Tối 3/11, đêm hội Tầm nhìn Weibo quy tụ dàn sao hàng đầu Hoa ngữ đã diễn ra với quy mô hoành tráng. Trong số những cái tên xuất hiện, Bạch Lộc nhanh chóng chiếm spotlight, đồng thời dành top 1 hot search nhờ diện mạo bừng sáng. Xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy haute couture tinh khôi từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 của Julien Fournie, kết hợp cùng trang sức kim cương De Beers lấp lánh. Bạch Lộc thực sự gây ấn tượng mạnh. Tạo hình vừa sang trọng vừa lãng mạn đúng chuẩn danh xưng "nữ thần" mà truyền thông Trung Quốc đang trao cho cô.

Bạch Lộc toả sáng như nữ thần ở đêm hội Tầm nhìn Weibo tối 3/11.

Tuy nhiên, showbiz Hoa ngữ chưa bao giờ thiếu những drama bất ngờ. Giữa lúc cả Weibo đang rần rần khen ngợi nhan sắc của Bạch Lộc, một khung hình được quay bằng "cam thường" tại thảm đỏ vô tình ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên tạo dáng bên cạnh xe ô tô, xa xa là một nữ PG cũng đứng ở vị trí tương tự.

Trớ trêu thay, từ ngoại hình, vóc dáng cho đến màu sắc váy áo của hai người có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ. Cả hai đều diện váy trắng, cùng kiểu tóc dài búi thấp. Ở góc máy ấy, Bạch Lộc bỗng không còn nổi bật như khi đứng một mình trên thảm đỏ.

Khung hình này nhanh chóng trở thành vũ khí của anti-fan. Họ cho rằng so với một người mẫu vô danh, Bạch Lộc không có nhiều lợi thế về ngoại hình như truyền thông đã tung hô. Từ đó, quá khứ bị gọi là "hot girl mạng" của nữ diễn viên lại được khơi lại.

Khung hình trớ trêu khi Bạch Lộc và một nữ PG vô tình giống hệt.

Đúng là trước khi nổi danh đình đám, sở hữu lượng fan đông đảo cùng nhiều lần lọt top sao nữ đẹp nhất Cbiz, Bạch Lộc từng có thời gian hoạt động như một người mẫu ảnh cho các shop thời trang online. Đây vốn không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí Hoa ngữ, quá khứ này luôn bị lôi ra để "hạ bệ" cô mỗi khi có cơ hội.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, cũng có không ít ý kiến bênh vực. Nhiều người cho rằng gần đây Bạch Lộc đã cải thiện phong cách của mình rõ rệt so với trước. Nếu như những năm đầu sự nghiệp, cô thường xuyên bị chê "mặc sến", chọn đồ thiếu tinh tế, thì giờ đây, với sự hỗ trợ của stylist chuyên nghiệp và việc tích cực thử nghiệm các phong cách mới, Bạch Lộc đã dần tìm được định hướng phù hợp hơn cho bản thân. Những lần xuất hiện gần đây đã minh chứng cho sự tiến bộ đó của Bạch Lộc, dù vẫn còn đó nhiều tranh cãi.

Hình ảnh trước (trái) và sau 1 năm (phải) của Bạch Lộc, nữ diễn viên vừa có màn đảo ngói thành công với màu tóc mới. Bên cạnh đó, cô cũng biết tiết chế hơn trong cách ăn mặc, làm nổi bật visual vốn có.



