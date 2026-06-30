Sau ồn ào chê ly trà sữa 12.000 đồng, chủ Miss Rosy bộc bạch: "Không muốn ai bị ảnh hưởng kinh tế, chủ yếu sinh viên thương là được"

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh video đánh giá sản phẩm của TikToker Cô Au Chill Girl về thương hiệu trà sữa Miss Rosy.

Từ một video chia sẻ trải nghiệm cá nhân với đồ uống, câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi của một bài review thông thường để trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ video trải nghiệm các sản phẩm của Miss Rosy do Cô Au Chill Girl đăng tải trên TikTok. Trong video, nữ TikToker đưa ra một số nhận xét như "mùi trà khó chịu", "bao bì lỏng lẻo không có gì đặc biệt" hay "12.000 một ly trà thì hy vọng gì nó không hương liệu được".

Ngay sau khi đăng tải, video nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận với nhiều quan điểm khác nhau. Một số người xem cho rằng việc chia sẻ cảm nhận về hương vị là điều bình thường đối với các nội dung review, bởi khẩu vị vốn mang tính chủ quan và mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cách diễn đạt trong video khá gay gắt, đồng thời chưa đặt sản phẩm trong bối cảnh của một thương hiệu hướng đến phân khúc bình dân.

Từ những tranh luận ban đầu, nhiều người tiếp tục đặt vấn đề về việc liệu sản phẩm đã được đánh giá trong đúng bối cảnh hay chưa. Theo nhiều bình luận, với mức giá phổ thông, Miss Rosy chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, một số người dùng cũng cho rằng nhận định "12.000 đồng một ly trà" chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Theo menu của thương hiệu, các loại trà có giá từ khoảng 22.000 đồng, trong khi mức 12.000 đồng chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

Những ý kiến trái chiều tiếp tục xuất hiện trong nhiều ngày sau đó, không chỉ xoay quanh chất lượng đồ uống mà còn về cách đưa ra nhận xét của nữ tiktoker. Trước áp lực từ dư luận ngày càng gia tăng, Cô Au Chill Girl sau đó đã ẩn video và cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, việc ẩn video không khiến cuộc tranh luận khép lại. Ngược lại, khi đoạn clip tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng, nhiều người bắt đầu đào lại các clip review đồ ăn trước đó trên kênh của Cô Au. Tâm điểm chú ý vì thế dần chuyển từ chất lượng của một sản phẩm sang cách nữ TikToker thể hiện quan điểm trong nhiều nội dung trước đó.

Trong số những nội dung được nhắc lại có chia sẻ về việc "không dám ăn tô bún 27.000 đồng" hay những nhận xét liên quan đến món khoai mì quết mỡ hành, món ăn quen thuộc của nhiều người dân Nam Bộ. Đặc biệt, phát ngôn: "Người miền Tây rất quá đáng, tráng miệng không ra tráng miệng, đồ mặn không ra đồ mặn, ăn ghê không thể chịu được..." tiếp tục được lan truyền và thu hút nhiều bình luận.

Biểu cảm và cách diễn đạt sau khi thử món khoai mì của Cô Au đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Việc những nội dung cũ được chia sẻ trở lại khiến cuộc tranh luận dần mở rộng. Nếu ở giai đoạn đầu, các ý kiến chủ yếu xoay quanh chất lượng đồ uống và quyền được đưa ra cảm nhận cá nhân thì sau đó, tâm điểm thảo luận chuyển sang cách sử dụng ngôn từ trong các video của nữ TikToker.

Trong bối cảnh những ý kiến trái chiều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phản hồi từ các bên liên quan cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chủ thương hiệu Miss Rosy cho biết bản thân có buồn khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, điều khiến chị cảm thấy được an ủi là sự động viên và ủng hộ từ nhiều khách hàng cũng như cộng đồng mạng.

Chị chia sẻ: “Lúc xảy ra chuyện nói không buồn cũng không đúng nhưng tự nhiên thấy nhiều người thương mình quá nên cũng thấy an ủi được phần nào. Bản thân mình cũng nghĩ là dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chỉ là một người bán nước lề đường bình thường thôi. Nên mình cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ai vì sản phẩm của mình, nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế. Mình vẫn thế thôi, chủ yếu sinh viên thương là được."

Trong khi chủ thương hiệu lựa chọn chia sẻ về cảm xúc của mình trước sự việc thì phía Cô Au Chill Girl cũng có động thái phản hồi sau nhiều ngày trở thành tâm điểm tranh luận.

Nữ TikToker đăng tải video xin lỗi trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi về thái độ và cách diễn đạt trong một số video trước đây, đồng thời khẳng định bản thân không có ý định hạ thấp bất kỳ thương hiệu nào hay phân biệt vùng miền. Bên cạnh đó, cô cũng thừa nhận những phát ngôn của mình đã tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau và dẫn đến những phản ứng ngoài mong muốn. Cô cho biết đây là bài học lớn trong quá trình sáng tạo nội dung, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội.

Nữ tiktoker xoá hết các video cũ và chỉ để lại video xin lỗi trên trang cá nhân

Việc cả hai bên lần lượt đưa ra quan điểm phần nào giúp câu chuyện có thêm nhiều góc nhìn. Tuy nhiên, điều được cộng đồng mạng quan tâm lúc này không còn chỉ là lời xin lỗi hay những chia sẻ từ các bên, mà còn là những vấn đề rộng hơn được đặt ra sau vụ việc.

Từ một video review đồ uống, câu chuyện dần trở thành cuộc thảo luận về ranh giới giữa quyền bày tỏ trải nghiệm cá nhân và trách nhiệm của người sáng tạo nội dung khi sở hữu lượng lớn người theo dõi. Nhiều ý kiến cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm thực tế của mình, bởi cảm nhận về hương vị vốn không có một tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng khi những nhận xét được công khai trên mạng xã hội, cách lựa chọn ngôn từ và bối cảnh của lời đánh giá có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của một thương hiệu cũng như cách công chúng nhìn nhận những giá trị văn hóa gắn với từng địa phương.

Đến nay, dù Cô Au Chill Girl đã lên tiếng xin lỗi, sự việc vẫn tiếp tục được nhiều người bàn luận. Bên cạnh những ý kiến chấp nhận lời xin lỗi, không ít người xem đây là dịp để nhìn lại trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong quá trình chia sẻ quan điểm cá nhân. Trong bối cảnh người sáng tạo nội dung ngày càng có sức ảnh hưởng, cách sử dụng ngôn từ không chỉ phản ánh quan điểm của người nói mà còn có thể tác động đến hình ảnh của thương hiệu, cảm nhận của công chúng và cả những giá trị văn hóa gắn với từng cộng đồng.