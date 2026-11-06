Tin vui: Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng

Hạn mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tăng gấp đôi sau 4 năm.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027.

Theo quyết định, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội với mức tối đa 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, hạn mức mới tăng gấp đôi so với quy định tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng, được áp dụng từ tháng 5/2022.

Trong thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên và phải thanh toán cùng nợ gốc sau khi kết thúc khóa học theo thời hạn quy định.

Lãi suất cho vay được áp dụng bằng mức dành cho hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Về thời hạn trả nợ, trong thời gian giải ngân vốn vay, khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến khi trả hết nợ gốc.

Sau khi người học kết thúc khóa học 12 tháng, khách hàng vay vốn phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi. Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay, sau khi trừ thời gian người học được cơ sở đào tạo cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Đối với chương trình đào tạo có thời gian không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng hai lần thời hạn giải ngân vốn vay. Khoản vay được chia thành các kỳ hạn trả nợ, với mức trả từng kỳ do ngân hàng quyết định nhằm giảm áp lực tài chính cho người vay. Người vay cũng được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt.

Về phương thức vay, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình đứng tên vay và giao dịch với ngân hàng. Trường hợp hộ không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn.

Đối với sinh viên năm thứ nhất, điều kiện vay vốn là có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, người học phải có xác nhận hằng năm của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để ngân hàng làm căn cứ giải ngân.

Chính sách áp dụng với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nếu thuộc một trong các nhóm sau:

- Mồ côi cha và mẹ; hoặc mồ côi một bên, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật.

- Là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định.

- Gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian người học theo học, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.