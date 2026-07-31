Thực hư tin đồn trà sữa Miss Rosy đóng cửa khiến MXH đứng ngồi không yên

Thông tin Miss Rosy chi nhánh Dương Quảng Hàm (gần cổng trường ĐH Văn Lang cơ sở 3) đóng cửa làm nhiều sinh viên vô cùng bất ngờ.

Những ngày gần đây, không ít người ghé Miss Rosy trên đường Dương Quảng Hàm TP.HCM rồi đành quay xe vì cửa quán đóng kín. Chỉ một hình ảnh quen thuộc ấy đã nhanh chóng làm dấy lên hàng loạt thắc mắc trên mạng xã hội: "Miss Rosy nghỉ luôn rồi hả?", "Quán đóng cửa thật à?", thậm chí có người còn vội chạy đến vì tưởng đây là cơ hội cuối để mua một ly trà sữa.

Tuy nhiên, sự thật lại không quá kịch tính như những gì nhiều người nghĩ.

Theo chị Tiền, chủ Miss Rosy cơ sở đường Dương Quảng Hàm, quán chỉ tạm nghỉ trong dịp hè vì sinh viên nghỉ học nên lượng khách giảm đáng kể. Đây là lịch nghỉ vẫn diễn ra hằng năm và dự kiến đến tháng 9, khi trường vào năm học mới, quán sẽ mở cửa trở lại như bình thường.

Thế nhưng, việc một quầy trà sữa nghỉ bán vài tuần lại nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán mới là điều đáng chú ý. Bởi nếu không phải là một cái tên đủ quen thuộc, có lẽ việc cửa quán đóng vài ngày cũng sẽ chẳng tạo nên nhiều cuộc thảo luận đến vậy.

Thực tế, Miss Rosy từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của nhiều sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Nằm trong một con hẻm gần cổng trường, quán không quá rộng, cũng không được đầu tư theo phong cách check-in. Thế nhưng, vào mỗi khung giờ cao điểm, khu vực trước quán thường xuyên kín người chờ mua nước. Hình ảnh khách xếp hàng hay những ly trà sữa đầy ắp topping dần trở thành nội dung quen thuộc trong nhiều video được chia sẻ trên TikTok.

Chính điều đó khiến Miss Rosy xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội mà gần như không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Khi cửa quán bất ngờ đóng nhiều ngày, các video ghi lại khung cảnh vắng lặng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít người để lại bình luận hỏi quán có còn bán hay không, số khác cho biết đã tranh thủ ghé qua để kiểm chứng sau khi xem các clip lan truyền.

Sự quan tâm ấy cũng đến từ việc Miss Rosy là lựa chọn quen thuộc của nhiều sinh viên nhờ mức giá khá "dễ chịu". Trong khi nhiều thương hiệu trà sữa hiện có giá từ 40.000-70.000 đồng mỗi ly, đồ uống tại đây dao động khoảng 10.000-30.000 đồng. Chỉ hơn 20.000 đồng là đã có một ly trà sữa kèm nhiều loại topping, vì vậy câu nói "Hết tiền thì Miss Rosy" cũng trở thành câu slogan quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trong các video trên mạng xã hội.

Chính mức giá này cũng từng đưa Miss Rosy trở thành tâm điểm chú ý hồi cuối tháng 6 sau video review ly trà sữa 12.000 đồng. Thời điểm đó, chị Tiền chia sẻ điều mình quan tâm nhất không phải sự nổi tiếng của quán, mà là không muốn bất kỳ ai bị ảnh hưởng về kinh tế từ những tranh cãi liên quan. Theo chị, phần lớn khách hàng là học sinh, sinh viên nên việc giữ mức giá phù hợp luôn được ưu tiên.

Có lẽ cũng vì vậy mà chỉ vài tuần tạm nghỉ hè đã đủ để nhiều người thấp thỏm tìm kiếm thông tin. Nếu những ngày này đi ngang Miss Rosy mà vẫn thấy cửa đóng thì cũng chưa cần vội kết luận quán đã "biến mất". Đây chỉ là kỳ nghỉ hè quen thuộc trước khi mở cửa trở lại vào tháng 9. Sau đợt tin đồn vừa qua, điều đáng nói nhất có lẽ không phải việc quán nghỉ bán, mà là sức ảnh hưởng của một quầy trà sữa nhỏ gần cổng trường. Chỉ cần cửa đóng trong thời gian ngắn cũng đủ để hàng loạt người đi tìm câu trả lời và khiến mạng xã hội rôm rả bàn tán.