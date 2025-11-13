"Tình mới" của chồng cũ Diệp Lâm Anh: Từng có cuộc sống nghèo khó, vẫn đỗ trường ĐH xịn xò

Mới đây, doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh. Trong tấm hình được chia sẻ trên trang cá nhân, nam doanh nhân tình tứ ôm bạn gái. Thúy Quỳnh mặc trang phục hai dây gợi cảm, cười rạng rỡ khi tựa vào lòng Đức Phạm. "Yêu em", Đức Phạm chú thích ngắn gọn.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Từng có cuộc sống khó khăn, thi đỗ trường ĐH uy tín

Trong một chia sẻ với báo chí sau khi giành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, Thuý Quỳnh cho biết, bố cô hiện là giáo viên vùng cao còn mẹ buôn bán nhỏ. Gia đình người đẹp từng rất nghèo khó, gần đây cuộc sống ổn định hơn.

"Lúc chuyển từ Hưng Yên lên Điện Biên định cư, chúng tôi sống trong một căn nhà vách đất, thuê vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, thậm chí không có nhà vệ sinh. Tôi nhớ có lần bão về, tưởng chừng mọi thứ đã bị cuốn phăng. Mẹ tôi khi ấy mang bầu em trai, bố ở xa, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau cầu nguyện. Mẹ trước đây làm đủ nghề như buôn ve chai, bán tạp hóa nhỏ. Chị em tôi lớn lên bằng những đồng tiền chắt chiu của bố mẹ. Họ chẳng màng gì bản thân, chỉ mong con đủ cơm no, áo ấm, học hành tử tế", cô kể.

Dù cuộc sống từng nhiều vất vả, nhưng theo chia sẻ của cô, cha mẹ luôn là tấm gương lớn trong cách dạy dỗ con cái. Mẹ cô từng nhiều lần ngã xe, thậm chí có lần phải nhập viện khi chở hàng trên con đường đèo dốc lầy lội. Thế nhưng, sau khi bình phục, bà vẫn chỉ cười, nói rằng "không sao hết, còn sức khỏe là còn tất cả". Chính hình ảnh ấy, theo cô, đã nuôi dưỡng trong mình tính cách lì lợm và nghị lực để không ngừng tiến lên.

Khi bước vào môi trường showbiz đầy cám dỗ, cô cho biết bản thân vẫn giữ được sự tỉnh táo và ranh giới rõ ràng nhờ những bài học thấm sâu từ gia đình. Cô luôn tự nhắc mình phải sống như cha mẹ: chân thành, kiên định và biết tự trọng dù ở bất cứ nơi đâu.

Vũ Thúy Quỳnh cho rằng so với những người khác, hạnh phúc của cô khá đơn giản. Người đẹp không quan trọng chuyện vật chất, tiền bạc vì tự thân cô có thể tạo ra tài chính, không dựa dẫm vào ai.

"Mỗi lần tôi về nhà, bố dặn: 'Con làm gì cũng được nhưng cần giữ danh dự, tính kỷ luật. Sống ở đời quan trọng nhất phải có đạo đức, biết chia sẻ với người xung quanh'. Nhờ bố, tôi luôn bị thôi thúc để theo đuổi dự án giáo dục ở vùng cao. Với số tiền thưởng dành cho á hậu, tôi sẽ trích để sửa sang khu nhà nội trú tại ngôi trường bố đang công tác. Khi vào showbiz, tôi đối mặt nhiều cám dỗ về tình lẫn tiền. Tôi vượt qua hết nhờ khắc ghi lời dạy dỗ, noi theo lối sống của bố mẹ", cô chia sẻ.

Được biết, Vũ Thúy Quỳnh tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Hành chính Quốc gia. Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) là một trường đại học uy tín, đào tạo chuyên sâu về hành chính công và quản lý nhà nước, với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, cơ sở vật chất được đánh giá là chưa hiện đại, wifi yếu và có những hạn chế về lớp học. Điểm cộng lớn của trường là chất lượng đào tạo cao và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tốt, thu hút nhiều thí sinh có điểm đầu vào cao.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng tham mưu, tư vấn về hành chính cho những cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội. Sinh viên cũng có thể nghiên cứu khoa học độc lập hành chính hoặc tiếp tục học ở các trình độ cao hơn.