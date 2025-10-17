Diễn viên Hoàng Phúc là gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, được khán giả nhớ đến qua những vai phản diện đầy nội lực. Từng có thời gian dài lặng lẽ để chăm sóc mẹ bị tai biến suốt 18 năm, anh trở lại nghệ thuật với tâm thế bình thản, chín chắn và đầy đam mê.

Ở tuổi U60, Hoàng Phúc có cuộc sống viên mãn bên vợ doanh nhân kém 12 tuổi và ba con nhỏ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch một công ty kinh doanh yến sào mang tên mình. Ngoài kinh doanh và sản xuất phim, anh vẫn tiếp tục cống hiến cho điện ảnh Việt bằng chính trải nghiệm và bản lĩnh của một người nghệ sĩ kiên định.

“Ông trùm vai phản diện” 18 năm chăm mẹ tai biến

Hoàng Phúc sinh năm 1967, nổi tiếng cùng thời với Lê Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... Anh ghi dấu tên tuổi với loạt vai diễn phản diện. Trong suốt sự nghiệp hơn ba thập kỷ, anh từng ghi dấu ấn với loạt vai phản diện trong Bụi đời Chợ Lớn, Dòng máu anh hùng, Người trong giang hồ, Võ sinh đại chiến…

Cũng vì đóng vai phản diện quá đạt mà anh bị khán giả ghét cay ghét đắng đến mức đang đi đường, khán giả chạy lên đánh.

Anh kể trên báo Thanh Niên: "Có một số người xem ghét cay ghét đắng tôi. Khi tôi đang đi ngoài đường, họ chạy theo để đánh vào vai và nói rằng rất ghét tôi trong một bộ phim nào đó. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui khi vai phản diện của mình bị nhiều người ghét”.

Hoàng Phúc thời trẻ.

Trong giai đoạn sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Hoàng Phúc bất ngờ rút lui khỏi showbiz để ở nhà chăm sóc mẹ bị tai biến. Suốt thời gian 18 năm chăm mẹ bị bệnh nam diễn viên không đóng bất cứ phim nào.

Anh tâm sự rằng: “Tôi gác lại tất cả, không dám đi xa, chỉ mong mẹ còn khỏe. 18 năm đó là quãng thời gian tôi học được lòng kiên nhẫn và chữ hiếu trọn vẹn. 18 năm chăm mẹ tai biến, tôi đã ngộ ra rằng, mọi thứ danh vọng tiền bạc chỉ là phù du”.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong thời gian một mình chăm sóc mẹ, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh cũng rạn nứt.

52 tuổi bỡ ngỡ khi pha sữa cho con, 56 tuổi lên chức CEO

Sau nhiều năm sống lặng lẽ, năm 2016, Hoàng Phúc kết hôn lần hai với doanh nhân Uyên Phương, kém anh 12 tuổi. Cặp đôi có 3 con – một bé gái đầu lòng và cặp song sinh sinh năm 2021.

Chia sẻ trên Vnexpress, nam diễn viên kể, lần đầu làm cha ở tuổi 52 khiến anh “bỡ ngỡ như người mới”: “Tôi loay hoay không biết pha sữa thế nào, thay tã ra sao. Vợ vừa chỉ vừa cười. Nhưng nhờ đó tôi thấy mình trẻ lại, thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng”.

Uyên Phương – vợ anh là người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh, từng sản xuất nhiều dự án phim. Cô cho biết chồng là người sống trách nhiệm, tỉ mỉ và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Hoàng Phúc hiện tại. Anh đã quay lại đóng phim và thử sức kinh doanh, làm CEO một công ty yến sào mang tên mình.

Nam diễn viên và vợ thứ 2.

Trên Vietnamnet, Hoàng Phúc chia sẻ anh vốn là người hướng nội, ít nói và sống kín tiếng. Sau khi kết hôn, anh chọn lối sống bình dị, dành thời gian chăm con và đồng hành cùng vợ trong công việc.

Hình ảnh nam diễn viên bế con, đưa vợ đi sự kiện, hay tự tay nấu ăn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Không chỉ làm diễn viên, Hoàng Phúc còn thử sức làm kinh doanh vào năm 2023. Theo báo gười Lao Động, anh và vợ thành lập công ty kinh doanh yến sào. Anh đảm nhận vai trò CEO, trực tiếp điều hành công ty.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh vẫn duy trì việc đóng phim, xuất hiện trong một số dự án điện ảnh gần đây như 578: Phát đạn của kẻ điên, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và mới nhất là dự án điện ảnh “Cải mả”.

Hiện tại, ở tuổi 58, Hoàng Phúc vẫn giữ phong độ của “soái ca màn bạc” một thời. Anh nói với Dân Trí rằng niềm vui lớn nhất hiện nay là được nhìn 3 con khôn lớn và khỏe mạnh. “Chúng tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu vì đây là nguồn động lực và là nơi trở về sau mọi thử thách", nam diễn viên chia sẻ.