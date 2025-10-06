Trước khi là "Tăng Duy Phương", Tăng Duy Tân là ai?

Âm nhạc Việt mấy năm nay chẳng thiếu gương mặt mới. Người chọn gameshow làm bàn đạp, người "đu trend" mạng xã hội để viral, thậm chí có người không ngại kéo scandal về mình để nổi bật. Giữa bức tranh ồn ào ấy, Tăng Duy Tân lại chọn đi con đường ngược hẳn. Không chiêu trò, không phô trương, anh để âm nhạc tự cất tiếng nói và tìm đến khán giả. Chính sự "lì lợm" và nỗ lực hết sức trong thầm lặng đó mới khiến cái tên Tăng Duy Tân trở nên khác biệt - một màu sắc hiếm hoi giữa thị trường Vpop biến động từng ngày.

5 triệu, quán cà phê và cú nổ mang tên Tình Đầu

Ít ai ngờ, trước khi thành "hiện tượng" với loạt hit triệu view, Tăng Duy Tân từng chỉ là một hướng dẫn viên du lịch. Công việc ổn định, đủ sống, nhưng chẳng bao giờ làm anh thấy trọn vẹn. Giữa những chuyến xe dài, điều níu Tân lại không phải phong cảnh hay khách du lịch, mà là âm nhạc – thứ luôn cháy âm ỉ trong tim. Dù vậy, bản thân Tăng Duy Tân cũng nhiều lần rơi vào hoài nghi, tự chất vấn liệu có nên tiếp tục lặng lẽ đi theo đam mê khi chưa biết "cuối đường hầm có ánh sáng" hay không. Nhưng thay vì bỏ cuộc, nam ca sĩ chọn cách bám trụ đến cùng.

Suốt 2 năm, Tân gần như "cắt bỏ" mọi nhu cầu cá nhân, sống tiết kiệm đến mức tối giản, chỉ để giữ lại duy nhất một thứ xa xỉ: thời gian cho âm nhạc. Ngày nào cũng vậy, từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, anh ngồi lì trong quán cà phê quen thuộc – không bạn bè, không mentor – chỉ có giấy bút, laptop và những giai điệu bật ra từ tâm trí. Anh viết bất cứ điều gì thoáng qua, rồi kiên nhẫn mổ xẻ từng bản hit của người khác để tìm ra công thức. Không ai dạy, Tân tự biến mình thành thầy của chính mình: tự thu, tự nghe, tự xóa, tự làm lại… lặp đi lặp lại hàng nghìn lần cho đến khi kỹ năng đủ sắc để một ngày cất tiếng nói của riêng mình.

Hai năm ngồi lì quán cà phê, tự học đến mức ám ảnh, Tăng Duy Tân chỉ có được một tia hy vọng nhỏ nhoi: một demo gửi Đen Vâu và nhận về lời khen. Nhưng khi tưởng như ánh sáng đã lóe lên, tất cả lại sụp xuống. Công ty cộng tác bế tắc, tiền bạc cạn kiệt, niềm tin cũng gần như chạm đáy.

Trong tay Tân lúc đó chỉ còn đúng… 5 triệu đồng. Số tiền ít ỏi đến mức ai cũng nghĩ chỉ đủ để khép lại giấc mơ ca hát. Nhưng thay vì buông tay, anh quyết định "đốt" nốt vào Tình Đầu: quay vội ở quán cà phê nhỏ, ekip toàn bạn bè không chuyên.

Hình ảnh tái hiện lại câu chuyện lúc đó trong bộ film mới của Tăng Duy Tân & Ví Trả Sau MoMo

Và đó chính là cú plot twist không ai ngờ tới. MV 5 triệu đồng ấy lại nổ tung, cán mốc hơn 41 triệu view YouTube, kéo Tăng Duy Tân từ vực thẳm lên thành hiện tượng. Tình Đầu không chỉ cứu một sự nghiệp đang hấp hối, mà còn cứu luôn cả niềm tin, mở ra cho anh một chu kỳ hoàn toàn mới trong âm nhạc.

Không gameshow, không bàn đạp: nổi tiếng với lối đi riêng

Ở thời điểm đó, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời chọn gameshow làm bệ phóng sự nghiệp như The Voice, Vietnam Idol hay hàng loạt gameshow khác, Tăng Duy Tân lại đứng ngoài cuộc chơi ấy. Không phải vì chê gameshow, mà bởi anh thiếu cả tự tin, kinh nghiệm làm nghề lẫn các mối quan hệ trong ngành. Tân từng nghĩ mình chỉ có thể viết nhạc cho người khác, bởi ngoài kia có quá nhiều giọng ca đẹp hơn, ngoại hình sáng hơn.

Nhưng cũng chính vì điều đó lại buộc anh phải cố gắng, khổ luyện gấp nhiều lần. Khi khó khăn nhất, Tăng Duy Tân chọn hát nhạc của chính mình. Không danh hiệu, không chống lưng, không bước đệm truyền thông, anh chỉ có thể dựa vào một thứ duy nhất: âm nhạc. Và thật đặc biệt, mỗi ca khúc vang lên đều mang dấu ấn riêng, khiến khán giả phải nhớ đến cái tên Tăng Duy Tân.

Sau cú hích đầu tiên với Tình Đầu, Tăng Duy Tân từng bước ghi dấu trong Vpop bằng loạt ca khúc trở thành hiện tượng. Năm 2020, anh phát hành Ngây Thơ với 3 phiên bản, trong đó có bản song ca cùng nữ ca sĩ Huang Ling bằng tiếng Trung. Bất ngờ thay, ca khúc đã bùng nổ tại thị trường quốc tế, thu về hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin và góp mặt tại QQ Music - bảng xếp hạng âm nhạc lớn hàng đầu Trung Quốc. Đây là một cột mốc quan trọng, mở ra con đường để Tăng Duy Tân vươn tầm ra ngoài biên giới Việt Nam.

Năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý với Dạ Vũ. Chỉ sau một tháng, ca khúc đã chạm gần 2 tỷ lượt xem trên Douyin và nhanh chóng được cư dân mạng Trung Quốc gọi là thần khúc của Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngây Thơ lọt vào top Shazam Global, càng khẳng định sức lan tỏa của âm nhạc Tăng Duy Tân.

Đỉnh cao phải kể đến năm 2022 với bản hit Bên Trên Tầng Lầu - một trong những ca khúc lớn nhất sự nghiệp. Bài hát đứng nhất bảng xếp hạng Top Vietnamese Songs, Hot 100 của Billboard Việt Nam và còn xuất hiện trong top 3 những ca khúc thịnh hành toàn cầu. Bên Trên Tầng Lầu không chỉ là một ca khúc, mà còn trở thành hiện tượng văn hóa, được khán giả từ Việt Nam đến quốc tế đồng loạt cover và chia sẻ. Bước sang năm 2023, Tăng Duy Tân khẳng định vị thế bằng Cắt Đôi Nỗi Sầu - ca khúc khuynh đảo thị trường nhạc số, len lỏi khắp các sân khấu lớn nhỏ, thậm chí xuất hiện trong Táo Quân cuối năm.

Không chỉ nổi bật ở giọng hát, Tăng Duy Tân còn là một nhạc sĩ sáng tác "mát tay". Những bản nhạc do chính anh chấp bút cho bản thân hay cho nghệ sĩ khác đều tạo bão trên thị trường. Các ca khúc viết riêng cho Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà hay Hòa Minzy đều nhanh chóng trở thành hit, chứng minh khả năng sáng tác đa dạng, không bị đóng khung trong một màu sắc duy nhất. Đặc biệt, Tăng Duy Tân còn được lựa chọn góp mặt trong liveshow của Mỹ Tâm - điều khẳng định vị trí đáng nể trong làng nhạc Việt.

Chưa bao giờ là "đủ", Tăng Duy Tân còn cần gì?

Sau gần 5 năm bền bỉ cống hiến, Tăng Duy Tân đã khẳng định vị thế của mình trong Vpop bằng loạt bản hit đình đám và một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Nếu nhìn lại hành trình ấy, có lẽ Tăng Duy Tân chưa bao giờ thực sự "đủ" - chưa đủ an toàn để gia đình yên tâm, chưa đủ kinh nghiệm để tự tin, chưa đủ nguồn lực để đường đi bằng phẳng. Nhưng chính sự chênh vênh đó đã trở thành động lực để anh gắng sức bù đắp, để một lần rồi một lần nữa chứng minh rằng "việc cần làm cứ làm, dù chưa đủ" là con đường duy nhất để biến đam mê thành hiện thực.

Vì vậy, hành trình của Tăng Duy Tân chắc chắn chưa dừng lại. Hành trình ấy khiến khán giả và người hâm mộ tin rằng những nỗ lực hôm nay của anh sẽ mở ra những cơ hội rực rỡ hơn ngày mai như : một album với màu sắc âm nhạc mới lạ, một concert riêng đánh dấu cột mốc sự nghiệp, hay những màn kết hợp "không tưởng" với những cái tên trong và ngoài nước. Đặc biệt, với khả năng sáng tác và sự sáng tạo không giới hạn, Tăng Duy Tân hoàn toàn có cơ hội vươn mình ra biển lớn, tiếp tục tái hiện thành công của Ngây Thơ, Bên Trên Tầng Lầu hay Dạ Vũ trên sân khấu quốc tế.

Với sự kiên định và thái độ làm nghề nghiêm túc, những gì nam ca sĩ sắp mang tới chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Cơ hội vươn xa đã ở ngay trước mắt, và khán giả hoàn toàn có quyền tin rằng Tăng Duy Tân sẽ còn tiến rất xa, vượt ngoài những gì người ta từng hình dung về một nghệ sĩ trẻ của Vpop.