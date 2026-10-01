Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ

Các nhà khoa học đến từ trường ĐH VinUni của ông Phạm Nhật Vượng vừa được ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý tại Mỹ.

Ngày 7/10 vừa qua nhóm nghiên cứu của Giáo sư John Ioannidis thuộc Đại học Stanford (Mỹ) công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, thường được gọi là danh sách “Top 2% nhà khoa học thế giới”.

Theo bảng xếp hạng, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong danh sách thành tựu trọn đời. Đây là danh sách ghi nhận ảnh hưởng khoa học tích lũy trong quá trình nghiên cứu của mỗi cá nhân.

Dẫn đầu về số lượng là Trường Đại học VinUni (thành viên thuộc tập đoàn Vingroup) với 16 nhà khoa học. Tiếp theo là Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 14 nhà khoa học, Trường Đại học Duy Tân với 13 nhà khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội với 7 nhà khoa học và Đại học Bách khoa Hà Nội với 6 nhà khoa học. Trường Đại học Công nghiệp TP HCM và Trường Đại học Phenikaa cùng có 5 nhà khoa học được ghi nhận.

Danh sách có sự góp mặt của các nhà khoa học hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ y sinh học, y học nhiệt đới, y tế công cộng đến trí tuệ nhân tạo, năng lượng, vật liệu, tài chính và kỹ thuật công nghệ. Bên cạnh các nhà khoa học Việt Nam, danh sách còn ghi nhận những chuyên gia quốc tế đang làm việc tại các cơ sở nghiên cứu trong nước.

Trong số 121 nhà khoa học có địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam, Giáo sư David R. Bangsberg thuộc Trường Đại học VinUni có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 8.926 thế giới. Xếp thứ hai là Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM, ở vị trí 11.632. Tiếp theo là Giáo sư J. Kevin Baird thuộc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam, đứng thứ 13.083 thế giới.

Trong số 121 nhà khoa học có địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam, Giáo sư David R. Bangsberg thuộc Trường Đại học VinUni có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 8.926 thế giới

Một số gương mặt khác trong nhóm 10 nhà khoa học có thứ hạng cao nhất tại Việt Nam gồm Giáo sư Đỗ Ngọc Minh (trường đại học VinUni), đứng thứ 19.173 thế giới; Giáo sư Choi Seung Bok (Trường Đại học Công nghiệp TP HCM), đứng thứ 20.647; Giáo sư, tiến sĩ Trần Xuân Bách (Đại học Quốc gia Hà Nội), đứng thứ 22.065; Giáo sư Phan Thiện Nhân (Trường Đại học Cửu Long), đứng thứ 22.373; Giáo sư, tiến sĩ Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế TP HCM), đứng thứ 24.187; Giáo sư Nguyễn Minh Thọ (trường đại học VinUni), đứng thứ 24.197.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất có hai nhà khoa học nằm trong nhóm 10 người có thứ hạng cao nhất tại Việt Nam. Ngoài Giáo sư Trần Xuân Bách, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức của trường đứng thứ 27.065 thế giới.

Ông Nguyễn Đình Đức có năm thứ tám liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng. Riêng ở lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, ông đứng thứ 177 trong gần 158.000 nhà khoa học trên thế giới, thuộc nhóm 0,11% dẫn đầu theo thành tựu trọn đời. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào vật liệu composite, vật liệu và kết cấu tiên tiến.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu từ cơ sở khoa học Scopus, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhà nghiên cứu thông qua các chỉ số trích dẫn, trong đó có chỉ số h, chỉ số hm và vai trò tác giả trong các công trình khoa học.

Kết quả được chia thành hai danh sách, gồm mức độ ảnh hưởng trong một năm và thành tựu trọn đời. Trong đó, danh sách thành tựu trọn đời phản ánh ảnh hưởng khoa học tích lũy qua toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu, thay vì chỉ xét kết quả trong một năm.

Việc 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam góp mặt trong danh sách cho thấy sự hiện diện của đội ngũ nghiên cứu đang làm việc trong nước ở các lĩnh vực khoa học quốc tế. Kết quả cũng ghi nhận vai trò của các trường đại học và cơ sở nghiên cứu trong hoạt động công bố khoa học, phát triển chuyên môn và hợp tác nghiên cứu.