Tự do tài chính cùng thẻ tín dụng Cake Freedom, khách hàng nói gì khi được đưa đến vùng đất “không trọng lực”?

Vừa ra mắt, thẻ tín dụng Cake Freedom do Ngân hàng số Cake by VPBank hợp tác phát triển cùng Visa đã nhận được sự quan tâm của công chúng.Thẻ có những đặc điểm vượt trội như: Phê duyệt, phát hành trực tuyến và sử dụng ngay sau 2 phút; không cần chứng minh thu nhập; ưu đãi siêu hoàn tiền 20% cho top 5 ngành hàng phổ biến với tổng mức hoàn tiền lên đến 12 triệu/năm…



Tất cả tiện ích độc đáo này đều được thiết kế dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu của Cake với hàng triệu khách hàng. Nghiên cứu tiết lộ, phần đông người trẻ không muốn bị giới hạn bản thân và khao khát tìm đến những trải nghiệm tự do, dễ dàng, không trói buộc trong cuộc sống và cả tài chính. Đây cũng là tiền đề cho ý tưởng kiến tạo chiếc thẻ tín dụng Cake Freedom hoàn toàn miễn phí, mời bạn cất cánh đến vùng đất chi tiêu không trọng lực, nơi "Tự do là duy nhất".

Là người sở hữu thẻ tín dụng Cake Freedom ngay trong ngày ra mắt, Lê Minh (22 tuổi, TP.HCM) cho biết anh chàng đã theo dõi Cake từ lâu vì nhiều sản phẩm tài chính sáng tạo phù hợp với nhu cầu. "Mình sở hữu một cửa hàng quần áo online hơn 2 năm nay. Dấn thân vào kinh doanh khi vẫn đang đi học không phải chuyện dễ. Có tháng dồn hết doanh thu để nhập hàng mới, mình không còn ngân sách để chạy thêm các ưu đãi phí ship cho khách. Thẻ tín dụng Cake Freedom với mình sẽ như một chiếc phản lực lúc này, vì thẻ có tính năng hoàn tiền tới 20% khi đặt xe công nghệ giao hàng."

Lê Minh là đại diện tiêu biểu cho người trẻ ngày nay: tham vọng và năng động, trong lối sống lẫn việc kiếm - tiêu tiền. Chàng trai trẻ bộc bạch, việc kinh doanh là đam mê từ nhỏ. Cũng nhờ đó mà Lê Minh có được tự chủ tài chính, lại còn có thể hỗ trợ gia đình. "Mình tin người trẻ ngày nay đều quan tâm tới chuyện tài chính từ rất sớm. Sau khi tìm hiểu, mình thấy ngân hàng số như Cake giúp mình được chủ động hơn vì mọi giao dịch đều được thực hiện trực tuyến, đỡ tốn thời gian đi lại. Nhất là tránh được các thủ tục phức tạp như chứng minh thu nhập khi mở thẻ. Đây cũng là lý do mình chọn Cake Freedom", Lê Minh chia sẻ thêm.

Theo Nghiên cứu của Visa về Thái độ thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, 90% người tiêu dùng Việt thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với ngân hàng số - nơi có những giải pháp mua sắm, thanh toán được thực hiện nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Tương tự với Lê Minh, Thùy Trang (27 tuổi, Hà Nội) cũng là một người trẻ tự chủ tài chính từ sớm, chuộng các giải pháp tiêu dùng công nghệ:

"Dù có bố mẹ ở Hà Nội, mình đã ra ở riêng từ năm hai đại học và chưa hề hối hận cho đến nay. Việc tự lập thôi thúc mình phải có ý thức hơn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên không có nghĩa là mình tằn tiện, mà ngược lại có động lực để kiếm nhiều, chi nhiều hơn. Kết quả là những khoản "hời" mình chưa từng nghĩ tới".

Ngoài công việc chính, Thùy Trang còn làm freelancer (người lao động tự do) trong mảng thiết kế. Công việc tự do cho Thùy Trang nguồn thu nhập cao gấp 2 lần lương chính, nhưng điểm trừ là tiền về không đều đặn. Do đó, cô nàng hay sử dụng tín dụng như một đòn bẩy tài chính, với mức tạm chi phù hợp trong khả năng: "Mình quan niệm sống là tận hưởng nên không ngại chi tiền để nâng cao chất lượng sống. Tất nhiên là khi dùng tín dụng mình đều lượng sức. Ví dụ, sau 2 phút mở thẻ Cake Freedom là đã đặt ngay ghế mát xa cho bố trên sàn thương mại điện tử. Đây là khoản mình biết mình có thể trả sau khi nhận tiền từ công việc freelance, lại còn sẽ được "lời" kha khá do thẻ đang có ưu đãi hoàn tiền 20%, lên đến 1 triệu/tháng" cho nhiều hoạt động.

Ngoài Lê Minh và Thùy Trang, hàng triệu người Việt cũng đang lựa chọn Cake - giải pháp tài chính số gọn nhẹ, không ràng buộc để phục vụ nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, vẻ ngoài mang đậm tính cá nhân của thẻ Cake Freedom vật lý cũng cho thấy sự đầu tư trong ý tưởng thiết kế lần này của Cake. Ý tưởng thiết kế thẻ theo chiều dọc với logo Cake bay bổng thể hiện sắc nét cá tính "Tự do là duy nhất" của chủ thẻ.

Nhờ thấu hiểu và "nói hộ nỗi lòng" cho hàng triệu người dùng, Ngân hàng số Cake tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ và sáng tạo bằng những sản phẩm vượt trội như thẻ tín dụng Cake Freedom.

Cùng Cake Freedom sẵn sàng "san bằng" các vấn đề "nhức nhức cái đầu" của các tín đồ chi tiêu như:

Tự do mở thẻ 100% online không cần bảng lương, phê duyệt ngay tức thì.

Tự do mua sắm với siêu ưu đãi hoàn 20% cho 5 nhóm ngành hàng: ăn uống, sàn thương mại điện tử, vận chuyển và đi lại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi (**).

Tự do trải nghiệm với hạn mức thẻ đến 50 triệu đồng.

Tự do quản lý thẻ chỉ cần vài chạm trên ứng dụng CAKE BANK.

(**) Theo điều kiện, điều khoản

