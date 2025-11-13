Mẹ nhóm máu này sinh con thông minh vượt trội, tài trí hơn người - Nghiên cứu của Stanford khiến thế giới xôn xao

Trong vô vàn kỳ vọng của những người làm cha mẹ: con thông minh, con thật nhanh nhẹn, con học giỏi… giờ đây có thêm một “tiêu chí” khiến nhiều người giật mình: nhóm máu của mẹ. Theo một nghiên cứu được cho là từ Đại học Stanford (Mỹ) - Trung tâm Sức khỏe Trẻ em cho biết: mẹ mang nhóm máu O thì khả năng sinh ra những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn hẳn người khác.

Hệ quả di truyền: 3 lợi thế lớn của mẹ nhóm máu O

1. Chất lượng phôi thai cao hơn: Phụ nữ nhóm máu O có tỷ lệ mang thai thấp hơn so với các nhóm máu khác. Nguyên nhân là tế bào trứng của họ đặt “tiêu chuẩn” cao hơn cho tinh trùng do đó khi thụ thai thành công thì phôi thai thường có chất lượng cao. Vì thế trẻ sinh ra từ mẹ nhóm O được xem như “xuất phát từ vạch đích cao hơn”.

2. Khả năng miễn dịch tốt hơn: Nhóm máu O được cho là nhóm máu xuất hiện sớm nhất trong quá trình tiến hóa ở châu Phi, và vì thế mang nhiều đặc điểm sức khỏe, sức đề kháng tốt. Những đứa trẻ sinh ra từ mẹ nhóm O về cơ bản có nền tảng thể chất tốt hơn, điều này hỗ trợ rất lớn cho phát triển trí tuệ.

3. IQ cao hơn đáng kể: Nghiên cứu nêu rõ rằng trẻ sinh ra từ mẹ nhóm máu O có khả năng linh hoạt hơn về não bộ và cơ thể, thích nghi với môi trường bên ngoài cao hơn, điều này được xem là tiền đề để chỉ số IQ của trẻ vượt trội hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo: không phải tất cả trẻ sinh từ mẹ nhóm máu O đều “thông minh vượt trội”, vì chỉ số di truyền và nhóm máu chỉ chiếm khoảng 70% ảnh hưởng. Môi trường, giáo dục, dinh dưỡng vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Phụ huynh cần làm gì để con phát triển trí tuệ tốt hơn

Dù không nằm trong nhóm máu O hay dù có mang nhóm máu O nhưng vẫn muốn tăng cường trí tuệ cho con, phụ huynh có thể lưu ý ba mốc hành động được bài báo nhấn mạnh:

- Rèn luyện khả năng tập trung: Trẻ cần được học cách tập trung cao, không làm việc theo kiểu nửa vời. Khi trẻ tập trung tốt thì khả năng xử lý thông tin, tư duy logic sẽ phát triển mạnh hơn.

- Rèn tính tự giác: Cha mẹ không thể bên con suốt đời, nên cần dạy trẻ thói quen tự giác từ việc học, từ việc lập kế hoạch cho bản thân. Tính tự giác giúp trẻ chủ động hơn trong học tập và phát triển bản thân.

- Tạo môi trường giáo dục, giao tiếp sớm: Việc trò chuyện với trẻ từ khi còn nhỏ, tạo điều kiện cho bé tương tác ngôn ngữ và tư duy sẽ tăng vốn từ, tăng khả năng xử lý thông tin, đây cũng là nền tảng để IQ có thể phát triển hơn.

Dù nghiên cứu đưa ra kết quả khá “kích thích” với các mẹ nhóm máu O, nhưng cần hiểu rằng những báo cáo này thuộc dạng mối liên hệ thống kê, không phải “định mệnh” bất biến. Không phải chỉ có nhóm máu O mới sinh con thông minh, và cũng không vì mẹ không thuộc nhóm máu O mà con sẽ “kém thông minh”.

Chẳng hạn, trong nghiên cứu lớn hơn về phát triển trí tuệ như nghiên cứu 70 năm ở Anh đã cho thấy rằng không chỉ IQ, mà điều quyết định chủ yếu là mức thu nhập gia đình, môi trường nuôi dạy và giáo dục của cha mẹ.

Rõ ràng, mẹ nhóm máu O có thể có lợi thế di truyền nhất định để sinh ra con với nền tảng thể chất và trí tuệ tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ là khởi đầu, và nhiệm vụ chính vẫn nằm ở môi trường sau sinh: dinh dưỡng, giáo dục, giao tiếp, rèn luyện tính cách và tư duy.

Với bất kỳ ai, dù mẹ thuộc nhóm máu nào, thông minh hay không thông minh không hẳn là do nhóm máu quyết định mà là do cách khai mở tiềm năng đúng lúc, đúng cách. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên xem nghiên cứu này như một lời nhắc: hãy chú trọng sự phát triển toàn diện của con, thể chất, tinh thần và trí tuệ hơn là dồn hết vào chỉ số IQ hoặc một “bí mật di truyền”.