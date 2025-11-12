"Mẹ thua rồi, con ra đi" - Bà mẹ chơi trốn tìm cùng con trai, ai ngờ đứa trẻ không bao giờ trở lại nữa!

Người ta thường nói: "Con cái là mạng sống của cha mẹ". Thế nhưng trong mắt những kẻ xấu, trẻ nhỏ lại chỉ là một món hàng có thể đổi lấy tiền. Bọn chúng nắm rất rõ điểm yếu của cả cha mẹ lẫn con trẻ: một bên luôn muốn con vui, một bên luôn tin người, và chỉ cần một cái chớp mắt, bi kịch có thể ập đến.

Câu chuyện của chị Linh Linh, một người mẹ trẻ ở Quảng Đông (Trung Quốc), khiến nhiều bậc phụ huynh ám ảnh. Hôm ấy, chị dẫn con trai 3 tuổi ra công viên chơi. Cậu bé lanh lợi, hồn nhiên rủ mẹ: "Mẹ ơi, mình chơi trốn tìm đi!". Chị bật cười, đồng ý, quay mặt vào gốc cây bắt đầu đếm: "Một… hai… ba…".

Khi chị mở mắt ra, con đã biến mất. Chị đi tìm quanh bãi cỏ, vòng ra hồ nước, vừa đi vừa gọi: "Mẹ thua rồi, con mau ra đi nào!". Nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây. Đến khi hoảng loạn chạy khắp công viên, chị mới nhận ra con trai thực sự không còn ở đó.

Ảnh minh hoạ

Hình ảnh từ camera cho thấy, trong lúc trốn, đứa trẻ đã bị một người phụ nữ lạ mặt bắt chuyện rồi dắt đi. Khi cảnh sát đến, người phụ nữ ấy đã biến mất. Vài phút bất cẩn, một gia đình mất con, một người mẹ mất cả cuộc đời thanh thản. "Tôi chỉ muốn con vui một chút, nào ngờ thành nỗi ân hận cả đời", chị nghẹn ngào nói.

Nhiều người nghĩ "chuyện bắt cóc xa lắm, chắc chẳng bao giờ xảy ra với mình". Nhưng thực tế, mỗi năm có hàng nghìn vụ trẻ mất tích, phần lớn chỉ vì cha mẹ chủ quan. Trẻ nhỏ dễ bị dụ dỗ vì không có khái niệm về nguy hiểm. Chúng tin rằng ai cười với mình cũng là người tốt. Còn người lớn lại dễ có tâm lý "chỉ vài phút thôi", "nó đang ngay trước mặt". Nhưng chỉ cần vài phút đó, mọi thứ có thể không bao giờ quay lại được.

Bọn buôn người ngày càng tinh vi:

Dụ dỗ: giả làm người tốt, dùng quà bánh để lấy lòng trẻ.

Cưỡng đoạt: lợi dụng nơi vắng, nhanh chóng bế đi.

Gây mê: phun thuốc, cho uống nước lạ rồi đem trẻ đi trong vài phút.

Chúng nắm rõ tâm lý của cả cha mẹ lẫn con cái biết rằng chỉ cần một ánh mắt hiền hậu và vài câu nói thân thiện là đủ khiến một đứa trẻ mất cảnh giác.

Ngày nay, các bậc cha mẹ không chỉ chú trọng đến việc giáo dục khả năng sinh tồn mà còn rèn luyện ý thức an toàn cho con. Chẳng hạn như không nói chuyện; không nhận quà của người lạ; không rời khỏi tầm mắt của cha mẹ, thầy cô ở một môi trường xa lạ; dạy con cách tự cứu mình khi gặp nguy hiểm,... Vì vậy, con của những người này rất cảnh giác, sẽ không bị vật chất dụ dỗ, người lạ khó tiếp cận. Cơ hội bắt cóc thành công những đứa trẻ này rất nhỏ.

Trẻ càng cảnh giác thì càng dễ nhận thức được nguy hiểm, nhất là khi ở nơi có người qua lại, trẻ biết nhờ sự trợ giúp hay biết cách chống cự trong quá trình bị bắt cóc...

Bố mẹ phải lưu ý và dạy con ngay các nguyên tắc an toàn sau đây để tránh bị bắt cóc:

Tất nhiên, những kiểu trẻ em nói trên chỉ là trường hợp cá biệt, vẫn có các trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, cha mẹ thay vì cố ý biến con mình thành những kiểu như trên để tránh nguy cơ bị bắt cóc thì hãy lưu ý những điều sau đây.

1. Hét to lên: "Cháu không biết chú ta/cô ta". Nói với trẻ rằng khi một người lạ bắt được con, ngay lập tức con hãy cắn, đá, cào, cấu và cố gắng thu hút sự chú ý bằng mọi giá, ngay cả khi tình huống đó vô cùng đáng sợ.

2. Ngắt cuộc trò chuyện và giữ khoảng cách với người lạ. Trẻ nên biết rằng mình không được phép trò chuyện với người lạ. Nếu có, cuộc trò chuyện nhất thiết kéo dài không quá 5-7 giây. Tốt nhất nên rời đi chỗ khác và tìm tới một nơi an toàn.

Khi cuộc trò chuyện diễn ra, trẻ nên đứng cách người lạ một khoảng 2m. Nếu người lạ cố gắng tiến lại gần, trẻ phải lùi lại một bước. Thực hành tình huống này với con, cho con thấy khoảng cách tầm hơn 2m là như thế nào và nhấn mạnh rằng, phải duy trì khoảng cách đó bất chấp chuyện gì xảy ra.

3. Dạy trẻ tránh đi chung thang máy với người lạ. Dạy trẻ chờ thang máy ở tư thế quay lưng lại tường để con có thể quan sát thấy bất cứ ai đang tiến lại gần.

4. Không để người lạ biết bố mẹ đang đi vắng, cho dù người lạ kia khẳng định mình là bạn với bố mẹ hoặc nói rằng, anh ta/cô ta là thợ sửa chữa. Nếu một người lạ tỏ ra kiên trì và cố gắng đột nhập vào nhà, trẻ phải gọi ngay cho cha mẹ hoặc hàng xóm.

5. Lập mật mã gia đình. Nếu ai đó nói với trẻ: "Đi theo cô/chú. Cô/chú sẽ dẫn cháu đến chỗ bố mẹ", điều đầu tiên mà trẻ nên làm là hỏi lại người lạ: "Tên bố mẹ cháu là gì? Mật khẩu gia đình cháu là gì?".

Những bài học ấy tưởng như đơn giản, nhưng có thể là ranh giới giữa bình an và mất mát.

Không ai có thể bảo vệ con tốt hơn chính cha mẹ. Mỗi phút cha mẹ cảnh giác là mỗi phút con được an toàn. Chúng ta không thể khiến thế giới này hoàn toàn không còn kẻ xấu, nhưng có thể dạy con biết cách tự bảo vệ.