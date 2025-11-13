Từ bao giờ mà "tượng đài nhan sắc" Jung Woo Sung lại trở nên như thế này?

Vào ngày 13/11, Jung Woo Sung đã xuất hiện tại họp báo ra mắt phim Made In Korea ở Hong Kong (Trung Quốc). Từng được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc” của điện ảnh Hàn, Jung Woo Sung nay khiến nhiều khán giả bất ngờ với diện mạo khác lạ như bị thời gian rút cạn. Jung Woo Sung xuống sắc thấy rõ, để râu ria lởm chởm, gương mặt lộ rõ những dấu vết thời gian, chẳng còn nét lãng tử đốn tim fan ngày nào

Sự đối lập càng thêm rõ rệt khi Jung Woo Sung đứng cạnh Hyun Bin – người vẫn giữ phong độ điển trai ngời ngời. Trong mọi khung hình, Jung Woo Sung đều bị Hyun Bin lu mờ, từ gương mặt, vóc dáng cho đến thần thái. Vẻ phong độ, tự tin của tài tử này dường như cũng đã biến mất sau ồn ào có con ngoài giá thú với người mẫu Moon Gabi, sau đó là cưới 1 cô gái khác làm vợ.

Không còn nhận ra "tượng đài nhan sắc" xứ Hàn nữa

Jung Woo Sung xuống sắc rõ rệt, lộ dấu hiệu lão hóa và để râu ria xồm xoàm

Jung Woo Sung đã không còn là nam thần vạn người mê

Vẻ tự tin, phong độ cũng đã biến mất

Sự tương phản giữa Hyun Bin và Jung Woo Sung là vô cùng rõ rệt

Chùm ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen xứ Hàn. Tuy nhiên thay vì nhận được sự thông cảm, Jung Woo Sung chỉ nhận về những lời mỉa mai chê trách. Hình tượng quý ông đẹp đẽ trong mắt khán giả của anh đã sụp đổ sau những ồn ào đời tư.

Cuối năm 2024, người mẫu Moon Gabi xác nhận đã sinh con đầu lòng cho Jung Woo Sung. Nhưng anh kiên quyết chỉ nhận con chứ không nhận mẹ. Cách đây 2 tháng, tài tử này lại bí mật đăng ký kết hôn với 1 cô gái khác. Với việc Jung Woo Sung kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, anh lần nữa cho thấy thái độ kiên quyết, dứt khoát chối bỏ và không muốn có mối quan hệ tình cảm dây dưa thêm với Moon Gabi ngoài trách nhiệm làm cha với đứa con chung của họ.

Con trai ngoài giá thú của Jung Woo Sung đã được hơn 1 tuổi

Jung Woo Sung sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp người mẫu trước khi bước chân vào diễn xuất vào đầu những năm 1990, rồi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của màn ảnh Hàn. Tên tuổi Jung Woo Sung bứt phá nhờ vai diễn trong Beat (1997) – bộ phim đưa anh trở thành “nam thần thế hệ đầu” của điện ảnh Hàn Quốc. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế với loạt tác phẩm đình đám như City of the Rising Sun, A Moment To Remember, Cold Eyes... Anh cũng là đồng sáng lập và đối tác kinh doanh thân thiết của công ty giải trí Artist Company cùng với người bạn thân lâu năm Lee Jung Jae.

Với phong thái lịch lãm, gương mặt điển trai và diễn xuất nội lực, anh được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc” và biểu tượng của người đàn ông Hàn Quốc trưởng thành, điềm đạm. Tuy nhiên tất cả đã sụp đổ sau những ồn ào đời tư liên tiếp. Khi scandal có con ngoài giá thú nổ ra, netizen sốc nặng vì trước đó Jung Woo Sung được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz, mới chỉ từng công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Ji Ah. Từ đây, hàng loạt ồn ào đời tư khác của Jung Woo Sung cũng đã bi "khui" ra.

Từng có 1 Jung Woo Sung vô cùng lịch lãm và phong độ, là nam thần vạn người mê

Nguồn: TenAsia, iMBC