Trịnh Thăng Bình lộ ảnh như thử đồ cưới, dân mạng lập tức réo tên Thanh Thủy

Bức ảnh "chú rể" của Trịnh Thăng Bình vừa lên sóng đã khiến dân mạng đồng loạt gọi tên nàng Hậu luôn có những khoảnh khắc xuất thần trong những bộ váy cưới.

Mới đây, Trịnh Thăng Bình khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện trong không gian giống một showroom thời trang cao cấp, nam ca sĩ diện bộ suit xám được biến tấu đầy ấn tượng với chi tiết vạt vải quấn ngang thân và buông dài như dải khăn, tạo cảm giác vừa lịch lãm vừa mang hơi thở thời trang đương đại.

Đứng trước gương trong giao diện chỉn chu từ đầu đến chân, Trịnh Thăng Bình còn đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tính gợi mở: "Chú rể đây… Cô dâu đâu rồi?"

Chỉ một câu nói vui cũng đủ khiến phần bình luận trở nên náo nhiệt. Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình điển trai và phong độ của nam ca sĩ, không ít cư dân mạng lập tức gọi tên Hoa hậu Thanh Thủy. Thậm chí, nhiều người còn trả lời câu hỏi của Trịnh Thăng Bình bằng cách đăng lại những bức ảnh nàng Hậu trong trang phục cô dâu trên các sàn diễn bridal fashion show từng gây sốt trước đó.

Dù vậy, thực tế bộ trang phục nói trên không phải ảnh cưới hay màn công khai đặc biệt nào. Trịnh Thăng Bình diện thiết kế này cho một buổi biểu diễn gần đây. Tuy nhiên, thần thái cùng tạo hình quá giống một chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường khiến dân mạng khó lòng không liên tưởng.

Ở tuổi 38, Trịnh Thăng Bình vẫn được xem là một trong những nam nghệ sĩ 8X giữ phong độ ngoại hình ổn định của showbiz Việt. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ gần như không thay đổi quá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Gương mặt sáng, làn da trắng, đường nét trẻ trung cùng nụ cười đặc trưng giúp anh duy trì hình ảnh "nam thần thanh xuân" trong mắt nhiều khán giả.

Bên cạnh lợi thế gương mặt, Trịnh Thăng Bình còn sở hữu vóc dáng lý tưởng, cân đối với chiều cao khoảng 1m78. Nam ca sĩ luôn giữ được thân hình gọn gàng, tỷ lệ cơ thể đẹp và phong thái lịch lãm khi xuất hiện trước công chúng. Đây cũng là lý do anh có thể chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ suit cổ điển, smart casual cho đến những thiết kế thời trang mang tính thử nghiệm cao hơn.

Khác với nhiều nghệ sĩ nam trung thành với một công thức ăn mặc an toàn, Trịnh Thăng Bình khá linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh. Khi cần sự sang trọng, anh thường lựa chọn những bộ suit tối giản, phom dáng chuẩn chỉnh theo tinh thần quý ông hiện đại. Trong đời sống thường ngày, nam ca sĩ lại ưu ái những set đồ trẻ trung, năng động với áo khoác, denim hay các thiết kế streetwear cao cấp. Thỉnh thoảng, công chúng còn bắt gặp anh xuất hiện với những bộ trang phục mang hơi hướng thời trang trình diễn, cho thấy sự cởi mở với các xu hướng mới.

Chính nhờ nền tảng ngoại hình tốt cùng gu thẩm mỹ ổn định, Trịnh Thăng Bình luôn nằm trong nhóm sao nam mặc đẹp của Vbiz. Anh không theo đuổi hình ảnh hào nhoáng hay phô trương hàng hiệu quá mức, thay vào đó là sự chỉn chu, tinh tế và phù hợp với độ tuổi.

Cũng vì vậy mà khi đặt cạnh hình tượng của Hoa hậu Thanh Thủy, cặp đôi thường nhận được nhiều lời khen về sự tương xứng ngoại hình. Dù chênh lệch tới 14 tuổi, khoảng cách tuổi tác dường như không tạo nên khác biệt quá lớn khi cả hai đi cùng nhau. Một người sở hữu vẻ điển trai trưởng thành, lịch lãm, người còn lại mang nét trẻ trung, rạng rỡ của một nàng hậu thế hệ mới.

Từ trước khi cặp đôi được bắt gặp sánh đôi, cộng đồng mạng từng nhiều lần phát hiện những chi tiết thú vị liên quan đến phong cách ăn mặc của cả hai. Thanh Thủy được cho là không ít lần "mượn" tủ đồ bạn trai khi xuất hiện với những món phụ kiện, áo khoác hoặc trang phục có thiết kế tương đồng với những gì Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trước đó. Những trùng hợp liên tiếp xuất hiện khi ấy đã trở thành nguồn tư liệu quý báu cho các "thám tử mạng" tìm kiếm thêm manh mối về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Ảnh: FBNV, Internet