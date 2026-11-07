Tròn 70 năm thành lập, một trường ĐH top đầu chuyển khoản tặng tiền cho sinh viên, hạn kê khai đến 23h ngày 9/11

Không cần thi cử hay xét thành tích, sinh viên chỉ cần làm một việc nhỏ để nhận quà từ trường.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa nhận được một tin vui nhân dịp trường tròn 70 năm thành lập. Nhà trường thông báo sẽ tặng quà cho sinh viên bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Để nhận quà, sinh viên cần kê khai thông tin tài khoản trên hệ thống của trường trong khung thời gian từ ngày 7/11 đến 23h ngày 9/11.

Cụ thể, mỗi sinh viên sẽ nhận được 100.000 đồng. Món quà dành cho sinh viên đại học chính quy, sinh viên văn bằng 2 chính quy, sinh viên vừa làm vừa học và sinh viên hệ từ xa. Tuy vậy, để nhận được tiền, mỗi người cần tự rà soát và kê khai thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trên Hệ thống dữ liệu sinh viên của trường.

Quy trình kê khai khá đơn giản, sinh viên chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1, sinh viên truy cập địa chỉ dulieusinhvien.neu.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản Office 365 do nhà trường cấp.

Bước 2, sinh viên kê khai hoặc cập nhật ba mục bắt buộc có đánh dấu sao, gồm tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và số tài khoản chính chủ.

Bước 3, sinh viên kiểm tra kỹ lại toàn bộ thông tin rồi nhấn “Lưu thông tin” để hoàn tất.

Cổng kê khai mở từ ngày 7/11/2026 và đóng lúc 23h ngày 9/11/2026. Như vậy, sinh viên chỉ có khoảng 3 ngày để thực hiện. Nhà trường cũng nhắc NEUers chủ động hoàn tất đúng thời hạn, để trường có đủ dữ liệu chuyển khoản quà tặng.

Chỉ với 3 bước đơn giản trên Hệ thống dữ liệu sinh viên, sinh viên NEU có thể nhận món quà 100.000 đồng từ nhà trường (Ảnh: NEU)

Điểm sinh viên cần lưu ý nhất là tài khoản phải đứng tên chính mình. Việc ghi nhầm một chữ số hay chọn sai ngân hàng đều có thể khiến tiền không chuyển được. Bên cạnh đó, sinh viên chỉ nên kê khai trên cổng thông tin chính thức của trường. Những đường link lạ gửi qua tin nhắn hay mạng xã hội, dù có gắn chữ “NEU”, cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi nhập thông tin cá nhân.

Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập ngày 25/1/1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Đến năm 1985, trường mới chính thức mang tên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, nhà trường cũng đã thành lập 3 trường trực thuộc, gồm Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh và Trường Công nghệ. Đầu năm nay, NEU khởi động chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm, đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới.