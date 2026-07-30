Việt Nam sắp có hầm xuyên ngọn núi hình đầu rồng nổi tiếng ở "thị trấn trên mây", dài 1,4km, vốn 2.500 tỷ đồng

Chủ trương đầu tư hầm xuyên núi trị giá 2.500 tỷ đồng này đã được thông qua.

Ngày 28/7, ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, khảo sát thực địa một số dự án, công trình tại phường Sa Pa. Đoàn công tác đã khảo sát Dự án hầm đường bộ kết nối Quốc lộ 4D với đường tỉnh 152 (hầm Hàm Rồng).

Trước đó, ngày 25/7, UBND tỉnh Lào Cai chính thức thông qua chủ trương đầu tư Dự án Hầm đường bộ xuyên núi Hàm Rồng, nối liền Quốc lộ 4D với Tỉnh lộ 152 thuộc địa bàn phường Sa Pa. Với tổng mức kinh phí 2.500 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ "điểm nghẽn" giao thông đã tồn tại nhiều năm tại thủ phủ du lịch vùng Tây Bắc.

Phố cảnh 3D dự án Hầm Hàm Rồng - Sa Pa. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Giải bài toán ách tắc tại trung tâm du lịch trọng điểm

Nằm ở độ cao trung bình từ 1.500 đến 1.800 m so với mực nước biển, Sa Pa là tâm điểm du lịch quốc gia và quốc tế, sở hữu đỉnh Fansipan cao 3.143,7 m cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của các cộng đồng H'Mông, Dao, Giáy...

Mặc dù lượng du khách trong và ngoài nước đổ về mỗi năm lên tới hàng triệu lượt, hạ tầng giao thông khu vực nội thị cũ lại liên tục quá tải. Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng thường xuyên diễn ra vào các dịp cuối tuần và cao điểm lễ, Tết.

Hiện nay, kết nối giữa phường Sa Pa và khu vực phía Nam (Tả Van, Bản Hồ…) chủ yếu thông qua đường tỉnh 152 - tuyến đường có mặt cắt hẹp, địa hình quanh co, độ dốc lớn, năng lực khai thác hạn chế, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các dịp cao điểm.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hầm đường bộ xuyên núi Hàm Rồng được kỳ vọng sẽ tách dòng phương tiện khỏi tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận hành của hệ thống giao thông khu vực.

Đây cũng là trục giao thông chiến lược nhằm hiện thực hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2040. Công trình không chỉ giúp phân luồng, giảm tải áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam, tạo dư địa thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Diện mạo Hầm Hàm Rồng tương lai do AI tạo nên

Quy mô thiết kế và tiến độ triển khai dự án 2.500 tỷ đồng

Dự án có thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2029, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Ảnh tạo bởi AI

Chiều dài toàn tuyến: Khoảng 1,4 km (trong đó đoạn hầm chính đâm xuyên lòng núi Hàm Rồng dài khoảng 1,2 km).

Điểm đầu - Điểm cuối: Nút giao giữa đường Ngũ Chỉ Sơn và đường Thạch Sơn kết nối thẳng tới tuyến đường thuộc Khu đô thị Trường Giang.

Quy mô hầm: Thiết kế gồm 02 ống hầm riêng biệt với tổng cộng 04 làn xe cơ giới khai thác hai chiều.

Hạ tầng kết nối: Hai đầu hầm tích hợp hệ thống đường dẫn 4 làn xe; phía Nam đầu tư thêm cầu vượt kết nối vào mạng lưới giao thông hiện hữu.

Hạng mục phụ trợ: Xây dựng đồng bộ Trung tâm điều hành giao thông, hệ thống thông gió, chiếu sáng LED, cấp thoát nước, PCCC và các công trình an toàn vận hành tiêu chuẩn.

Chỉ đạo từ Bộ Xây dựng

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý gửi UBND tỉnh Lào Cai. Cơ quan quản lý thống nhất về tính cần thiết của dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lưu ý địa phương cần chủ động cân đối ngân sách tỉnh (hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương nếu gặp khó khăn).

Đặc biệt, Bộ Xây dựng nhấn mạnh danh thắng núi Hàm Rồng là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng với các khu vực Vườn hoa Hàm Rồng, Vườn đá Thạch Lâm và Đỉnh Hàm Rồng. Việc thi công hầm xuyên lòng núi trong khu vực đông dân cư và tập trung nhiều cơ sở lưu trú đòi hỏi tỉnh Lào Cai phải đánh giá tác động môi trường - xã hội một cách cẩn trọng, đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, đời sống người dân cũng như các hoạt động đón khách du lịch.