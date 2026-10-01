Vì sao Doraemon cũng phải ăn và ngủ?

Dù là robot đến từ tương lai, Doraemon vẫn giữ rất nhiều thói quen chẳng khác con người.

Doraemon có thể du hành thời gian, lấy đồ vật từ tương lai và thậm chí thay đổi cả quá khứ. Thế nhưng một ngày của mèo ú thường xoay quanh những việc rất đời thường, như đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ.

Đây là một chi tiết khá lạ lùng vì cần nhớ rằng Doraemon vốn là robot. Máy móc có thể cần sạc pin, bảo dưỡng hoặc thay linh kiện, nhưng tại sao một chú mèo máy như Doraemon lại mê dorayaki, ngày ngày ăn trưa, ăn tối cùng gia đình Nobita rồi tối đến chui vào tủ ngủ như một người bình thường?

Doraemon ăn để làm gì?

Trong các thiết lập về cấu tạo cơ thể Doraemon, bên trong cơ thể cậu có một lò phản ứng có khả năng biến thức ăn thành năng lượng. Một số tư liệu về nguyên tác mô tả rằng bất cứ thứ gì Doraemon ăn vào đều có thể được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể hoạt động.

Điều này cũng giải thích vì sao Doraemon có thể ăn rất nhiều loại thức ăn mà không cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt như robot thông thường. Dorayaki vẫn là món khoái khẩu nhất của Doraemon, nhưng về mặt cơ thể, Doraemon có thể tiêu thụ thức ăn của con người.

Doraemon có thể ăn thức ăn của con người và đặc biệt mê món dorayaki

Trong một câu chuyện, Doraemon thậm chí còn được nhắc đến với việc cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng đến mức không cần xử lý chất thải như con người. Khi sử dụng một chiếc đồng hồ lập lịch khiến mình phải đi vệ sinh vào một thời điểm nhất định, Doraemon còn than phiền vì chẳng có việc gì để làm trong nhà vệ sinh.

Vì vậy, chuyện Doraemon ngồi ăn cùng gia đình Nobita không đơn thuần chỉ để tạo ra một thói quen giống con người. Theo thiết lập này, thức ăn thực sự có liên quan đến hoạt động của cơ thể chú mèo máy.

Còn tại sao một chú robot lại phải ngủ?

Nếu chuyện ăn uống đã có lời giải thích về mặt cấu tạo, việc Doraemon đi ngủ lại thú vị hơn.

Theo đó, Doraemon thường ngủ trong chiếc tủ âm tường ở phòng Nobita. Mèo ú ngủ vào ban đêm, thức dậy vào buổi sáng và sinh hoạt theo nhịp sống gần giống những người trong gia đình. Thậm chí có những câu chuyện còn khai thác việc Doraemon ngủ trong lúc làm việc. Trong Miếng Dán Sticker Hấp Thụ Mệt Mỏi, Doraemon sử dụng một bảo bối cho phép mình vừa ngủ vừa thực hiện những công việc đã được giao.

- Dù là robot, Doraemon vẫn duy trì thói quen ngủ nghỉ như một người bình thường

Tác phẩm không đưa ra một lời giải thích rõ ràng rằng Doraemon phải ngủ để "sạc pin" giống điện thoại hay máy móc hiện đại. Vì vậy, gọi giấc ngủ của Doraemon là một hình thức nạp điện sẽ hơi quá tay.

Giấc ngủ có lẽ là một phần trong cách Doraemon được thiết kế như một robot có đời sống gần giống con người. Mèo ú được tạo ra để chăm sóc và làm bạn với trẻ em, nên việc có giờ ăn, giờ ngủ, sở thích và những thói quen sinh hoạt hằng ngày khiến Doraemon giống một thành viên trong gia đình hơn là một cỗ máy chỉ biết hoạt động.

Theo bạn, giả thuyết này có hợp lý không?