Vì sao Doraemon không đi giày?

Doraemon gần như luôn xuất hiện với đôi chân trần nhưng phía sau chi tiết tưởng như rất bình thường này lại có một lời giải thích khá đặc biệt.

Doraemon có thể lấy ra đủ thứ từ Chiếc túi thần kỳ của mình, từ Cánh cửa thần kỳ, Bánh mì ghi nhớ, Đèn pin thu nhỏ... cho đến những bảo bối kỳ quặc chẳng ai nghĩ tới. Thế nhưng có một thứ rất cơ bản mà cậu gần như chẳng bao giờ dùng, đó chính là một đôi giày.

Suốt bao nhiêu năm chạy quanh khu phố, đi chơi cùng Nobita rồi đi phiêu lưu khắp nơi, Doraemon vẫn cứ để chân trần. Vậy rốt cuộc Doraemon không đi giày vì... lười, vì không cần hay vì đôi chân của mèo ú vốn có một cơ chế đặc biệt?

Chiếc chân tròn vo của Doraemon gần như không bao giờ đi giày

Câu trả lời nằm ở chính cấu tạo cơ thể của Doraemon. Thực ra, cấu tạo cơ thể của Doraemon khá đặc biệt. Hai bàn chân của Doraemon được trang bị thiết bị chống trọng lực cỡ nhỏ, khiến chân luôn lơ lửng ở độ cao rất thấp mà mắt thường gần như không nhận ra. Thiết lập này từng được giải thích cụ thể, theo đó bàn chân của Doraemon lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 mm. Vì vậy, về cơ bản, Doraemon không cần lo chân bị bẩn khi đi lại.

Cách thiết kế này cũng khiến Doraemon có dáng đi khá giống một chú mèo nhà, nhẹ nhàng và gần như không phát ra tiếng động khi bước trên mặt đất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chân Doraemon hoàn toàn không thể bị bẩn. Nếu vận động mạnh và làm bụi đất bay lên nhiều, chân mèo ú vẫn có thể dính bụi hoặc đất.

Một lần chân của Doraemon bị dính bụi bẩn

Chi tiết này từng xuất hiện trong một tập phim khi Nobita và Doraemon đổi thân phận cho nhau. Doraemon phải ngày đêm tập luyện bóng chày, đến mức có thể nhìn thấy rõ đôi chân của cậu đã bị bám bẩn.

Đáng chú ý, dù hình ảnh quen thuộc nhất của Doraemon là đi chân trần, mèo ú không phải chưa từng mang giày. Trong một số bộ phim điện ảnh, để phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa địa phương hoặc tạo thêm không khí phiêu lưu, Doraemon cũng thay đổi cả trang phục và đi giày.

Chẳng hạn, trong các bộ phim Doraemon: Nobita Ở Xứ Sở Nghìn Lẻ Một đêm và Doraemon: Nobita và Những Pháp Sư Gió Bí Ẩn, Doraemon đều nhập gia tùy tục và đi những đôi giày mang đặc trưng của vùng đất mà nhóm bạn đặt chân đến.

Thực tế thì đôi lúc khi đi phiêu lưu, để "nhập gia tùy tục", Doraemon cũng đi giày như những người khác

Trong các tập phim truyền hình ngắn, cảnh Doraemon đi giày lại khá hiếm. Phần lớn những lần Doraemon mang giày đều liên quan đến một bảo bối đặc biệt. Chẳng hạn, có bảo bối cho phép người sử dụng đi vào bên trong một cuốn sách để bước vào thế giới trong đó.

Đôi chân tròn trịa, trắng trẻo của Doraemon đã trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh của nhân vật. Cậu hoàn toàn có thể đi giày, chỉ là trong phần lớn những câu chuyện, đôi chân trần ấy đã đủ để Doraemon thoải mái chạy nhảy và đồng hành cùng Nobita.