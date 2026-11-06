Chân dung nữ sinh Việt vừa xuất hiện trên đài SBS Hàn Quốc, được gọi là "thiếu nữ thiên tài"

Sở hữu thành tích học tập nổi bật, nữ sinh này có nhiều lựa chọn tại các trường đại học danh tiếng nhưng quyết định theo học ngành Khoa học máy tính tại KAIST, Hàn Quốc.

Hoàng Hương Giang, nữ sinh Việt Nam từng đạt 29,75/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm tuyệt đối SAT đang thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc sau khi lựa chọn theo học tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Mới đây, câu chuyện của cô gái 18 tuổi được đài SBS đưa lên sóng trong phóng sự mang tên "Thiếu nữ thiên tài đến từ Việt Nam... Tương lai của 300.000 du học sinh?".

Hương Giang từng là học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nữ sinh đạt 9,75 điểm môn Toán, 10 điểm Vật lý và 10 điểm Tiếng Anh, trở thành thủ khoa A01 toàn quốc với tổng điểm 29,75/30. Nữ sinh còn đạt 1.600/1.600 điểm SAT và IELTS 8.0.

Với thành tích nổi bật, Hương Giang có cơ hội ứng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, cô quyết định chọn ngành Khoa học máy tính tại KAIST thay vì du học Mỹ. Nữ sinh nhận học bổng toàn phần từ Samsung và trước đó cũng từng được Đại học Quốc gia Seoul cấp học bổng toàn phần.

Hoàng Hương Giang là thủ khoa A01 toàn quốc với tổng điểm 29,75/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Lý giải về quyết định này, Hương Giang cho biết cô muốn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo nữ sinh, Hàn Quốc có mối liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học và doanh nghiệp lớn, tạo nhiều cơ hội để sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tế. Cô cũng đánh giá cao môi trường sống an toàn, văn hóa và ẩm thực có nhiều nét gần gũi với Việt Nam.

Phóng sự của SBS không chỉ tập trung vào câu chuyện của Hương Giang mà mở rộng sang bức tranh du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc. Đài truyền hình này cho biết số lượng sinh viên nước ngoài tại Hàn đã tăng từ khoảng 150.000 người vào năm 2020 lên hơn 300.000 người trong năm nay. Bên cạnh nữ sinh Việt Nam, phóng sự còn ghi nhận cuộc sống của một du học sinh Nepal đang thuê căn hộ bán hầm tại quận Gangdong, Seoul, qua đó phản ánh những trải nghiệm khác nhau của người trẻ quốc tế khi học tập và sinh sống tại xứ sở kim chi.

Trong phần chia sẻ của mình, Hương Giang cho biết lựa chọn KAIST vì tin rằng đây là môi trường phù hợp để theo đuổi AI và Khoa học máy tính. Cô mong muốn không chỉ tiếp thu kiến thức trên giảng đường mà còn có thể vận dụng những gì học được vào thực tiễn thông qua hoạt động nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, nếu có cơ hội, nữ sinh cũng cân nhắc làm việc tại một doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hương Giang (áo đen ở giữa) xuất hiện trong phóng sự của SBS

Bên cạnh đó, Hương Giang cho rằng Daejeon, nơi đặt cơ sở chính của KAIST, có không khí yên tĩnh hơn Seoul và phù hợp để tập trung học tập. Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng là một trong những lý do khiến cô lựa chọn ngôi trường này.

Sau khi nhập học vào học kỳ mùa thu năm 2026, nữ sinh chia sẻ cuộc sống tại KAIST tốt hơn những gì cô từng hình dung. Mọi người thân thiện, giao tiếp bằng tiếng Anh thuận lợi giúp cô nhanh chóng thích nghi. Hương Giang đặc biệt ấn tượng với cách khuôn viên trường được thiết kế, từ đường đi, khu ẩm thực đến nhà vệ sinh và website, tất cả đều hướng đến sự thuận tiện cho người sử dụng.

Về việc học, cô thừa nhận đôi lúc gặp khó khăn khi phải thích nghi với tốc độ giảng dạy, nhưng được các giáo sư hỗ trợ bằng nhiều tài liệu và hướng dẫn cụ thể. Nữ sinh cũng tò mò trước cách sinh viên Hàn Quốc cân bằng giữa học tập và vui chơi.

“Mình tự hỏi làm thế nào sinh viên Hàn Quốc có thể vừa học chăm chỉ, vừa vui chơi hết mình như vậy. Họ vẫn dành buổi tối gặp gỡ bạn bè nhưng ban ngày lại hoàn thành khối lượng học tập rất lớn”, cô chia sẻ.

Hương Giang cho biết lựa chọn KAIST vì tin rằng đây là môi trường phù hợp để theo đuổi AI và Khoa học máy tính

Hiện Hương Giang đang cân nhắc các hướng chuyên môn như AI Computing, Kỹ thuật Điện và Điện tử, Khoa học máy tính. Cô muốn trải nghiệm nhiều lĩnh vực trước khi quyết định tập trung vào phần cứng hay thuật toán.

Một nhân vật mà nữ sinh mong muốn được gặp tại KAIST là ca sĩ G-Dragon, người từng được trường bổ nhiệm làm Giáo sư thỉnh giảng. Hương Giang ngưỡng mộ tinh thần dám đi con đường khác biệt và không ngại trở thành người tiên phong của nam nghệ sĩ. Đây cũng là thái độ mà cô muốn học hỏi trong hành trình nghiên cứu khoa học.

Về định hướng tương lai, Hương Giang mong muốn theo đuổi nghiên cứu AI tại các cơ sở học thuật hoặc tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, với Hương Giang, hành trình phía trước mới chỉ bắt đầu và cô vẫn cần thêm thời gian để khám phá bản thân cũng như lĩnh vực mình thực sự yêu thích.

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