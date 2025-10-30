Trường chuyên Ams hé lộ "chiến thuật" ôn luyện cho quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia

Cuối tuần qua, Trần Bùi Bảo Khánh xuất sắc giành quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia với 215 điểm, là học sinh thứ 2 của trường Ams sở hữu vòng nguyệt quế trong 25 năm qua. Qua các phần thi, Khánh thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn, trả lời các câu hỏi một cách quyết đoán ở hầu hết các lĩnh vực.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, trước cuộc thi, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh.

Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành quán quân trong Đường Lên Đỉnh Olympia 2025.



Đầu tiên, nhà trường thành lập ban cố vấn gồm các giáo viên kinh nghiệm ở các tổ chuyên môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Mỗi tổ chuyên môn được trường giao đảm nhận vai trò cố vấn nội dung từng mảng kiến thức, thầy cô sẽ xây dựng bộ câu hỏi, tài liệu cho Bảo Khánh.

Thầy cô giáo ở trường đã xây dựng lộ trình bồi dưỡng gồm các giai đoạn củng cố kiến thức cơ bản, mở rộng nâng cao và luyện tập các câu hỏi mô phỏng thi. “Ngoài kiến thức trọng tâm, thầy cô hướng dẫn Khánh mở rộng kiến thức, kết hợp lý thuyết với thực hành, thí nghiệm và ứng dụng thực tế để em hiểu sâu, nhớ lâu và phản xạ nhanh trong các phần thi”, bà Dương tiết lộ.

Cũng theo bà Dương, thầy cô giáo cũng tư vấn, góp ý cho học sinh về phong thái, tác phong, ngôn ngữ hình thể và cách thể hiện trước ống kính truyền hình trong cuộc thi để có hình ảnh học sinh thân thiện, tự tin, trí tuệ, thể hiện đúng tinh thần Olympia.

Ngoài ra, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng có Câu lạc bộ OlympiAms quy tụ nhiều học sinh giỏi, ham mê học tập, chủ động tìm hiểu kiến thức. Nhà trường cũng tổ chức thi Olympia cấp trường để cho học sinh có môi trường thử thách, định hướng chiến lược thi đấu các phần thi như cuộc thi chính thức.

Chiến thắng không phải là đích đến

Khi giành chiến thắng trở về, thầy cô và bạn bè ở trường Ams đã tổ chức lễ chào đón Bảo Khánh trong niềm hân hoan. Ban giám hiệu trường đánh giá, Khánh là học sinh lớp chuyên sinh nhưng học giỏi toàn diện các môn và đặc biệt yêu thích bộ môn Lịch sử.

Nam sinh đam mê đọc sách, thường dành nhiều thời gian để mày mò, tìm hiểu thêm kiến thức cuộc sống qua internet nên có sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Sinh được TP Hà Nội trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Ngoài học tập, em tích cực trong các hoạt động cộng đồng, từng tham gia các hoạt động ngoại khóa như hỗ trợ học sinh THCS trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tình nguyện viên Triển lãm khoa học Science Tornado 2023…

Khánh chia sẻ, sau cuộc thi em rất xúc động, biết ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của nhiều người, trong đó có gia đình, thầy cô giáo và bạn bè ở ngôi trường Ams thân yêu.

Các anh chị từng dự cuộc thi nói với Khánh rằng, có lẽ năm nay điểm cầu Hà Nội có quy mô hoành tráng nhất với sự tham gia cổ vũ tới 8.000 người. Giành được vòng nguyệt quế mơ ước bấy lâu, Khánh cho rằng chiến thắng rất ý nghĩa, là kết quả của thầy cô đã dày công ôn luyện, bố mẹ đã động viên, khích lệ em học tập.