Trộn nước xả vải với muối có tác dụng gì?

Trộn nước xả vải với muối giúp quần áo mềm hơn và giữ mùi hương lâu hơn

Một trong những tác dụng dễ nhận thấy nhất khi trộn nước xả vải với muối chính là cảm giác quần áo mềm hơn rõ rệt sau khi phơi khô, đặc biệt là với các loại vải cotton, vải lanh hoặc quần áo mặc hằng ngày phải giặt giũ thường xuyên.

Muối, về bản chất, có khả năng làm thay đổi nhẹ tính chất của nước, giúp giảm bớt lượng cặn xà phòng còn sót lại trên sợi vải sau quá trình giặt, từ đó khiến sợi vải trở nên “thoáng” hơn, không bị bết cứng hay khô ráp như khi còn tồn dư chất giặt tẩy. Khi kết hợp với nước xả vải, muối sẽ hỗ trợ nước xả thẩm thấu đều hơn vào từng sợi vải, giúp lớp hương thơm bám chắc hơn và không bị bay mùi quá nhanh sau khi phơi hoặc cất tủ.

Không ít người từng gặp tình trạng quần áo vừa giặt xong thì rất thơm nhưng chỉ mặc một lúc hoặc để trong tủ vài ngày là mùi hương gần như biến mất, thậm chí còn có mùi ẩm nhẹ, đặc biệt trong những ngày thời tiết nồm ẩm. Việc thêm một lượng muối vừa phải vào nước xả vải có thể giúp hạn chế hiện tượng này, bởi muối có tính hút ẩm nhẹ, góp phần giảm độ ẩm còn sót lại trong sợi vải, từ đó giúp quần áo khô nhanh hơn và ít bị ám mùi hôi.

Chính vì vậy, nhiều gia đình áp dụng mẹo trộn nước xả vải với muối không chỉ để quần áo mềm và thơm mà còn để cảm giác mặc dễ chịu, khô thoáng hơn trong suốt cả ngày dài.

Trộn nước xả vải với muối, tưởng đơn giản mà quần áo mặc lên khác liền: mềm – thơm – bền màu.

Trộn nước xả vải với muối có giúp quần áo bền màu và sạch hơn không?

Ngoài tác dụng làm mềm và giữ hương, nhiều người còn truyền tai nhau rằng trộn nước xả vải với muối giúp quần áo bền màu hơn, đặc biệt là quần áo tối màu hoặc quần áo mới mua về dễ bị phai màu trong những lần giặt đầu tiên.

Trên thực tế, muối từ lâu đã được sử dụng như một nguyên liệu quen thuộc trong việc “khóa màu” vải, bởi nó có khả năng làm ổn định các phân tử màu nhuộm trên sợi vải, hạn chế tình trạng màu bị trôi ra nước trong quá trình giặt.

Khi kết hợp muối với nước xả vải ở bước xả cuối, quần áo không chỉ được phủ một lớp hương thơm dễ chịu mà còn được hỗ trợ giữ màu tốt hơn so với việc chỉ dùng nước xả thông thường.

Bên cạnh đó, muối còn có tác dụng hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng, giúp loại bỏ một phần cặn bẩn hoặc mùi hôi còn sót lại sau khi giặt, nhất là với quần áo mặc ngoài trời, quần áo thể thao hoặc quần áo của trẻ nhỏ. Với những trường hợp quần áo có mùi mồ hôi dai dẳng, dù đã giặt kỹ nhưng vẫn còn mùi, việc thêm muối vào nước xả vải có thể giúp trung hòa mùi tốt hơn, khiến quần áo sau khi khô không chỉ thơm mùi nước xả mà còn sạch mùi một cách rõ rệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng muối chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn bột giặt hay các sản phẩm chuyên dụng cho việc tẩy sạch vết bẩn nặng.

Cách trộn nước xả vải với muối đúng cách và những lưu ý quan trọng

Mặc dù trộn nước xả vải với muối mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng quá nhiều muối, quần áo và cả máy giặt cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, bạn chỉ nên sử dụng khoảng một đến hai thìa cà phê muối cho mỗi lần xả quần áo thông thường, hòa tan muối hoàn toàn trong nước xả vải trước khi cho vào máy giặt hoặc chậu xả tay, tránh đổ trực tiếp muối hạt lên quần áo vì có thể gây loang màu hoặc làm sợi vải bị cứng cục bộ.

Ngoài ra, không nên áp dụng cách này cho tất cả các loại vải, đặc biệt là vải lụa, vải len, vải cao cấp hoặc quần áo có đính kim loại, bởi muối có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc sợi vải mỏng manh hoặc gây oxy hóa nhẹ đối với các chi tiết kim loại. Với máy giặt, bạn cũng không nên dùng muối quá thường xuyên, chỉ nên áp dụng một đến hai lần mỗi tuần để tránh tình trạng muối tích tụ lâu ngày gây ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong máy.

Quan trọng nhất, hãy luôn quan sát tình trạng quần áo sau khi áp dụng mẹo này để điều chỉnh lượng muối và tần suất cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Tóm lại, trộn nước xả vải với muối có tác dụng giúp quần áo mềm hơn, thơm lâu hơn, bền màu hơn và hạn chế mùi hôi, nếu được sử dụng đúng cách và với liều lượng hợp lý. Đây là một mẹo nhỏ, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả khá rõ rệt trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn tối ưu việc giặt giũ mà không cần dùng quá nhiều sản phẩm hóa chất.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ trộn nước xả vải với muối có tác dụng gì và có thể áp dụng một cách thông minh để quần áo luôn sạch, thơm và bền đẹp theo thời gian.