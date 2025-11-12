Bức ảnh "tinh hoa hội tụ" đang hot nhất MXH: Toàn các bác sĩ nội trú, giữ nhiều vị trí quan trọng trong ngành y

Một bức ảnh đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ những ngày qua, ghi lại khoảnh khắc gặp mặt của các bác sĩ Nội trú khóa 6, Đại học Y Hà Nội. Dù buổi họp lớp chỉ là một cuộc hẹn nhỏ, nhưng lại khiến ai nhìn cũng phải thốt lên: "Toàn những tinh hoa của ngành Y Việt Nam!".

Đó là bức ảnh được GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cựu bác sĩ nội trú khóa 6, Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ. GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng: "Họp lớp Nội trú khoá 6 ĐH Y Hà nội của anh chị em chúng tôi năm nay cũng đã bắt đầu ít đi hơn mọi năm nhưng cũng không kém phần vui! Các bạn đến gặp mặt đều khoẻ và vẫn uống tốt! Cả khoá chúng tôi có hơn 400 người tuyển được 24 BS nội trú!".

Bức ảnh được GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ

Được biết, khóa 6 của Đại học Y Hà Nội có hơn 400 sinh viên, nhưng chỉ 24 người được tuyển chọn vào chương trình bác sĩ nội trú - chương trình danh giá và khắt khe nhất của ngành Y. Họ chính là những người đứng đầu trong số những người giỏi, được đào tạo bài bản và nghiêm ngặt nhất.

Sau nhiều thập kỷ cống hiến, nhiều gương mặt trong bức ảnh nay đã là những chuyên gia đầu ngành, những nhà giáo, nhà khoa học, thầy thuốc ưu tú. Dù tuổi đã cao, nhưng khi gặp lại, họ vẫn giữ trọn niềm vui, tình đồng nghiệp và cả phong thái lạc quan - biểu tượng của một thế hệ bác sĩ tận tâm, tài năng và đầy khí chất.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, BS Dũng cho biết, trong buổi gặp mặt năm nay có nhiều tên tuổi của ngành Y như: Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương; Các Trưởng bộ môn Di truyền Sinh học, Trưởng bộ môn Sinh lý, Trưởng bộ môn Nhi, Trưởng bộ môn Ký sinh trùng của Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Vi sinh của Bệnh viện Hữu Nghị; Bác sĩ Giải phẫu, công tác tại Angola nhiều năm; Phó Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai và một số người khác thuộc Viện Dinh dưỡng, Bộ môn Hóa sinh; Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Việt Đức; Trưởng bộ môn Vi sinh, Trưởng bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội... Tất cả đã nay nghỉ hưu.

GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Bức ảnh chia sẻ đã nhận được không ít sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng, thể hiện qua các bình luận như"

"Nhìn thôi đã thấy cả một thế hệ vàng của ngành Y Việt Nam".

"Bức ảnh khiến ai làm nghề Y cũng thấy tự hào!".

"Nhìn các thầy cô hùng hậu như này thì cháu thấy trường Y Hà Nội cũng chả khác gì Y Havard, học các GS cả đời không hết ấy chứ cần đi đâu học nữa ạ".

"Trên cả tuyệt vời! Các anh, các bạn là những tinh tú - niềm tự hào của ĐHY HN khoá 73-79. Vượt qua kỳ thi được chọn lọc kỹ càng, đào tạo kỹ lưỡng, nghị lực phấn đấu cho tri thức và thực hành rất đáng ngưỡng mộ. Chúc các anh các bạn vui khoẻ, nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến".

"Toàn các bác sĩ tinh hoa của ngành y cống hiến cả cuộc đời cho công cuộc cứu người! Trân trọng và biết ơn nhiều lắm ạ".

"Những bộ óc tuyệt vời của Việt Nam".

Một khoảnh khắc giản dị, nhưng mang theo cả giá trị của tri thức, tình người và cống hiến, xứng đáng được gọi là "bức ảnh tinh hoa hội tụ" hot nhất mạng xã hội tuần này. Có lẽ, điều khiến bức ảnh này "gây sốt" không chỉ vì trong đó là những gương mặt quen thuộc của ngành y, mà còn bởi cảm xúc mà nó mang lại: Ấm áp, tự hào và đầy trân trọng!