Không chỉ KFC, McDonalds, người Mỹ đang mua nem chua, bánh xèo, bánh khọt, cà phê muối để ăn trên xe hơi: Vì sao món Việt liên tục "tạo trend"?

Không còn chỉ là phở hay bánh mì, ngày càng nhiều món ăn Việt xuất hiện dày đặc trong các video mukbang trên ô tô tại Mỹ. Từ nem chua, bánh khọt đến cà phê muối, mỗi món lại tạo nên một "cơn sốt" mới trên mạng xã hội.

Chỉ cần lướt TikTok vài phút, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh các nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ ngồi trong ô tô, mở hộp đồ ăn và thưởng thức ngay sau khi mua. Từ một định dạng nội dung phổ biến của mạng xã hội, mukbang đồ ăn trong ô tô đang trở thành "bệ phóng" cho nhiều món ăn châu Á, trong đó ẩm thực Việt là một trong những cái tên xuất hiện ngày càng dày đặc.

Hết món này đến món khác của Việt Nam lần lượt gây sốt trên TikTok

Nếu vài năm trước, khi nhắc đến ẩm thực Việt tại Mỹ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phở hay bánh mì thì thời gian gần đây, danh sách ấy đang ngày càng dài hơn.

Trên TikTok, các video theo format ăn uống trong ô tô hoặc review đồ ăn ngay trong xe liên tục xuất hiện với nhân vật chính là những món ăn Việt Nam. Sau khi mua đồ ăn mang đi, các nhà sáng tạo nội dung sẽ ngồi ngay trong xe để thưởng thức, chia sẻ cảm nhận và tương tác với người xem. Đây vốn là một trong những định dạng video phổ biến nhất trong lĩnh vực ẩm thực tại Mỹ.

Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều món Việt trở thành tâm điểm của những video này.

Gần đây nhất, nem chua khiến nhiều người Mỹ tò mò bởi hương vị lên men khác biệt, vị chua nhẹ hòa cùng vị cay của tỏi và ớt. Không ít video ghi lại phản ứng lần đầu thưởng thức đã thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Trong khi đó, bánh khọt - món bánh nhỏ với lớp vỏ giòn, nhân tôm, ăn cùng rau sống và nước mắm - liên tục xuất hiện trong các video khám phá ẩm thực Việt tại California và Texas, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo.

Xu hướng này từng “khuynh đảo” trước đó với cà phê muối. Từ một đặc sản gắn với Huế, thức uống này nhanh chóng được nhiều quán Việt tại Mỹ đưa vào thực đơn. Hương vị kết hợp giữa cà phê đậm, kem sữa và lớp muối mặn nhẹ tạo nên trải nghiệm mới lạ, khiến nhiều TikToker tìm đến thử và đánh giá.

Hay những món như bánh ram ít hay bánh xèo cũng đã từng có đợt gây sốt riêng trong các video khám phá ẩm thực châu Á. Không ít người Mỹ cho biết họ biết đến những món ăn này sau khi xem video trên mạng xã hội trước khi tìm đến các nhà hàng Việt để trải nghiệm.

Điểm chung của các đợt viral là mỗi món thường trở thành chủ đề được bàn luận trong một khoảng thời gian, trước khi nhường chỗ cho một món Việt khác. Hết nem chua rồi đến bánh khọt, cà phê muối, bánh ram ít hay bánh xèo, các video về ẩm thực Việt liên tục nối tiếp nhau, tạo nên cảm giác như một chuỗi "trend" chưa có dấu hiệu dừng lại.

(Nguồn: @ayosafespace)

Không còn chỉ phục vụ người Việt, món Việt đang bước vào "vòng lặp viral" của mạng xã hội

Sự thay đổi lớn nhất không nằm ở việc các món ăn Việt xuất hiện nhiều hơn, mà ở đối tượng khách hàng.

Trước đây, phần lớn nhà hàng Việt tại Mỹ phục vụ cộng đồng người Việt hoặc những thực khách đã quen với ẩm thực Đông Nam Á. Ngày nay, mạng xã hội đang giúp rút ngắn khoảng cách đó.

Một video dài chưa đầy một phút có thể khiến hàng triệu người lần đầu biết đến một món ăn. Những phản ứng chân thực, biểu cảm khi nếm thử hay cảnh bẻ đôi chiếc bánh, chấm nước sốt... đều trở thành chất liệu tạo nên sức hút trên các nền tảng video ngắn.

Đó cũng là lý do các món Việt ngày càng trở nên hấp dẫn trên môi trường mạng xã hội. Mỗi món đều sở hữu một đặc điểm đủ để người xem ghi nhớ: vị chua lên men của nem chua, tiếng giòn của bánh khọt, lớp kem muối trên cà phê hay hình ảnh chiếc bánh xèo vàng ruộm được cuốn cùng rau sống.

(Nguồn: @camipetyn, @cindysimply)

Khi một món ăn bắt đầu viral, hiệu ứng thường không dừng lại ở lượt xem. Nhiều người xem video sẽ tìm kiếm địa chỉ bán, rủ bạn bè đi ăn hoặc tự quay video trải nghiệm của mình. Chính quá trình lặp lại này giúp một món ăn vượt khỏi phạm vi cộng đồng người Việt để tiếp cận nhóm khách hàng bản địa.

Trong bối cảnh video ngắn ngày càng chi phối xu hướng tiêu dùng, sức lan tỏa của ẩm thực Việt cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những chiến dịch quảng bá lớn. Chỉ cần một món ăn đủ khác biệt để khiến người xem muốn thử, nó hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng mới trên TikTok, mở đường cho những món Việt khác tiếp tục nối gót xuất hiện trên bàn ăn của người Mỹ.

Đó cũng là điều đang diễn ra với ẩm thực Việt tại Mỹ: không phải một món ăn duy nhất tạo nên cơn sốt, mà là cả một chuỗi món ăn liên tục thay nhau viral, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực Việt ngày càng hiện diện nhiều hơn trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người bản địa.