Cựu giáo viên Hóa học sở hữu khối tài sản gần 19 tỷ USD

Từng đứng lớp tại một trường trung học ở Trung Quốc, bà Chung Huệ Quyên hiện là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á, với khối tài sản ước tính 18,8 tỷ USD.

Từ giáo viên Hóa học đến người sáng lập hãng dược phẩm Hansoh

Zhong Huijuan (Chung Huệ Quyên), sinh năm 1961, từng có nhiều năm gắn bó với nghề giáo trước khi trở thành một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Theo Forbes, bà tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học tại Đại học Sư phạm Giang Tô năm 1982, sau đó làm giáo viên Hóa học tại một trường trung học địa phương.

Sau thời gian đứng lớp, bà chuyển sang làm việc tại cơ quan quản lý dược phẩm ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Đây cũng là giai đoạn giúp bà tiếp cận gần hơn với lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, trước khi quyết định rẽ hướng sang con đường khởi nghiệp.

Năm 1995, Zhong thành lập Jiangsu Hansoh Pharmaceutical, tiền thân của Hansoh Pharmaceutical Group hiện nay. Doanh nghiệp ban đầu có quy mô nhỏ, với khoảng 10 nhân viên. Để phát triển công ty, bà nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư Cen Junda, người sau này cũng trở thành một tỷ phú nhờ cổ phần tại Hansoh.

Tỷ phú Trung Quốc Zhong Huijuan - Ảnh: BeijingReview

Thay vì chỉ tập trung sản xuất các loại thuốc phổ thông, Hansoh dần đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển những loại thuốc mới, hướng tới các lĩnh vực điều trị ung thư, tiểu đường, bệnh truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp của Zhong chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong vào năm 2019, huy động khoảng 7,9 tỷ HKD, tương đương 1 tỷ USD. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình kinh doanh của nữ doanh nhân, đồng thời đưa giá trị tài sản của bà tăng mạnh nhờ lượng cổ phần nắm giữ.

Hansoh hiện là một trong những doanh nghiệp dược phẩm có hoạt động nghiên cứu và phát triển đáng chú ý tại Trung Quốc. Công ty cũng từng ký các thỏa thuận cấp phép và hợp tác nghiên cứu với nhiều tập đoàn dược phẩm quốc tế như GSK, Merck và Regeneron.

Những thương vụ dược phẩm hàng chục tỷ USD

Theo hồ sơ tỷ phú cập nhật ngày 6/11/2026 của Forbes, Zhong Huijuan sở hữu khối tài sản ước tính 18,8 tỷ USD, xếp thứ 151 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và xếp thứ 20/100 người giàu nhất Trung Quốc.

Đà phát triển của Hansoh thời gian gần đây tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường dược phẩm quốc tế. Tháng 10/2025, công ty ký thỏa thuận cấp phép trị giá tiềm năng 1,5 tỷ USD với tập đoàn Roche của Thụy Sĩ để cùng phát triển một loại thuốc điều trị ung thư đại trực tràng.

Đến ngày 19/10/2026, Hansoh tiếp tục công bố thỏa thuận hợp tác thứ hai với Roche, lần này tập trung vào danh mục thuốc liên hợp kháng thể - thuốc (ADC) nhằm phát triển các phương pháp điều trị nhiều loại ung thư.

Zhong Huijuan sở hữu khối tài sản ước tính 18,8 tỷ USD, xếp thứ 151 trong danh sách những người giàu nhất thế giới - Ảnh: Forbes

Theo công bố của Hansoh, doanh nghiệp có thể nhận 400 triệu USD thanh toán ban đầu, thêm 110 triệu USD vào dịp kỷ niệm một năm hợp tác và hơn 15 tỷ USD tiền thanh toán theo các cột mốc phát triển, phê duyệt, thương mại hóa, cùng tiền bản quyền từ doanh số sản phẩm trong tương lai.

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy Hansoh đang duy trì đà tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt khoảng 8,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 4,26 tỷ nhân dân tệ, tăng 35,8%. Riêng doanh thu từ thuốc đổi mới đạt 7,09 tỷ nhân dân tệ, chiếm 85,4% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, Hansoh dành khoảng 1,74 tỷ nhân dân tệ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong nửa đầu năm, tương đương 20,9% doanh thu. Điều này cho thấy chiến lược chuyển dịch sang các loại thuốc có giá trị nghiên cứu cao đang trở thành một trong những trọng tâm của doanh nghiệp.

Về đời tư, bà Zhong Huijuan kết hôn với Sun Piaoyang, Chủ tịch Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, một doanh nghiệp dược phẩm lớn khác của Trung Quốc. Con gái họ, Sun Yuan, hiện là thành viên ban điều hành Hansoh và phụ trách hoạt động nghiên cứu, phát triển. Dù cùng hoạt động trong ngành dược phẩm, Hansoh và Hengrui được vận hành độc lập với bộ máy quản trị riêng.

Ở tuổi 65, Zhong Huijuan vẫn giữ lối sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Theo Forbes