Phát hiện 1 cựu sinh viên ĐHQGHN là Chủ tịch Điều hành tập đoàn nghìn tỷ: 38 năm sau bất ngờ đảm nhiệm vị trí đặc biệt tại trường cũ

Ít ai biết, trước khi trở thành doanh nhân đứng sau T&T Group - tập đoàn tư nhân có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, ông Đỗ Quang Hiển từng tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học quốc gia Hà Nội).

Từ cựu sinh viên ngành Vật lý đến nhà sáng lập T&T Group

Ông Đỗ Quang Hiển (sinh năm 1962, tại Hà Nội), thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển, là một trong những doanh nhân có dấu ấn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh tế tư nhân Việt Nam. Ông là cựu sinh viên khóa 24, chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển tốt nghiệp năm 1984. Sau khi ra trường, ông có thời gian làm kỹ sư sửa chữa máy thu hình tại Đài Phát thanh Hà Nội (1984-1987), sau đó công tác tại Công ty Điện tử Hà Nội (Hanel) và Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

Giai đoạn 1988-1993, ông làm kỹ sư vật lý tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường nghiên cứu chuyên môn, ông quyết định chuyển hướng sang kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới và mở cửa.

Ảnh: T&T Group

Năm 1993, ông thành lập Công ty TNHH T&T (Trade & Technology), khởi đầu bằng hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm điện tử, điện máy. Đây cũng là dấu mốc đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của T&T Group sau này. Từ một doanh nghiệp thương mại, công ty từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, T&T Group đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và 80.000 cán bộ nhân viên. Tập đoàn hiện hoạt động trong 7 lĩnh vực chủ chốt, gồm: tài chính - đầu tư, bất động sản, năng lượng, công thương - logistics, hạ tầng giao thông, cảng biển - hàng không, nông nghiệp - lâm nghiệp và thể thao.

Không chỉ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Đảm nhận vị trí đặc biệt tại trường cũ

Sau 38 năm ra trường, ông Đỗ Quang Hiển có thêm một vai trò gắn với ngôi trường từng đào tạo mình. Ngày 30/6/2022, tại lễ ra mắt Ban Điều hành CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN và Kênh Hợp tác & Phát triển doanh nghiệp (VIC), ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ban Điều hành CLB.

Được thành lập theo Quyết định số 1892/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/6/2022, CLB là nơi kết nối các thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và doanh nhân trí thức. Ban Điều hành đầu tiên có 28 thành viên, là những cựu sinh viên đang giữ các vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ảnh: T&T Group

Với vai trò Chủ tịch, ông Đỗ Quang Hiển định hướng CLB trở thành cầu nối giữa các thế hệ cựu sinh viên thành đạt với sinh viên đang theo học tại trường, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông, sự tham gia, tư vấn và ủng hộ của các cựu sinh viên doanh nhân sẽ tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh có cơ hội học tập, trao đổi, phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là cách để những người từng trưởng thành từ giảng đường quay lại đóng góp cho thế hệ tiếp theo.

Mạnh tay đóng góp cho thế hệ sinh viên kế cận

Không dừng lại ở vai trò kết nối, ông Hiển cùng T&T Group và SHB còn tham gia nhiều hoạt động hợp tác, tài trợ cho ĐHQGHN.

Theo thông tin từ ĐHQGHN, trong giai đoạn 2021-2023, ông Đỗ Quang Hiển cùng T&T Group và Ngân hàng SHB đã có nhiều đóng góp cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu và phát triển của trường. Trong đó, 5 tỷ đồng được tài trợ cho Quỹ hoạt động CLB Cựu sinh viên doanh nhân, 5 tỷ đồng cho Quỹ ươm tạo tài năng trẻ và 5 tỷ đồng để phát triển VNU Holdings.

Bên cạnh đó, các khoản tài trợ còn bao gồm hệ thống máy lọc nước cho ký túc xá sinh viên tại Hòa Lạc trị giá 350 triệu đồng, cây xanh tại Hòa Lạc trị giá 1,8 tỷ đồng và khoảng 1,1 tỷ đồng hỗ trợ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022, cùng nhiều chương trình dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Ảnh: T&T Group

Ngày 11/5/2023, ông Đỗ Quang Hiển được Giám đốc ĐHQGHN trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN nhằm ghi nhận những đóng góp đối với nhà trường.

Những đóng góp của ông và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái T&T được ghi nhận không chỉ ở hoạt động tài trợ mà còn trong thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

Theo đó, ĐHQGHN, T&T Group và SHB còn hợp tác phát triển các chương trình giáo dục chất lượng cao, đồng thời xây dựng Trung tâm thực hành Ngân hàng Corebanking SHB - VNU và Trung tâm đào tạo nhân lực Công nghệ Tài chính Ngân hàng chất lượng cao tại Hòa Lạc.

Gần 4 thập kỷ sau ngày tốt nghiệp, ông Đỗ Quang Hiển vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với ĐHQGHN, không chỉ trên cương vị Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân mà còn thông qua các hoạt động hợp tác, hỗ trợ đào tạo và phát triển thế hệ sinh viên kế cận. Những hoạt động này cũng góp phần thắt chặt mối liên kết giữa ĐHQGHN với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho nhà trường trong đào tạo và phát triển nhân tài.

(Tổng hợp)