Vì sao tháng 8 là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm Sri Lanka?

Ít ai biết rằng, chỉ cách TP.HCM chưa đầy 5 giờ bay thẳng là một "viên ngọc Ấn Độ Dương" vẫn còn khá mới mẻ với phần lớn du khách Việt.

Nằm giữa Ấn Độ Dương, phía tây nam vịnh Bengal và phía đông nam biển Arab, Sri Lanka, với thủ đô là Colombo, thu hút du khách bởi sự hòa quyện giữa di sản văn hóa nghìn năm, kiến trúc bản địa và nhịp sống hiện đại sôi động.

"Chạm" vào một Sri Lanka nguyên bản

Không giống nhiều điểm đến chỉ có một mùa du lịch cao điểm, Sri Lanka không sở hữu một "mùa đẹp" duy nhất cho toàn bộ hòn đảo. Với đường biển dài 1.340 km và chịu ảnh hưởng bởi 2 hệ gió mùa luân phiên, quốc đảo này luôn có những khu vực bước vào thời điểm lý tưởng để du khách khám phá quanh năm.

Nếu đang tìm kiếm một điểm đến mới ở châu Á trong tháng 8, Sri Lanka là lựa chọn đáng cân nhắc khi hội tụ biển xanh, di sản văn hóa và lễ hội đặc sắc.

Tháng 8 là thời điểm dải bờ đông Sri Lanka bước vào mùa đẹp nhất. Những bãi biển nổi tiếng như Arugam Bay, Trincomalee, Nilaveli hay Pasikudah khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ với mặt biển êm, nước trong và thời tiết khô ráo tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động bơi lội, lặn ngắm san hô, chèo SUP hay đơn giản là tận hưởng không khí nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên nhiệt đới.

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, tháng 8 cũng là mùa của trải nghiệm khám phá chiều sâu văn hóa của Sri Lanka. Du khách có thể tham gia hành trình khám phá "tam giác văn hóa" - vùng đất lưu giữ giá trị lịch sử quan trọng nhất của Sri Lanka. Nổi bật trong đó là Sigiriya, hay còn gọi là núi đá Sư Tử, pháo đài cung điện nằm trên đỉnh khối đá khổng lồ với những bức bích họa hơn 1.000 năm tuổi cùng hệ thống vườn nước dưới chân đá thuộc hàng khu vườn cảnh quan quy hoạch lâu đời nhất thế giới.

Cách Sigiriya không xa là quần thể chùa hang Dambulla, nổi tiếng với hơn 150 pho tượng Phật và những bức tranh tường phủ kín hơn 2.000 m2 trần và vách hang. Xa hơn là 2 cố đô Anuradhapura và Polonnaruwa, nơi phế tích cổ kính vẫn lặng lẽ tồn tại giữa rừng xanh, kể lại câu chuyện về nền văn minh từng hưng thịnh hàng nghìn năm trước.

Xuôi về thành phố Kandy, du khách quốc tế có thể hòa mình vào không khí sôi động của Esala Perahera, một trong những lễ hội tôn giáo lớn và lộng lẫy nhất Nam Á. Diễn ra trong nhiều đêm liên tiếp, lễ hội đặc sắc này biến trung tâm thành phố thành sân khấu của đoàn rước quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong trang phục truyền thống, hòa nhịp với tiếng trống rộn ràng, điệu múa dân gian, màn trình diễn roi lửa và nghi thức tôn giáo đặc trưng. Điểm nhấn của Esala Perahera là đoàn voi được trang hoàng lộng lẫy tham gia đoàn rước theo truyền thống lâu đời của Sri Lanka, tạo nên không gian văn hóa độc đáo, đậm bản sắc riêng.

Đoàn rước trong lễ hội Esala Perahera.

Với những người yêu thiên nhiên, hành trình khám phá Sri Lanka sẽ chưa trọn vẹn nếu bỏ lỡ tuyến tàu hỏa nối Kandy và Ella. Được nhiều du khách đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp nhất thế giới, chuyến tàu chầm chậm băng qua những đồi chè xanh ngút ngàn, cây cầu cổ Chín Vòm (Nine Arch Bridge), thung lũng mờ sương và vùng cao nguyên mát mẻ quanh năm, mở ra khung cảnh thanh bình đặc trưng của quốc đảo.

Cung đường sắt băng qua cây cầu cổ Chín Vòm nổi tiếng thế giới.

Trước đây, để đến Sri Lanka, du khách Việt thường dành khá nhiều thời gian quá cảnh qua Bangkok, Kuala Lumpur hoặc Singapore. Điều này khiến tổng thời gian di chuyển kéo dài và làm giảm quỹ thời gian trải nghiệm tại điểm đến.

Hiện nay, với đường bay thẳng TP.HCM - Colombo do Vietjet khai thác, hành trình trở nên thuận tiện hơn đáng kể. Chuyến bay được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, khởi hành từ TP.HCM vào giấc chiều hạ cánh tại Colombo ngay trong tối cùng ngày. Nhờ đó, du khách có thể nghỉ ngơi và sẵn sàng bắt đầu hành trình khám phá Sri Lanka từ sáng hôm sau, tận dụng tối đa kỳ nghỉ để trải nghiệm cả thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của đảo quốc Nam Á.

"Bỏ túi" bí kíp vi vu Sri Lanka tháng 8

Tùy vào quỹ thời gian, du khách có thể linh hoạt xây dựng lịch trình khám phá. Với chuyến đi 4 ngày 3 đêm, cung đường Colombo - Kandy - Sigiriya/Dambulla là lựa chọn phù hợp để kết hợp trải nghiệm không khí lễ hội Esala Perahera, khám phá di sản văn hóa và tìm hiểu đời sống bản địa. Nếu có nhiều thời gian hơn, hành trình có thể nối dài đến Trincomalee hoặc Nilaveli ở bờ đông để tận hưởng những bãi biển trong xanh đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Nền ẩm thực Sri Lanka mang đậm dấu ấn bản địa.

Bên cạnh cảnh sắc và văn hóa,ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm Sri Lanka. Tách trà Ceylon trứ danh, món Rice & Curry với cà ri đậm đà nấu cùng nước cốt dừa hay Kottu Roti được chế biến trong những chiếc chảo lớn với âm thanh rộn ràng của dao băm… mỗi món ăn đều mang đến hương vị rất riêng, phản ánh nét giao thoa trong văn hóa ẩm thực của đảo quốc Nam Á.

Để chuyến đi thuận lợi hơn, du khách nên chuẩn bị trang phục lịch sự và kín đáo khi tham quan các đền chùa, đồng thời mang theo kem chống nắng, mũ và giày thể thao nếu có kế hoạch chinh phục núi đá Sigiriya hoặc khám phá khu di tích rộng lớn. Tháng 8 cũng là mùa cao điểm du lịch nhờ lễ hội Esala Perahera, vì vậy việc đặt vé máy bay, lưu trú và lên lịch trình từ sớm sẽ giúp bạn tối ưu thời gian cũng như chi phí.

Đường bay thẳng từ TP.HCM đến Colombo mở ra cơ hội khám phá đảo quốc này dễ dàng hơn trước.

Trước chuyến đi, du khách Việt cần hoàn tất thủ tục xin thị thực điện tử (ETA) để nhập cảnh Sri Lanka. Thủ tục được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin chính thức, quy trình tương đối đơn giản và thời gian xét duyệt nhanh. Bên cạnh đó, hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh.

Lên kế hoạch từ sớm không chỉ giúp du khách chủ động sắp xếp lịch trình mà còn có cơ hội tận dụng các chương trình ưu đãi của Vietjet, bao gồm khung giờ săn vé từ 12h đến 14h với mức giá từ 0 đồng (tùy điều kiện và số lượng vé của từng chương trình). Nhờ đó, chuyến khám phá Sri Lanka trong mùa đẹp nhất của bờ đông có thể trở nên tiết kiệm và dễ dàng hơn.

Vietjet sẽ đưa đường bay TP.HCM, Colombo (Sri Lanka) vào khai thác từ ngày 18/8/2026. Nếu đang lên kế hoạch ghé thăm "viên ngọc Ấn Độ Dương", du khách có thể săn 40.000 vé khuyến mãi Eco giá từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) dành cho các đường bay kết nối Việt Nam, Sri Lanka và Việt Nam, Ấn Độ. Săn vé sớm, sẵn sàng cho hành trình khám phá Sri Lanka ngay từ hôm nay!