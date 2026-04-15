Màu váy áo "nịnh da" nhất mùa hè: Vừa ngọt ngào vừa sành điệu, bảo sao chị em toàn cầu cứ sắm điên cuồng

Chọn đúng gam màu chính là một trong những công thức mặc đẹp đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Mùa hè đến là lúc những gam màu rực rỡ đồng loạt lên ngôi, và giữa bảng màu sôi động ấy, sắc vàng gà con đang âm thầm chiếm sóng khắp tủ đồ của những cô nàng sành điệu.
Không rực rỡ gắt như vàng chanh, cũng không trầm ấm như vàng mù tạt, vàng gà con mang đến cảm giác dịu mắt, trong trẻo và dễ chịu như nắng sớm đầu ngày. Đây là tông màu vừa đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tinh nghịch rất đặc trưng của mùa hè. Từ những chiếc váy hai dây bay bổng, áo thun basic, áo babydoll bồng bềnh cho đến set đồ street style cá tính, sắc vàng này đều có thể "cân đẹp" mà không hề kén da hay khó phối. Không quá lời khi nói, chỉ cần diện một món đồ mang sắc vàng này, cả outfit đã đủ bừng sáng và nổi bần bật giữa đám đông.