Nữ sinh 18 tuổi ra đi khi chỉ còn 2 tháng nữa là thi ĐH, để lại lời nhắn khiến cả thế giới lặng đi

Có những giấc mơ tưởng chừng giản đơn: bước vào kỳ thi đại học, ôm ấp ước mơ nghề nghiệp yêu thích, sống trọn những năm tháng thanh xuân. Thế nhưng, không phải ai cũng được phép thực hiện trọn vẹn giấc mơ ấy. Câu chuyện về Đới Vũ Tinh - một nữ sinh ở Hồ Nam, Trung Quốc vẫn được netizen nước này nhắc lại chính là một câu chuyện có cái kết buồn như thế.

Hồi ức tuổi thơ của cô gái phi thường

Sinh năm 2003 trong một gia đình bình thường ở Hồ Nam, Đới Vũ Tinh đã sớm bộc lộ năng khiếu vượt trội và thành tích học tập xuất sắc. Trong lớp, cô không chỉ là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô mà còn là hình mẫu để các bạn noi theo. Từ tiểu học đến trung học, thành tích của Đới Vũ Tinh luôn đứng top đầu.

Ngoài việc học tập xuất sắc, cô còn âm thầm nuôi dưỡng một ước mơ riêng, đó là trở thành phát thanh viên, MC. Đây là con đường ít ai chọn, bởi hầu hết phụ huynh và thầy cô đều ưu tiên hướng đi học thuật truyền thống. Thế nhưng, Đới Vũ Tinh đã can đảm lắng nghe tiếng gọi từ trái tim và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.

Khi nhiều bạn cùng lớp còn đang loay hoay tìm hướng đi cho tương lai, Đới Vũ Tinh đã dám lựa chọn con đường khác biệt là tham gia kỳ thi năng khiếu nghệ thuật. Đây là quyết định không theo lộ trình quen thuộc, nhưng bố mẹ cô không những không phản đối mà còn hết lòng ủng hộ. Họ hiểu rằng vai trò của cha mẹ là đồng hành và hỗ trợ con theo đuổi ước mơ của mình.

Để chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn tại các trường nghệ thuật, nữ sinh tham gia một lớp huấn luyện chuyên sâu với lịch trình khắt khe: từ rèn dáng, luyện giọng đến ôn tập kiến thức văn hóa. Mỗi sáng, cô là người đến lớp sớm nhất để luyện phát âm và thuyết trình; đến tối mới kết thúc tập luyện, cô bé lại tranh thủ học thêm. Đới Vũ Tinh hiểu rõ rằng chỉ khi kết hợp giữa nghệ thuật và học thuật, cô bé mới có thể tiến xa và vững vàng trên con đường đã chọn.

Bi kịch ập xuống

Khi ước mơ đang dần hiện hữu, số phận lại đặt ra thử thách khắc nghiệt với nữ sinh tài hoa. Đầu năm 2021, khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cơ thể nữ sinh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi. Ban đầu cô nghĩ chỉ là cảm lạnh thông thường, tiếp tục ôn luyện mà không quá lo lắng. Thế nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ đưa cô đi khám và kết quả như sét đánh ngang tai: Đới Vũ Tinh mắc bệnh bạch cầu, ở giai đoạn nguy kịch.

Chân dung nữ sinh Đới Vũ Tinh.

Trước chẩn đoán đầy tuyệt vọng, bố mẹ cô rơi nước mắt, lòng đau như cắt, còn nữ sinh cũng chợt nhận ra sự mong manh của sinh mệnh. Nhưng nữ sinh không hề đầu hàng trước số phận. Trên giường bệnh, giữa những cơn đau và nỗi sợ hãi, Đới Vũ Tinh vẫn kiên định ôm ấp ước mơ và hy vọng về tương lai.

Cuộc chiến với bệnh tật khốc liệt gấp bội. Cô trải qua vô số đợt hóa trị, từng cơn đau như bào mòn thể xác, mất cảm giác ngon miệng, rụng tóc, làn da nhợt nhạt, gương mặt hốc hác. Dù cơ thể đau đớn, cô vẫn ôm sách học, nở nụ cười kiên cường và còn hài hước đùa rằng nhờ mái tóc ngắn mới, mình đã sớm trở thành “cô gái cá tính”.

Những ngày nằm viện, Đới Vũ Tinh vẫn không ngừng học tập, tranh thủ từng khoảnh khắc tỉnh táo để ôn bài. Thầy cô và bạn bè thường xuyên đến thăm, mang theo tin tức mới nhất của lớp, gửi gắm niềm tin rằng mọi người đều đang chờ cô trở lại. Những lời động viên ấy không khiến cô yếu lòng mà ngược lại, tiếp thêm nghị lực để cô vững tin vào tương lai. Bất chấp cơ thể yếu ớt, Đới Vũ Tinh miệt mài ghi chép, làm bài tập và chuẩn bị cho kỳ thi như một học sinh bình thường.

Niềm vui lớn nhất đến khi Đới Vũ Tinh nhận được tin kết quả thi nghệ thuật trước đó của cô đã có, cô thành công trúng tuyển vào Đại học Truyền thông Chiết Giang. Với kết quả này, cô chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học chung và đạt mức điểm sàn là có thể thực hiện giấc mơ đại học. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa, như tia nắng chiếu rọi vào khoảng trời u tối suốt những tháng ngày chống chọi bệnh tật, tiếp thêm sức mạnh để nữ sinh tiếp tục chiến đấu.

Bi kịch ập xuống cô gái nhỏ.

Di nguyện cuối cùng

Thế nhưng, số phận không cho cô nhiều thời gian. Ngày 28/4/2021, cách kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy 40 ngày, Đới Vũ Tinh ra đi mãi mãi. Trước khi nhắm mắt, cô bình thản để lại lời di nguyện: “Nếu một ngày con rời xa thế giới này, xin hãy hiến tạng con cho những người cần”.

Nữ sinh không sợ cái chết bởi điều đó cô nghĩ đến không phải là kết thúc, mà là cách để sự sống của mình được tiếp nối trong những hình hài khác. Bố mẹ cô, dù đau đớn đến tột cùng, vẫn mạnh mẽ thực hiện di nguyện của con, hiến tạng để cứu giúp những người khác như cách cô đã từng sống: nhân hậu, kiên cường và tràn đầy yêu thương.

Sau khi Đới Vũ Tinh ra đi, bố mẹ cô hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt. Số tiền 140.000 NDT (hơn 518 triệu đồng) mà nhà trường gây quỹ cho nữ sinh được bố mẹ hoàn trả, đồng thời mong muốn lập quỹ học bổng mang tên Đới Vũ Tinh, dành cho những học sinh gặp khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ.

Hành động này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn truyền lại tinh thần dũng cảm và kiên trì của nữ sinh, giúp nhiều học sinh tiếp tục dám mơ và dám bước đi trên con đường của riêng mình.

Số phận không cho cô bé nhiều thời gian.

Dù đã rời xa thế giới, tinh thần của Đới Vũ Tinh vẫn luôn tỏa sáng trong lòng mọi người. Câu chuyện của nữ sinh là minh chứng sống động về sự kiên trì, lòng nhân hậu và dũng cảm, để lại một di sản tinh thần quý giá, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh dám theo đuổi ước mơ. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng như một ngôi sao lấp lánh, mãi soi sáng trái tim tất cả những ai biết đến câu chuyện của nữ sinh.

