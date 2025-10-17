Trò lố trong sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư

Tạp chí thời trang W Korea đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tổ chức sự kiện thường niên Love Your W 2025, chiến dịch được giới thiệu là nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú. Dư luận cho rằng chương trình năm nay đã đánh mất hoàn toàn ý nghĩa ban đầu, biến thành buổi tiệc xa hoa của giới giải trí thay vì hoạt động mang tính xã hội.

Bữa tiệc khiến hàng loạt sao nhận chỉ trích

Ngày 15/10, sự kiện Love Your W 2025 được tổ chức tại khách sạn Four Seasons (quận Jongno, Seoul), đánh dấu năm thứ 20 chiến dịch này diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đầu Kpop và giới giải trí như RM, j-hope, V (BTS), aespa, (G)I-DLE, Yujin, Wonyoung, Rei (IVE), Bang Chan, Seungmin (Stray Kids), Sunghoon, Jake, Jungwon (ENHYPEN), Taeyang, Hwa Sa, Jay Park, Lee Min Ho, Lee Dong Hwi, Lee Soo Hyuk, Lee Jun Ho, Jung Hae In, Park Eun Bin, Ha Jung Woo, Park Gyu Young, Gong Myung… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Bữa tiệc có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Kể từ khi ra đời năm 2005, W Korea giới thiệu đây là hoạt động gây quỹ và tuyên truyền vì sức khỏe phụ nữ, với tổng số tiền quyên góp được công bố khoảng một tỷ won (gần 18 tỷ đồng) trong suốt hai thập kỷ.

Tuy nhiên, năm 2025, hàng loạt hình ảnh và video từ hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy không có bất kỳ chương trình hay phát biểu nào liên quan đến ung thư vú, cũng như vắng bóng các biểu tượng quen thuộc của chiến dịch như ruy băng hồng hay lời kêu gọi khám tầm soát. Thay vào đó, khách mời, phần lớn là nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ xuất hiện trong trang phục cầu kỳ, thưởng thức đồ uống có cồn và khiêu vũ giống như ở buổi dạ tiệc.

Nhiều khán giả bất bình: “Thật nực cười khi gọi đây là sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú, trong khi họ chỉ tụ tập để chụp hình, uống rượu và đăng Instagram. Nếu thật lòng muốn kêu gọi cộng đồng, ít nhất hãy nói điều gì đó liên quan đến căn bệnh này". "“Rượu, quảng cáo nước hoa, tiệc tùng, tất cả chỉ để phục vụ hình ảnh xa hoa của họ", “Là người từng mất người thân vì ung thư vú, tôi thấy bị xúc phạm"...

Thậm chí, nhiều người nhấn mạnh nghịch lý rằng rượu là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú, nhưng các khách mời vẫn uống cho đến khi chếnh choáng. Một video của khán giả ghi lại cảnh Giselle (nhóm aespa) say rượu, đứng không vững. “Bạn biết điều trớ trêu nhất là gì không? Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, vậy mà họ lại xuất hiện ở sự kiện nâng cao nhận thức và uống đến mức say. Sự thiếu hiểu biết còn ồn ào hơn cả tiếng nhạc họ nhảy theo", khán giả để lại ý kiến.

Nữ diễn viên Park Eun Bin cũng gây chú ý khi rời sự kiện sớm và đăng bài với lời nhắn: “Vừa kết thúc sự kiện W và đang trên đường về. Lâu lắm rồi mới thấy sự kiện thế này, hoặc có lẽ là lần đầu tiên. Xem cũng vui, thôi tôi về đây". Bài viết được nhiều người hiểu như cách cô thể hiện sự bối rối và không thoải mái trước không khí tiệc tùng của chương trình.

Giselle (nhóm aespa) say rượu, đứng không vững sau bữa tiệc. Video: X.

Tranh cãi bùng nổ, W Korea im lặng

Đỉnh điểm của làn sóng phản ứng là màn biểu diễn của ca sĩ Jay Park trong phần tiệc tối. Dù đang bị thương ở chân và phải chống nạng, nam ca sĩ vẫn lên sân khấu biểu diễn ca khúc Mommae, bản hit năm 2015 có ca từ mô tả trực diện cơ thể phụ nữ, trong đó có câu “Cặp song sinh trên ngực em” khiến bài hát bị gắn nhãn 19+.

Nhiều khán giả và bệnh nhân ung thư cho rằng việc trình diễn ca khúc như vậy tại sự kiện liên quan đến ung thư vú là hành động thiếu tinh tế, đi ngược hoàn toàn thông điệp của chiến dịch. Một bệnh nhân chia sẻ: “Tôi không biết các nghệ sĩ có từng tìm hiểu về ung thư vú trước khi đến không. Với chúng tôi, điều đó chẳng khác nào trò đùa".

Jay Park chống nạng đi thảm đỏ.

Sau làn sóng chỉ trích, Jay Park đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội ngày 16/10: “Buổi biểu diễn diễn ra sau khi phần chính của chiến dịch kết thúc, nên tôi hiểu đây là phần tiệc dành cho những người tham dự. Nếu bệnh nhân ung thư nào cảm thấy khó chịu, tôi thành thật xin lỗi. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Tôi đã biểu diễn miễn phí dù đang chấn thương, mong mọi người đừng hiểu sai thiện ý".

Lời xin lỗi của nam ca sĩ phần nào hạ nhiệt tình hình, song công chúng vẫn cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về ban tổ chức W Korea, bởi họ lẽ ra phải kiểm duyệt nội dung biểu diễn, hoặc yêu cầu nghệ sĩ thay đổi ca khúc cho phù hợp.

Trước đó, trang chính thức của W Korea còn đăng video kèm chú thích: “Nỗi lo lắng của biên tập viên về đôi chân bị thương của Jay Park chỉ là thừa thãi. Ngay khi bắt đầu, anh đã đốt cháy cả không gian". Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau khi phản ứng tiêu cực lan rộng, bài đăng này bị xóa mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Khi được truyền thông liên hệ, đại diện W Korea chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn: “Chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời về vấn đề này". Không có tuyên bố, lời xin lỗi hay giải thích nào về việc vì sao chiến dịch 20 năm tuổi lại vắng bóng hoàn toàn thông điệp sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh chỉ trích, cũng có một bộ phận cho rằng nên nhìn nhận sự kiện một cách khách quan hơn. Một số ý kiến cho rằng việc các ngôi sao tham gia vẫn có giá trị nhất định trong việc thu hút sự chú ý của công chúng: “Miễn là gây được quỹ, hình thức tổ chức không phải vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là họ có thể khơi dậy sự quan tâm đến căn bệnh này".

Nhiều người phản bác rằng sau hai thập kỷ tổ chức, tổng số tiền một tỷ won mà W Korea quyên góp được là con số khá nhỏ so với quy mô, độ xa hoa của các buổi tiệc và giá trị truyền thông mà tạp chí nhận lại. Một bình luận trên mạng viết: “Hàng chục thương hiệu xa xỉ cùng tụ họp, chi hàng trăm triệu won để quảng bá và đổi lại chỉ quyên được vài đồng tượng trưng. Đây không còn là từ thiện, mà là chiêu PR khoác áo thiện nguyện".

Đến nay, W Korea vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ xóa những hình ảnh liên quan đến màn biểu diễn gây tranh cãi.