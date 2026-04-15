Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng ổ cắm điện nối dài

Trong bối cảnh số lượng thiết bị điện ngày càng gia tăng, tình trạng thiếu ổ cắm cố định trở thành vấn đề phổ biến ở nhiều hộ gia đình. Để khắc phục, không ít người lựa chọn giải pháp nhanh gọn là sử dụng ổ cắm nối dài (ổ cắm điện đa năng). Tuy mang lại sự tiện lợi, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như quá tải, chập cháy, thậm chí dẫn đến hỏa hoạn.

Dưới đây là 4 lưu ý quan trọng giúp sử dụng ổ cắm điện nối dài mà gia đình nào cũng nên nhớ để hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn:

1. Không sử dụng quá công suất tải định mức của ổ điện

Mỗi ổ cắm điện đều có giới hạn công suất chịu tải nhất định. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần kiểm tra công suất của các thiết bị trước khi cắm vào ổ. Trong trường hợp sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, người dùng cần tính tổng công suất tiêu thụ để tránh vượt quá mức cho phép.

Thông thường, những thiết bị công suất thấp như đèn chiếu sáng hay hệ thống âm thanh thường không gây áp lực lớn lên ổ cắm. Tuy nhiên, với các thiết bị tiêu thụ điện năng cao như tủ lạnh, máy điều hòa hay bếp điện, việc sử dụng chung một ổ cắm có thể tiềm ẩn nguy cơ quá tải, dẫn đến chập cháy.

2. Thường xuyên kiểm tra dây nối

Ổ cắm điện kéo dài không phải là thiết bị sử dụng thường xuyên. Nhiều gia đình thường cất nó trong tủ và chỉ mang ra khi cần. Tuy nhiên, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị này là nên kiểm tra dây nối dài của ổ cắm xem có vết đứt hoặc vết hở nào trên dây không. Nếu thấy dây điện lỏng lẻo hoặc lộ ra ngoài qua lớp vỏ nhựa, bạn nên vứt bỏ ổ cắm kéo dài ngay lập tức hoặc thay dây.

3. Đặt ổ cắm điện nối dài ở nơi khô ráo, an toàn

Tương tự các thiết bị điện khác, ổ cắm điện kéo dài cần được đặt tại vị trí khô ráo để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Môi trường ẩm ướt có thể khiến ổ cắm bị nhiễm ẩm, làm tăng nguy cơ rò điện hoặc chập mạch, gây mất an toàn cho người dùng.

Bên cạnh đó, vị trí đặt ổ cắm cũng cần được cân nhắc hợp lý, dễ quan sát để kịp thời phát hiện sự cố nếu có. Việc sắp xếp ổ cắm điện gọn gàng, đúng vị trí không chỉ giúp nâng cao độ an toàn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

4. Không cắm chồng chéo các ổ điện lên nhau

Việc cắm nối tiếp ổ cắm điện kéo dài (cắm ổ này vào ổ khác) có thể giúp tăng độ dài dây dẫn trong những tình huống bất tiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia PCCC, đây là hành vi vi phạm quy tắc an toàn nghiêm trọng. Việc nối tiếp này làm tăng điện trở dây dẫn, gây sụt áp và sinh nhiệt cực lớn tại các điểm tiếp xúc.

Trong trường hợp cần sử dụng dây dài hơn, người dùng nên lựa chọn ổ cắm kéo dài hoặc dây nối có độ dài phù hợp, đảm bảo chất lượng và công suất đúng tiêu chuẩn để thay thế, thay vì nối chồng nhiều ổ cắm với nhau.

(Tổng hợp)