Từ 1/1/2025, 8 điều chủ tài khoản ngân hàng cần làm ngay để tránh mất sạch tiền

Khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, chủ tài khoản ngân hàng càng cần phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho giao dịch trực tuyến của mình. Năm 2025, một số quy định về tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán đã chính thức có hiệu lực giúp tăng cường bảo mật và an toàn khi giao dịch trên nền tảng số. Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng/ chủ tài khoản ngân hàng cũng cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn cho tiền trong tài khoản của mình.

Đặt mật khẩu mạnh

Người dùng nên tuyệt đối tránh các thông tin cá nhân như địa chỉ, ngày sinh và các từ khóa thông dụng như abcd, 1234.... Theo khuyến cáo các ngân hàng, chủ tài khoản nên đặt mật khẩu điện thoại hay ứng dụng ngân hàng bao gồm chữ, số, chữ viết hoa và các ký tự đặc biệt như !@#$%^...

Sử dụng sinh trắc học

Thao tác đăng nhập thông qua bảo mật sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt là một trong những phương pháp đăng nhập thay thế tốt, những phương pháp này đang áp dụng những công nghệ tiên tiến hơn, an toàn và tiện lợi. Bên cạnh để đăng nhập ứng dụng, công nghệ sinh trắc học còn được sử dụng cho các giao dịch chuyển khoản, xác định tài khoản chính chủ.

Lưu mã khóa bí mật

Người tiêu dùng nên sao lưu mã khóa bí mật truy cập của mình ở một nơi an toàn. Ví dụ, có thể ghi chép mã khóa vào một cuốn sổ bảo mật hoặc sử dụng các ứng dụng quản lý mật khẩu uy tín. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập khi cần mà không phải lo lắng về việc quên mã khóa.

Cập nhật thông tin liên lạc với ngân hàng chính xác về số điện thoại, email

Chủ tài khoản nên đảm bảo rằng thông tin liên lạc của bạn với ngân hàng (email, số điện thoại) được cập nhật đầy đủ và chính xác. Điều này giúp ngân hàng liên hệ với bạn kịp thời trong trường hợp cần xác nhận danh tính hoặc hỗ trợ khi bạn gặp vấn đề với mã khóa bí mật.

Dùng phương thức xác thực bổ sung khác

Nhiều ngân hàng cung cấp các phương thức xác thực bổ sung như mã OTP (One-Time Password), xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật. Hãy kích hoạt và sử dụng những tính năng này để đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến.

Thường xuyên kiểm tra tài khoản

Dành thời gian kiểm tra tài khoản ngân hàng thường xuyên để phát hiện kịp thời bất kỳ hoạt động bất thường nào. Điều này giúp bạn nhanh chóng phản ứng và liên hệ với ngân hàng nếu phát hiện dấu hiệu gian lận.

Không giao dịch tài khoản bằng wifi công cộng

Người dùng nên sử dụng mạng wifi uy tín như tại nhà riêng hoặc công ty, tránh sử dụng mạng Wi-Fi công cộng để giảm nguy cơ bị tấn công mạng.

Thực hiện bấm sai mật khẩu 5 lần để khóa tài khoản khẩn cấp

Nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường, người dùng cần thực hiện bấm sai mật khẩu 5 lần để khóa tài khoản khẩn cấp. Người dùng hãy liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời nếu gặp khó khăn.