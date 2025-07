Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom

Sau khi chia tay, Orlando Bloom nhanh chóng trở về cuộc sống "đàn ông độc thân", còn Katy Perry bận rộn chạy tour. Mới đây, cô đã có buổi diễn tại Inglewood, California vào thứ ba. Katy Perry thường để người hâm mộ lựa chọn 1 bài hát bất kỳ cho cô hát trong mỗi đêm diễn. Lần này, fan đề cử ca khúc Not Like The Movies.

Đây là 1 ca khúc rất nhạy cảm với nữ ca sĩ, nên cô đã chất vấn fan: "Bạn định bắt tôi hát bài đó trong đời điểm này của cuộc đời tôi à?". "Thời điểm này" được cho là cách nói ám chỉ đến cuộc chia tay gần đây của Katy Perry với Orlando Bloom. Trong khi đó, Not Like The Movies là ca khúc phát hành khi Katy Perry ly hôn người chồng đầu tiên Russell Brand năm 2011, nên nó rất buồn đối với cô.

Dù vậy, Katy Perry vẫn chấp nhận yêu cầu của fan. Cô cứng rắn nói: "Được rồi, hát thôi. Vì các bạn đã chọn bài đó... Tôi sẽ cố gắng không khóc. Đừng lo, tôi sẽ không khóc đâu". Và nữ ca sĩ đã kiềm nén cảm xúc để hoàn thành ca khúc Not Like The Movies trước hàng vạn fan.

Katy Perry được fan yêu cầu hát ca khúc khá buồn Not Like The Movies

Dù vậy, Katy Perry vẫn kìm nén cảm xúc và hoàn thành màn trình diễn

Tình huống này khiến người hâm mộ vô cùng xót xa cho nữ ca sĩ. Vào tháng 4 vừa qua, cô cũng vừa hát vừa khóc. Ở thời điểm đó, fan không biết Katy Perry - Orlando Bloom chia tay nên nghĩ nữ ca sĩ rơi nước mắt vì ồn ào du hành vũ trụ. Xa hơn, vào năm 2010, Katy Perry vừa hứng chịu nỗi đau ly hôn, vừa phải biểu diễn trên sân khấu.

Hồi tháng 4, Katy Perry vừa hát vừa khóc trên sân khấu

Cặp sao hàng đầu Hollywood hẹn hò năm 2016, và đính hôn vào Valentine năm 2019. Trong gần 10 năm bên nhau, 2 nghệ sĩ từng chia tay năm 2017 nhưng tái hợp chỉ 1 năm sau đó. Katy Perry và Orlando Bloom lên kế hoạch làm lễ cưới vào tháng 6/2020 nhưng phải hoãn vì Covid-19. Tháng 8/2020, con gái của họ - Daisy Dove Bloom - chào đời.

Tin đồn mối quan hệ của Katy Perry và Orlando Bloom đổ vỡ rộ lên từ ngày 11/6. Theo tờ Page Six, cặp sao đã căng thẳng với nhau trong quá trình nữ ca sĩ thực hiện các dự án mới. Katy Perry gặp áp lực khi các dự án âm nhạc liên tục bị chê bai. Mặc dù Orlando Bloom ra sức động viên, song nữ ca sĩ vẫn khó nguôi ngoai, không vượt qua được áp lực tâm lý. Ngoài ra, cả 2 còn xảy ra cãi vã kịch liệt khi Orlando Bloom nói rằng anh cảm thấy chuyến du hành vũ trụ 10 phút của hôn thê trông "lố bịch". Thái độ của Orlando Bloom khiến Katy Perry tổn thương sâu sắc. Về phía Orlando Bloom, anh cũng thấy mệt mỏi với việc đã khuyên can Katy Perry đừng cố "đâm đầu" vào những điều rủi ro và không có khả năng thành công, nhưng cô luôn làm theo ý mình.

Bên cạnh đó, thời gian Katy Perry và Orlando Bloom dành cho nhau cũng ngày càng ít. Cả 2 dần xa cách và không còn chung nhịp sống. Đến người thân cũng nhận ra họ không còn đồng điệu. Suốt thời gian qua, Orlando Bloom xuất hiện đơn độc, không còn bên Katy Perry. "Cô ấy rất bận rộn với công việc nên họ thường xuyên xa nhau. Đến cả lễ tốt nghiệp của con trai Orlando Bloom, Katy cũng không thể tham dự. Điều đó khiến họ căng thẳng", nguồn tin nói.

Katy Perry - Orlando Bloom từng là cặp đôi vàng của showbiz

Được biết Katy Perry và Orlando Bloom được cho là cũng đã xảy ra tranh cãi về việc dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Nữ ca sĩ hàng đầu cảm thấy khó chịu khi hôn phu quyết định 1 mình đi đám cưới bạn thân cô giữa lúc mối quan hệ của họ trục trặc nghiêm trọng. "Orlando khăng khăng muốn đi đến đó dù Katy đang bận chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Thái độ của Orlando khiến Katy cảm thấy kỳ cục vì anh ấy không thân thiết với hai người họ. Cô ấy có cảm giác như Orlando đang cố ý khiêu khích mình", nguồn tin nói.

Cuối cùng, Orlando Bloom đi dự đám cưới một mình với tư cách "người đàn ông độc thân". Trong 3 ngày, tài tử này được bắt gặp cặp kè với 1 mỹ nhân tóc nâu bí ẩn và "siêu vòng 1" Sydney Sweeney. Nguồn tin tại hiện trường cho biết tài tử Chúa Nhẫn "quẩy" rất hăng say trong bữa tiệc, liên tục tìm kiếm các bóng hồng mới. Việc Orlando Bloom cặp kè với 2 người đẹp khác nhau chỉ trong 3 ngày dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos gây choáng váng, khiến dân tình bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng Orlando Bloom đang gây tổn thương cho Katy Perry khi trở lại cuộc sống độc thân quá nhanh sau khi kết thúc chuyện tình gần 1 thập kỷ.

Orlando Bloom "tà lưa" nhiều cô gái sau khi chia tay Katy Perry

Trong thông báo chính thức, cặp đôi không đưa ra nguyên nhân cụ thể mà chỉ nói: "Orlando và Katy đã thay đổi mối quan hệ của họ trong nhiều tháng qua để tập trung vào việc cùng nhau nuôi dạy con. Họ sẽ tiếp tục được nhìn nhận là 1 gia đình, vì ưu tiên chung của họ sẽ luôn là nuôi dạy con gái bằng tình yêu thương, sự ổn định và tôn trọng lẫn nhau".

Được biết, 2 ngôi sao chia tay nhau đềm, không có gì tranh cãi. Họ cho rằng con gái Daisy nên gặp riêng bố mẹ, thay vì phải lớn lên trong bầu không khí căng thẳng và thù địch. Katy Perry dù buồn nhưng cô nhẹ nhõm vì không phải trải qua một cuộc ly hôn nữa (vì cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn), đó từng là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ hiện tập trung vào tour diễn Lifetimes nên không có tâm trạng đau buồn lâu.

Dù chia tay nhưng cặp đôi vẫn chung tay nuôi dạy con cái

Nguồn: Page Six