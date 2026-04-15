Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhiều nhà luôn đặt 1 củ hành tây trong phòng ngủ

Tôi từng nghĩ việc đặt một củ hành tây trong phòng ngủ là chuyện khá kỳ lạ, thậm chí có phần khó hiểu. Với nhiều người, hành tây chỉ đơn giản là nguyên liệu nấu ăn, chẳng liên quan gì đến giấc ngủ hay không gian sống. Thế nhưng, sau khi nghe nhiều người chia sẻ và thử tìm hiểu, tôi mới nhận ra đằng sau thói quen này lại có những lý do khá hợp lý.

Thực tế, không ít gia đình duy trì mẹo nhỏ này từ lâu, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi phòng ngủ có cảm giác bí bách. Điều đáng nói là họ không làm theo một cách ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những trải nghiệm thực tế trong sinh hoạt hàng ngày.

1. Hành tây giúp giảm mùi bí bách trong phòng kín

Phòng ngủ là nơi thường đóng kín cửa trong nhiều giờ, nhất là vào ban đêm khi sử dụng điều hòa. Sau một thời gian, không khí trong phòng có thể trở nên bí, có mùi khó chịu hoặc ẩm nhẹ mà không phải ai cũng nhận ra ngay. Một củ hành tây được cắt ra hoặc để nguyên trong phòng có mùi khá đặc trưng, đủ để lấn át những mùi này. Dù không phải là giải pháp xử lý triệt để, nhưng nhiều người cho biết không gian trở nên dễ thở hơn, đặc biệt vào những ngày nồm ẩm hoặc khi phòng ít được thông gió.

2. Tạo cảm giác dễ chịu cho đường hô hấp

Một số người chia sẻ rằng sau khi đặt hành tây trong phòng, họ cảm thấy ngủ dễ hơn, đặc biệt khi đang bị nghẹt mũi nhẹ hoặc khó chịu do thời tiết. Mùi hăng tự nhiên của hành tây có thể kích thích nhẹ đường hô hấp, giúp cảm giác thở trở nên thông thoáng hơn trong môi trường kín. Chính vì vậy, mẹo này thường được áp dụng nhiều vào thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, ẩm. Dù không phải là phương pháp điều trị, nhưng với một số người, nó mang lại cảm giác dễ chịu rõ rệt khi ngủ.

3. Cách dùng hành tây trong phòng ngủ để đạt hiệu quả tốt hơn

Để mẹo này phát huy tác dụng rõ rệt hơn, cách sử dụng hành tây cũng khá quan trọng. Nhiều người chỉ đơn giản đặt nguyên củ hành vào góc phòng, nhưng thực tế nếu biết cách tận dụng đúng, hiệu quả về mùi và cảm giác không khí có thể rõ ràng hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một củ hành tây tươi, còn rễ

- Cốc, ly thủy tinh hoặc vật dụng có miệng vừa với kích thước củ hành

Các bước thực hiện:

- Đổ một lượng nước vừa phải vào cốc, sau đó đặt củ hành tây lên miệng cốc sao cho phần rễ chạm và ngập nhẹ trong nước khoảng 1cm. Cách này giúp hành tây giữ được độ tươi lâu hơn, đồng thời kích thích quá trình phát triển tự nhiên của củ.

- Đặt cốc đựng hành tây ở vị trí có ánh sáng nhẹ như gần cửa sổ hoặc nơi thoáng khí. Khi có đủ điều kiện, hành sẽ bắt đầu mọc rễ và lá non, từ đó duy trì trạng thái “tươi sống” thay vì nhanh héo hoặc phân hủy như khi để khô.

- Trong quá trình sử dụng, nên thay nước định kỳ 3 đến 5 ngày để tránh việc nước bị đục hoặc có mùi. Khi hành tây bắt đầu mọc rễ dài hoặc lớp vỏ ngoài bị mềm, có thể tỉa bớt phần lá hoặc thay củ mới để đảm bảo hiệu quả.

Ngoài cách đặt hành trong nước, nhiều người chọn phương án đơn giản hơn là bóc lớp vỏ ngoài và đặt trực tiếp củ hành lên đĩa hoặc ly thủy tinh trong phòng. Khi lớp vỏ được bóc ra, mùi đặc trưng của hành tây sẽ lan tỏa nhanh hơn, giúp át mùi trong không gian kín hiệu quả hơn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, dù áp dụng theo cách nào, điều quan trọng là không nên để hành tây quá lâu trong phòng. Khi củ hành bắt đầu héo, mềm hoặc có dấu hiệu hỏng, mùi phát ra sẽ trở nên khó chịu và phản tác dụng. Việc thay mới định kỳ không chỉ giúp duy trì hiệu quả mà còn đảm bảo không gian phòng ngủ luôn sạch sẽ, dễ chịu.

Nói cách khác, hành tây không phải là giải pháp "cứ đặt là xong", mà cần sử dụng đúng cách và có sự thay thế hợp lý để đạt được hiệu quả như mong muốn.