực cánh; trong khi hành khách muốn ngắm cảnh nên chọn vị trí xa động cơ để tầm nhìn ít bị che khuất.

Một lưu ý quan trọng liên quan đến hành lý: Vietnam Airlines quy định các chặng khai thác bằng ATR 72 có tiêu chuẩn hành lý xách tay 7kg và một kiện ký gửi 23kg. Mức xách tay này thấp hơn giới hạn 10kg đang áp dụng cho hạng Phổ thông trên nhiều hành trình khác, vì vậy hành khách cần kiểm tra kỹ trước khi ra sân bay.

Ảnh minh

Chiếc máy bay thường thấy trong các chặng bay đi Côn Đảo (Ảnh VnTrip)

Ngoài tuyến Cần Thơ – Đà Lạt từ ngày 19/8, hành khách muốn trải nghiệm ATR 72 có thể lựa chọn chặng TP.HCM – Côn Đảo hoặc Cần Thơ – Côn Đảo. Vietnam Airlines cho biết ATR 72 của VASCO hiện là loại máy bay khai thác chính tại sân bay Côn Đảo. Tuy nhiên, loại tàu bay có thể được điều chỉnh vì lý do khai thác, nên người đi cần xem phần thông tin chuyến bay trước khi thanh toán.