Từ chuyện Messi và Ronaldo "chung mâm" đến hai diva bị thuyết phục hợp tác

Hai giọng ca Whitney Houston và Mariah Carey chính là Messi và Ronaldo trong âm nhạc

Giọng ca của Whitney Houston và Mariah Carey đã xóa nhòa mọi ranh giới, nối liền mọi khoảng cách để hàng triệu khán giả.

Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, Mariah Carey đang ở đỉnh cao phong độ, trong khi Whitney đang bà hoàng.

Năm 1998, khi bộ phim The Prince of Egypt (Hoàng tử Ai Cập) ra mắt, nhà sản xuất phim đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo: kết đôi Mariah Carey với Whitney Houston. Nhưng nhà sản xuất cũng hiểu đây là một tham vọng lớn khi cả hai vốn có những hiềm khích do chính khán giả và báo chí dựng nên.

Hai giọng ca huyền thoại chung một khung hình là điều khó thấy

Trong khi nhà sản xuất âm nhạc Jeffrey Katzenberg có trách nhiệm thuyết phục Mariah Cerey thì BabyFace là phải thuyết phục được Whitney Houston.

Jeffrey Katzenberg thuyết phục Mariah Carey rằng "cả hai cô sẽ cho thế giới biết thật sự tình bạn của mình là gì?". Trong khi đó, BabyFace cam kết với huyền thoại W‌‌hitney Houston rằng "When you Believe"do ông đồng sáng tác cho phim The Prince of Egypt, nếu được cô thể hiện cùng Mariah Carey sẽ làm nên lịch sử.

Nhưng họ đã làm nên lịch sử

Tháng 8-1998, cả hai diva ôm nhau vui vẻ bước vào phòng thu. Đối với họ, đây là dự án quan trọng cho sự nghiệp của mỗi người và họ sẵn sàng vì nhau để nâng tiếng hát.

"When you beli‌eve" là ca khúc duy nhất đã mang Whitney Houston và Mariah Carey đứng cạnh nhau, xóa tan mọ‌i tin đồn đối đầu được thêu dệt trước đó. Bài hát nhận giải Oscar 1999 hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất.

Ngày nay, "When you believe" của hai diva vẫn là tuyệt phẩm đi cùng năm tháng khi sở hữu hơn 413 triệu lượt view trên Youtube và lượt bình luận tăng lên theo từng ngày dù 24 năm đã trôi qua.

BabyFace là người thuyết phục họ và ông sắp đến Việt Nam

