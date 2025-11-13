Trường y đầu tiên ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026

Theo kế hoạch, năm 2026, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe, trong đó có: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học...

Các ngành đào tạo của trường năm 2026.

Phương thức tuyển sinh gồm ba hình thức chính: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, hoặc tương đương) - áp dụng cho một số ngành đặc thù.

Điểm đáng chú ý trong đề án tuyển sinh năm 2026 là trường tiếp tục giữ tiêu chuẩn cao về học lực, yêu cầu thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn xét tuyển từ 8,0 trở lên trong ba năm THPT và không có môn nào dưới 7,0 với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết việc công bố sớm nhằm giúp học sinh lớp 11, 12 chủ động định hướng ôn tập, chuẩn bị hồ sơ và chứng chỉ phù hợp ngay từ bây giờ.

“Chúng tôi muốn thí sinh có kế hoạch học tập rõ ràng, tránh bị động khi đến năm cuối mới tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm khu vực phía Nam, trực thuộc UBND TP.HCM, có uy tín cao trong đào tạo bác sĩ, dược sĩ và nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 1.900 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng. 5 tổ hợp xét tuyển là: B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh).

Điểm chuẩn các ngành năm 2025 dao động từ 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành y khoa. Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 42,8 đến 55,2 triệu đồng/năm.