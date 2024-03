Trung tâm đột quỵ Bạch Mai quá tải vì ca bệnh trẻ gia tăng: Bác sĩ đưa ra 3 khuyến cáo

Ca bệnh đột quỵ tăng

PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), cho hay thời gian gần đây, số ca đột quỵ phải nhập viện ở trung tâm gia tăng. Có thời điểm, một ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 60 ca đột quỵ cần can thiệp. Chỉ riêng trong đêm ngày 22/3 trung tâm tiếp nhận 6 ca đột quỵ, đều là người trẻ, trong độ tuổi lao động. Bệnh nhân đột quỵ trẻ nhất là 32 tuổi đến 45 tuổi.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi (quê tại Hưng Yên) đến trung tâm trong tình trạng liệt nửa người trái hoàn toàn và nói ngọng giờ thứ nhất. Nữ bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh. Ngay lập tức, bệnh nhân được dùng thuốc tiêu huyết khối và can thiệp. Động mạch cảnh phải đã được tái thông bằng phương pháp đặt stent nội sọ và Solumbra.

Theo PGS.TS. Mai Duy Tôn, bệnh nhân được áp dụng hai phương pháp điều trị: tiêu huyết khối và lấy huyết khối và đã có những kết quả ban đầu. Hiện tại, bệnh nhân đã nói trở lại, yếu nhẹ nửa người phải.

Bác sĩ Tôn đang thăm khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh PV).

Trường hợp ca bệnh trẻ tiếp theo là bệnh nhân nam (36 tuổi, Hà Nội) đang chơi cầu lông với bạn thì đột ngột liệt nửa người trái và gọi không nói (thất ngôn). Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh nhân được bạn đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

PGS Tôn cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ 1 do tắc động mạch não giữa phải và được chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối. Sau 30 phút trong phòng can thiệp, động mạch não giữa phải đã được tái thông hoàn toàn. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn. Giờ đây, chàng thanh niên trẻ có thể nói chuyện và đi lại như bình thường, có thể quay trở lại với sân tập với các bạn của mình.

Đột quỵ là gì?

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do mạch máu não bị tắc nghẽn, vỡ, gây ra gián đoạn việc vận chuyển máu để nuôi dưỡng não bộ, khiến các tế bào thiếu hụt dinh dưỡng, oxy. Hậu quả là các tế bào có thể chết đi sau vài phút nếu vấn đề thiếu hụt không được khắc phục.

Tùy theo nguyên nhân (do tắc nghẽn mạch máu não hay do vỡ mạch máu não) mà đột quỵ được phân loại thành nhồi máu não hay xuất huyết não.

Đột quỵ nhồi máu não hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ được xem là tình trạng giảm lưu lượng máu cung cấp đến cơ quan não một cách đột ngột khiến cho động mạch não bị thuyên tắc một phần hoặc toàn phần. Tình trạng nhồi máu não chiếm đại đa số những ca lâm sàng đột quỵ thường gặp, với tỉ lệ khoảng 80%.

Đột quỵ xuất huyết não hoặc tên gọi khác là xuất huyết nội sọ là một trường hợp khác của tai biến mạch máu não, gây ra bởi tình trạng máu động mạch tràn vào nhu mô não một cách đột ngột gây tổn thương não cấp tính. Mặc dù tỉ lệ của xuất huyết não thấp hơn nhồi máu não rất nhiều, chỉ chiếm khoảng 20% nhưng tình trạng bệnh lý này có mức độ nguy hiểm cao hơn, biến chứng nặng nề và tỉ lệ tử vong cao.

3 khuyến cáo để phòng đột quỵ

Đột quỵ có thể xảy ra với bất cứ ai và ở bất cứ thời điểm nào. Hiện nay, đột quỵ có xu hướng trẻ hóa do nhiều yếu tố nguy cơ như chế độ ăn, lối sống, bệnh lý chưa được phát hiện…

PGS Tôn đưa ra khuyến cáo để phòng ngừa đột quỵ như sau:

- Các bạn trẻ nên thường xuyên tập luyện, vận động, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, ăn uống không lành mạnh.

- Tầm soát các yếu tố nguy cơ của đột quỵ: bệnh tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường…

- Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ (giảm thị lực, yếu tay chân, nói ngọng/nói khó, đau đầu, chóng mặt…. ) cần đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.