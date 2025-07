Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm

Vụ bê bối tình ái dai dẳng nhất nhì Vbiz của Thiên An - Jack sau 4 năm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngoài những thông tin ồn ào liên quan đến chuyện yêu đương, chu cấp thì một trong những tình tiết khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là Thiên An từng thừa nhận đã phá thai 2 lần trước khi có bé S. Kèm theo đó, cô đăng tải công khai hình ảnh 2 chiếc bài vị được thờ tại chùa có tên của Trịnh Trần Phương N (6 tháng tuổi) và Trịnh Trần Phương P (3 tháng tuổi). Từ một bài viết cá nhân, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài công khai. Người bênh vực, kẻ phản đối, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tính xác thực của hai tấm bài vị.

Hiện tại, bài đăng có đính kèm những hình ảnh này đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của diễn viên Thiên An. Còn phía Jack cũng đã đưa ra lập trường về 2 tấm bài vị này tại buổi họp báo ngày 16/7 vừa qua. Để công chúng có thêm những góc nhìn đa chiều về câu chuyện này, chúng tôi đã trực tiếp đến tìm hiểu thông tin tại 1 ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương - nơi Thiên An gửi 2 tấm bài vị.

Thiên An từng nói gì về 2 chiếc bài vị thai nhi?

Vào tháng 1/2025, khi vụ ồn ào tình ái lần nữa bị đào lại, Thiên An gây sốc khi chia sẻ chuyện mang thai 3 lần nhưng chỉ có duy nhất bé S được khoẻ mạnh chào đời. Trong những bài đăng này, Thiên An đều không gọi trực tiếp tên Jack nhưng có nhiều chi tiết gợi mở khiến nam ca sĩ bị cộng đồng mạng gọi tên. Theo đó, Thiên An cho biết lần đầu phát hiện có thai khi vừa rút lui khỏi công việc để làm hậu phương cho bạn trai. Khi biết tin, bạn trai đã khóc lóc, cầu xin cô bỏ thai vì lo sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng, fan quay lưng, công ty mới vừa ký hợp đồng. Vì thương và muốn bảo vệ người mình yêu, Thiên An đã quyết định chấm dứt thai kỳ, mất con vào ngày 13/2/2020 - trước sinh nhật của cô 10 ngày.

Sau đó không lâu, Thiên An tiếp tục mang thai. Nữ diễn viên khẳng định bản thân đã muốn giữ con, nhưng lần này lại bị mẹ của bạn trai ngăn cản. Cô cho biết từng xem mẹ anh như mẹ ruột, nên khi bà đưa ra những lời thao túng tâm lý và thẳng thắn yêu cầu "xử lý để lớn lên không được", cô một lần nữa phải từ bỏ đứa trẻ. Cả hai lần bỏ con đều khiến Thiên An tổn thương sâu sắc, day dứt đến tận cùng. Cô thừa nhận "khóc hết nước mắt cho những đứa con tội nghiệp" và bị ám ảnh đến mức không thể tha thứ cho bản thân trong suốt một thời gian dài. Đến lần thứ 3, Thiên An quyết định phải giữ con.

Thời điểm đó, Thiên An còn đăng tải hình ảnh về 2 chiếc bài vị có thông tin 1 bé tên Trịnh Trần Phương N (6 tháng tuổi, mất vào ngày 13/2/2020), 1 bé tên Trịnh Trần Phương P (6 tháng tuổi, mất vào ngày (20/5/2020). Thiên An từng chia sẻ: "Thời gian An mang bầu bé đầu là tháng 2, thời gian An có bầu bé 2 là vào khoảng tháng 5. Thời gian An gửi 2 bé vô cùng chùa là tháng 8/2020. Thời gian hưởng dương trên bài vị được tính từ lúc mang thai đến lúc các con có chốn nương thân yên ổn tại chùa. Các bé mất khi chưa thành hình, chưa có tim thai".

Tất cả nội dung trên là theo chia sẻ một chiều từ Thiên An, được đăng công khai trên Facebook cá nhân và hiện đã xoá.

Tại chùa có 2 bài vị giống thông tin Thiên An chia sẻ, sư trụ trì nói rõ quy trình lập bài vị

Dựa vào những thông tin diễn viên Thiên An chia sẻ, chúng tôi tìm đến ngôi chùa nơi cô từng đăng bức ảnh cầm 2 tấm bài vị nêu trên.

Trong khu thờ cúng người đã khuất phía sau chánh điện, chúng tôi ghi nhận có hai bài vị mang tên giống hệt với thông tin Thiên An từng chia sẻ trước đó. Hai bài vị được đặt lẫn trong các bài vị khác, ở 2 vị trí khác nhau. Theo ghi nhận cả 2 bài vị này đều đã cũ, giấy dán bắt đầu ngả màu nhưng phần thông tin trên đó vẫn rất rõ nét. Hầu hết những bài vị được đặt tại đây đều có kiểu dáng và định dạng thông tin giống hệt nhau. Các bài vị của thai nhi khác cũng ghi rõ thông tin tên, ngày mất, pháp danh và thời gian "hưởng dương" như 2 chiếc bài vị mà Thiên An từng đăng tải.

Khi chúng tôi đến chùa, vị sư trụ trì không có mặt tại chùa nên các thông tin cụ thể đều được chia sẻ qua điện thoại. Sư thầy trụ trì nhận điện thoại của chúng tôi chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và lập bài vị thờ các vong linh tại đây.

Trong vai người thân đi tìm hiểu về quy trình để lập một bài vị thai nhi tại chùa, chúng tôi hỏi vị sư trụ trì và được thầy đã hướng dẫn cụ thể cách để lập bài vị như sau: "Muốn gửi bài vị thai nhi vào chùa thì người thân cần cung cấp tên, ngày tháng năm mất của thai nhi, thai nhi bao nhiêu tuần, tháng. Sư thầy về sẽ là người đặt pháp danh và đặt bài vị. Sau đó, người thân có 2 lựa chọn mang về nhà để thờ cúng hoặc để lại chùa". Bài vị sau khi thống nhất hết các thông tin, sẽ được nhà chùa đặt làm theo đúng quy định, người nhà sẽ chi trả phần chi phí này, còn chi phí cúng kiếng là tùy tâm mỗi nhà. Ngoài ra, không cần bổ sung thêm bất kì giấy tờ nào khác.

Khi được hỏi thêm về một số thông tin liên quan đến câu chuyện của diễn viên Thiên An - người gửi bài vị 2 con vào chùa từ tháng 8/2020, phía trụ trì chùa cho biết mỗi ngày có rất nhiều thân nhân đến gửi bài vị, có cả thai nhi và người trưởng thành, thậm chí có cả vô danh nên không thể nhớ về trường hợp cụ thể của bất kì ai.

Về 2 bài vị mang tên Trịnh Trần Phương P và Trịnh Trần Phương N - khi được hỏi rằng liệu có một người đàn ông nào tên Phương Tuấn (nghệ danh Jack) hoặc Thiên An đến thăm viếng hay không thì phía nhà chùa chia sẻ: "Nếu có gửi ở chùa thì bài vị chắc chắn vẫn còn ở chùa thôi. Việc người thân của các bài vị có ghé thăm hay không thì nhà chùa không quản lý được. Đến chùa thì ai cũng là tín đồ Phật tử, tôi không quan tâm đến họ là ca sĩ hay người nổi tiếng gì cả".

Sau cùng, vị trụ trì chùa khẳng định không biết và không quan tâm đến sự việc giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An.

Phía Jack phủ nhận liên quan đến 2 chiếc bài vị mang họ "Trịnh Trần" từng được Thiên An đăng tải

Nếu như Thiên An là người công khai và sau đó cũng là người ẩn đi những bài vị liên quan đến 2 chiếc bài vị này thì phản ứng của Jack cũng gây chú ý. Thiên An tên thật là Trần Nguyễn Thiên An, còn Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, việc 2 tấm bài vị lấy họ "Trịnh Trần" đã khiến nam ca sĩ bị kéo vào cuộc.

Tối 26/5/2025, trên Fanpage chính thức, phía Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025. Theo ghi nhận, vào ngày 19/1, Thiên An đã chia sẻ 2 bài đăng, 1 bài liên quan đến thông tin từng mang thai 3 lần, 1 bài đáp trả khi bị nói đứng sau "giật dây" để "phốt" người cũ. Còn ngày 20/1, Thiên An tiếp tục có chia sẻ liên quan đến 2 lần không giữ được con và những cột mốc quan trọng trong hành trình mang thai con gái. Hiện tại, 2 bài đăng vào ngày 19/1 và 20/1 liên quan đến vấn đề con cái đã được Thiên An xoá đi.

Trong họp báo vào sáng 16/7, bà Cẩm Loan cho biết từng có ý định mở họp báo để làm rõ mọi việc từ 4 năm trước nhưng Jack đã cản để tránh ồn ào thêm. Tuy nhiên, mọi thứ vượt xa sức chịu đựng của bà và gia đình khi Thiên An đăng ảnh 2 chiếc bài vị. Mẹ Jack tiết lộ thời điểm đó cả nhà chìm trong khủng hoảng, nam ca sĩ lộ nhiều dấu hiệu đáng lo: "Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ, đến môi nứt hết. Tuấn có hỏi tôi, 'Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó không còn để lo cho mẹ sau này, mẹ có giận con không'. Lúc đó tôi như chết lặng, tôi cảm thấy thất bại, tôi không thể ngăn suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Suốt thời gian đó Tuấn trầm cảm, mà chúng tôi giấu fan, giấu mọi người. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần".

Theo thông tin từ bà Cẩm Loan cung cấp ở họp báo, Thiên An đã chủ động thừa nhận 2 chiếc bài vị đó không liên quan đến Jack, ẩn bài viết trên trang cá nhân. Bà nói giữa họp báo: "Thiên An có nói việc 2 cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, bạn ấy muốn đăng gì thì đăng, đó là tự do. Trong 2 bài vị không hề nói đến Tuấn, không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ. Vì người ta nói rằng, dù không nhắc đến tên của Tuấn nhưng chính những bài đó làm ảnh hưởng đến Tuấn. Bởi vì các trang thông tin cũng lấy từ An mà ra, cho nên bạn ý người gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tuấn. Chính chủ đã phải xoá bài và thừa nhận là bài đó không nói về chúng tôi".

Hiện tại, những thông tin phủ nhận này chỉ có tính 1 chiều từ phía Jack đưa ra, Thiên An chưa lên tiếng phản hồi.