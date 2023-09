Trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh đón 1.614 lượt người tham quan dịp Lễ 2/9

Du khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh trong dịp Lễ 2/9.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 1 và 2/9, chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh đã thu hút 65 đoàn với 1.614 khách. Các du khách này đa số từ một số cơ quan ngoại giao nước ngoài, du học sinh Lào, Campuchia, du khách quốc tế, Việt kiều, các đoàn thể, học sinh sinh viên các trường... đến tham quan và trải nghiệm.

Hầu hết du khách thích thú và cảm thấy phấn khởi khi được vào tham quan công trình kiến trúc hơn 100 tuổi, được tìm hiểu về lịch sử văn hóa của thành phố và mong muốn trụ sở tiếp tục mở cửa để nhiều du khách đến tham quan. Nhiều ý kiến bày tỏ cảm xúc tự hào về sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và ghi nhận công tác tổ chức tham quan chu đáo, khoa học.

Khách đến tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh đã tạo ấn tượng đẹp đối với du khách, là một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9; thể hiện sự cởi mở của chính quyền TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định mong muốn gắn kết ngày càng chặt chẽ với nhân dân và luôn hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ của chính quyền TP Hồ Chí Minh.

Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, công tác tổ chức hiệu quả từ việc tiếp nhận khách đến việc tổ chức tham quan. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác vận hành và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách trong suốt quá trình tham quan; không có vấn đề về an ninh, hỗ trợ y tế, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...

Nhiều du khách thích thú khi tham quan công trình văn hóa lịch sử của TP Hồ Chí Minh.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND Thành phố sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan vào thứ Bảy và Chủ nhật cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 cho đến hết năm 2023.

Theo đó, mỗi ngày tổ chức tham quan sẽ có 28 khung giờ tham quan, mỗi khung giờ cách nhau 15 phút và có tối đa 40 khách tham quan trong mỗi khung giờ. Ban tổ chức cũng triển khai việc thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để phục vụ việc tham quan của du khách quốc tế trong các chương trình tham quan.

Phó Tổng lãnh sự Campuchia (áo trắng, bìa trái) và Tổng lãnh sự Lào (vest nâu) trong đoàn khách đầu tiên tham quan trong ngày Lễ Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh du khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh trong dịp Lễ 2/9:

Du khách nghe giới thiệu về du lịch TP Hồ Chí Minh tại phòng họp lớn của trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn viên của trụ sở còn có khu vực trưng bày, giới thiệu về các công trình kiến trúc nghệ thuật, các điểm đến của TP Hồ Chí Minh để du khách tìm hiểu.

Đây là mô hình của trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh.

Những họa tiết, hoa văn kiến trúc bên trong trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh.

Sau khi tham quan, du khách sẽ đến khu vực viết cảm tưởng để ban tổ chức ghi nhận và hoàn thiện tour trong thời gian tới.