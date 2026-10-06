Vì sao Doraemon không dùng bảo bối để kiếm tiền?

Doraemon sở hữu cả một chiếc túi chứa đầy bảo bối thần kỳ, nhưng kiếm tiền bằng những món đồ ấy lại không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Tại sao Doraemon không dùng những bảo bối trong túi thần kỳ để kiếm tiền? Thực tế, chỉ cần biết cách sử dụng, gần như bất kỳ bảo bối nào của mèo ú cũng có thể tạo ra những khả năng đáng kinh ngạc. Thậm chí, một số bảo bối còn đủ sức làm thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại. So với những việc đó, kiếm tiền dường như lại là chuyện dễ nhất.

Theo lời Sewashi, điều kiện sống của con cháu Nobita trong tương lai quá khó khăn nên cậu mới cử Doraemon đến nhà Nobita. Nhưng nếu vậy, tại sao Doraemon không đơn giản dùng bảo bối để kiếm thật nhiều tiền? Làm như thế chẳng phải vừa nhanh vừa tiện hơn sao?

Nhiều người thắc mắc vì sao sở hữu cả kho tàng bảo bối mà Doraemon không dùng chúng để kiếm tiền cho gia đình, cho Nobita, hay đơn giản là cho chính mình

Thực ra không phải Doraemon chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trong tập phim Tấm Vé Số Độc Đắc, Nobita từng muốn lợi dụng Cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, mua trước tấm vé số trúng giải. Doraemon lập tức ngăn cản và nói rằng không được dùng cỗ máy thời gian để kiếm tiền, vì đó là hành vi bị pháp luật cấm.

Luật mà Doraemon nhắc đến chắc chắn không phải luật của thời hiện đại, mà là những quy định được đặt ra ở thế giới tương lai. Với vô số loại bảo bối tồn tại ở đó, nếu ai cũng có thể tùy ý sử dụng chúng để trục lợi thì trật tự xã hội chắc chắn sẽ bị đảo lộn.

Một yếu tố quan trọng khác là Cục Cảnh sát Thời gian, cơ quan chuyên xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến thời gian. Nếu có người cố tình thay đổi tiến trình lịch sử hoặc tìm cách sử dụng bảo bối để kiếm lợi bất chính, cơ quan này chắc chắn không thể đứng ngoài. Việc du hành thời gian trong tương lai được cho phép, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện thay đổi những sự kiện quan trọng.

Có thể hình dung việc Doraemon đến quá khứ để chăm sóc Nobita cũng đã được báo cáo với các cơ quan liên quan, và những hành động của cậu ít nhiều đều nằm trong phạm vi quản lý. Nếu làm điều gì quá giới hạn, Cục Cảnh sát Thời gian chắc chắn sẽ can thiệp.

Đượ nhiên, dù thường xuyên nói rằng không được dùng bảo bối để làm chuyện xấu, Doraemon lại không phải lúc nào cũng giữ được nguyên tắc. Mỗi khi nghe đến chuyện có thể kiếm một khoản tiền lớn hay trở nên giàu có chỉ sau một đêm, mèo ú cũng lập tức sáng mắt.

Chẳng hạn cũng trong Tấm Vé Số Độc Đắc, ban đầu Doraemon còn phản đối việc Nobita muốn kiếm tiền nhanh bằng cách quay về quá khứ. Nhưng khi phát hiện tấm vé có giải thưởng lên tới 60 triệu yên, Doraemon lập tức thay đổi thái độ, thậm chí còn định cùng Nobita lấy tiền tiêu vặt để mua tấm vé đó.

Trông vậy thôi, chứ lắm lúc Doraemon cũng mê tiền lắm đó

Trong câu chuyện Bức Tranh Có Giá 60 Triệu Yên, Doraemon cũng cùng Nobita sử dụng Cỗ máy thời gian với ý định mua một tác phẩm nghệ thuật khi nó vẫn đang bị xem là không có giá trị. Đặc biệt, trong một tập đặc biệt dịp giao thừa, sau khi bị Nobita thuyết phục, Doraemon còn biến thành một "thương nhân" thực thụ, mang nguồn năng lượng mới từ tương lai về bán. Mèo ú thậm chí còn cố tình tạo cảm giác khan hiếm để đẩy giá lên cao, chẳng khác nào một nhà buôn đang tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận.

Nhưng điểm chung của những lần Doraemon và Nobita tìm cách dùng bảo bối để kiếm tiền là cuối cùng tất cả đều thất bại. Những bảo bối thần kỳ có thể giúp thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không dễ dàng dùng chúng để lách quy luật của lịch sử.

Có thể cách thức diễn ra khác đi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn quay trở về quỹ đạo cũ. Muốn làm giàu bằng những "lỗ hổng" do bảo bối tạo ra, rốt cuộc lại thường thành công cốc. Có lẽ đó cũng là lý do về sau Doraemon không còn quá hào hứng với kiểu kiếm tiền nhanh này.