Trung Quốc tăng cường giảm tải áp lực học hành

Điện thoại di động chính thức bị cấm đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên khắp Trung Quốc, trừ những trường hợp đặc biệt (Ảnh: VCG)

Các quy định mới gồm: cấm điện thoại trong lớp, áp dụng thời gian "không màn hình", yêu cầu ít nhất 2 giờ vận động mỗi ngày và kiểm soát khối lượng bài tập về nhà. Giờ học và giờ tan học được sắp xếp hợp lý, đảm bảo học sinh có thời gian nghỉ trưa và giấc ngủ đầy đủ.

Trường học cũng phải “kiểm soát chặt chẽ” tổng khối lượng bài tập về nhà và sắp xếp thời gian đến trường cũng như tan học hợp lý để đảm bảo học sinh có đủ thời gian nghỉ trưa.

Bộ Giáo dục nước này nhấn mạnh phải thực thi nghiêm các quy định về quản lý giấc ngủ, ngăn tình trạng học hành quá tải và tránh gây áp lực quá mức lên học sinh. Những quy định này nhằm giúp học sinh giảm căng thẳng và lo âu, đặc biệt vào thời điểm sắp diễn ra các kỳ thi.

Các chuyên gia cho rằng khối lượng bài tập lớn ở nhiều trường học Trung Quốc dẫn đến tình trạng học sinh thiếu ngủ, gia tăng lo âu và trầm cảm.

Trong thông báo khác được công bố hồi tháng 10, Bộ Giáo dục cũng chỉ thị giảm khối lượng công việc cho giáo viên, giới hạn các nhiệm vụ ngoài giờ và cấm làm việc vào ngày nghỉ, cuối tuần.

Trước đó, Luật Giáo dục 2021 đã hạn chế việc giao bài tập về nhà và cấm dạy thêm các môn học chính ngoài giờ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tìm kiếm dịch vụ dạy thêm để nâng cao thành tích học tập cho con em mình trong môi trường cạnh tranh cao.