Mùa hè đến là lúc làn da gần như quá tải với nắng gắt, nhiệt độ cao và tình trạng đổ dầu liên tục. Đây cũng là lúc nhiều người nhận ra skincare không cần nhiều, chỉ cần đúng là đủ. Một routine tối giản, tập trung vào những bước cốt lõi sẽ giúp da vừa đủ ẩm, đủ khỏe mà không bị bí bách bởi dưỡng chất.

Nếu bạn đang loay hoay giữa hàng loạt sản phẩm mà da vẫn không ổn định thì 5 bước dưới đây chính là chìa khóa giúp da mịn mướt suốt mùa hè.

1. Sữa rửa mặt: COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

Nếu bạn theo là tín đồ mê các sản phẩm skincare Hàn thì chắc chắn không thể bỏ qua em này. COSRX Low pH Gel Cleanser nổi tiếng với độ pH cân bằng, giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Thành phần tràm trà hỗ trợ làm dịu và giảm dầu nhẹ, rất hợp cho da dầu và mụn vào mùa hè. Kết cấu gel trong, tạo bọt ít nhưng đủ để làm sạch hiệu quả. Dùng buổi sáng cực hợp vì giúp da “tỉnh táo” mà không bị quá khô.

2. Toner cấp ẩm: Round Lab 1025 Dokdo

Sau bước làm sạch, làn da cần được "uống nước" ngay để tránh mất ẩm. Round Lab 1025 Dokdo Toner rất được ưa chuộng nhờ kết cấu lỏng nhẹ như nước, thấm nhanh và không hề bết dính. Sản phẩm chứa nước biển sâu giàu khoáng chất, giúp làm dịu da, cấp ẩm tức thì và hỗ trợ cân bằng lại da sau khi rửa mặt. Chỉ cần vỗ nhẹ 1 - 2 lớp là da đã đủ mềm mịn và mát dịu rõ rệt. Đây là bước "nhẹ mà có võ", đặc biệt hữu ích cho những ngày da dễ đổ dầu vì thiếu nước.

3. Serum: Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum

Nếu bạn ưu tiên cấp ẩm nhẹ nhàng thay vì treatment mạnh, Torriden Dive-In Serum là lựa chọn cực kỳ "chill" cho mùa hè. Serum có kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, gần như tan ngay trên da mà không để lại cảm giác dính. Thành phần HA phân tử thấp giúp cấp nước sâu nhưng vẫn giữ bề mặt da ráo thoáng, không bí bách. Khi dùng đều, da sẽ có độ căng mịn tự nhiên, kiểu ẩm trong, mịn ngoài rất dễ chịu. Đây là sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước nhưng lại sợ nặng mặt mùa nóng.

4. Kem dưỡng mỏng nhẹ: AESTURA ATOBARRIER365 Hydro Soothing Cream

Nếu nhắc đến một loại kem dưỡng đủ đô nhưng vẫn hợp mùa hè thì không thể thiếu Aestura Atobarrier 365 Hydro Soothing Cream. Khác với bản cream truyền thống, phiên bản Hydro có kết cấu gel-cream mỏng nhẹ hơn, thấm nhanh nhưng vẫn giữ được khả năng phục hồi hàng rào da đặc trưng của nhà Aestura. Thành phần ceramide giúp da được khóa ẩm tốt mà không gây bí hay nặng mặt. Dùng vào mùa hè, da vẫn đủ ẩm, mềm mịn nhưng không bị bóng nhờn khó chịu, ngay cả da dầu dùng vẫn ngon lành.

5. Kem chống nắng: Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus

Với thời tiết nắng nóng, một loại kem chống nắng mỏng nhẹ, dễ chịu trên da là ưu tiên hàng đầu. Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus ghi điểm nhờ kết cấu kem nhẹ, dễ tán, thấm nhanh và không gây cảm giác bí bách. Sản phẩm có chiết xuất rau má giúp làm dịu da, đặc biệt phù hợp với làn da dễ kích ứng khi tiếp xúc ánh nắng. Lớp finish ráo, hơi nâng tone nhẹ nên da trông tươi tắn hơn mà không bị trắng bệch, bạn dùng xong có thể bỏ qua luôn bước đánh nền hay cushion. Dùng hàng ngày vừa đủ bảo vệ da khỏi tia UV, vừa giữ được cảm giác thoáng mặt - đúng chuẩn tiêu chí skincare tối giản mùa hè.

