Bỏ túi 4 tiêu chí chọn outfit "10 điểm không có nhưng" cho dân chơi thể thao

Thoáng mát, có thể mặc chơi nhiều môn thể thao và thấm hút mồ hôi là những tiêu chí dân mê vận động không thể bỏ qua khi chọn đồ tập.

Từ các pha đổi hướng liên tục trên sân Pickleball, những cú đánh mạnh trong tennis đến các buổi chạy bộ kéo dài, việc trang bị một bộ đồ thể thao đủ tốt là điều kiện tiên quyết để bảo vệ cơ thể và duy trì hiệu suất. Lựa chọn sai chất liệu hay phom dáng sẽ trực tiếp cản trở biên độ chuyển động của người tập. Dưới đây là 4 mẹo thực tế giúp bạn dễ dàng sàng lọc trang phục phù hợp trước khi đầu tư cho tủ đồ thể thao.

Ưu tiên chất liệu giúp cơ thể luôn khô thoáng

Với những ai đam mê các môn thể thao có cường độ vận động cao hoặc phải di chuyển liên tục như chạy bộ hay tennis, cảm giác áo quần bám dính vì mồ hôi là điều khó tránh khỏi. Khi trang phục giữ ẩm quá lâu, người mặc dễ cảm thấy nặng nề, bí bách, đồng thời sự thoải mái cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các buổi tập kéo dài.

Một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn đồ tập là khả năng kiểm soát độ ẩm và làm khô nhanh. Các chất liệu được thiết kế để hỗ trợ thấm hút và thoát mồ hôi hiệu quả có thể giúp duy trì cảm giác khô ráo trong suốt quá trình vận động. Chẳng hạn, công nghệ DRY-EX của Uniqlo sử dụng cấu trúc vải hai lớp, với lớp trong thấm hút mồ hôi, trong khi lớp ngoài giúp phân tán độ ẩm để tăng tốc độ bay hơi. Bên cạnh đó, cấu trúc vải lưới được bổ sung tại những khu vực dễ đổ mồ hôi giúp tăng độ thoáng khí, mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi tập luyện.

Với một chiếc áo thun DRY-EX, bạn có thể tận hưởng cảm giác thoải mái trong mọi hoạt động hằng ngày, từ buổi tập luyện… Ảnh: Off Work Club

... đến không gian công sở, mà vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu nhờ thiết kế đa dụng (cổ tròn, polo), nhiều lựa chọn màu sắc.

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Nếu mồ hôi là nỗi lo quen thuộc khi vận động, thì cảm giác hầm bí trong không gian phòng tập kín mới là thử thách thực sự với người tập. Khi thực hiện các động tác giãn cơ, một bộ trang phục thiếu thông thoáng dễ gây bí bách và làm giảm đi hiệu suất tập luyện.

Đó là lý do vì sao công nghệ AIRism của UNIQLO rất được những người tập các bộ môn dẻo dai và bền bỉ ưa chuộng. Nhờ kết cấu sợi vải siêu mảnh mang lại cảm giác mát lạnh ngay khi chạm vào da, chất liệu này giúp không khí lưu thông tốt hơn, giữ cho thân nhiệt luôn ổn định và dễ chịu suốt buổi tập.

Thiết kế AIRism đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của bộ môn Pilates. Điển hình là mẫu AIRism Bra Top với cấu trúc nâng đỡ 360 độ, giúp ôm sát vừa vặn và ổn định phom dáng trong từng động tác siết cơ hay giải phóng chuyển động. Ảnh: KHI Wellness & Pilates

Kết hợp áo AIRism Bra Top cùng Quần Váy Thể Thao Xếp Ly linh hoạt, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài là bạn đã có ngay một combo vừa tôn dáng, vừa thoải mái vận động. Ảnh: ThaoHanLe

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Linh hoạt là "chìa khóa"

Bên cạnh độ thoáng mát, đồ thể thao cần chịu được áp lực từ các chuyển động cường độ cao. Dù là cú rướn cứu bóng trên sân Pickleball, nhịp squat sâu ở phòng gym hay sải bước chạy dài, chất vải kém đàn hồi đều dễ gây căng kéo, gò bó khó chịu.

Chính vì vậy, những thiết kế ứng dụng công nghệ Ultra Stretch (siêu co giãn) của UNIQLO được phát triển theo hướng tăng độ đàn hồi của vải, giúp trang phục linh hoạt hơn trước các chuyển động đa dạng của cơ thể. Nhờ đó, người mặc có thể tập trung vào buổi tập thay vì phải liên tục điều chỉnh quần áo sau mỗi lần tăng tốc, đổi hướng hay thực hiện các động tác biên độ lớn.

Quần shorts thể thao siêu co giãn mang lại cảm giác thoải mái, linh hoạt trong từng chuyển động, phù hợp cho cả tập luyện lẫn sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Tròn Mama

Ultra Stretch được ứng dụng rộng rãi trên nhiều dòng sản phẩm của UNIQLO dành cho nam và nữ

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Trang bị một lớp áo chống nắng mỏng nhẹ

Thay vì phụ thuộc vào nhiều lớp che chắn cồng kềnh, công nghệ UV Protection của UNIQLO được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, giúp ngăn chặn hơn 90%* tia UV (theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019) tác động lên da.

Áo Parka Chống Tia UV Bỏ Túi của UNIQLO được nhiều người yêu thể thao lựa chọn nhờ form chuẩn, co giãn, mỏng nhẹ và chống thấm nước tiện lợi. Khi gấp gọn áo cho vào túi đựng đi kèm, người tập sẽ cầm gọn chiếc áo trong lòng bàn tay, cực kì tiết kiệm không gian nếu muốn bỏ áo vào balo hay túi xách.

Đây cũng là lý do runner Hà Thu tin tưởng lựa chọn "full combo" trang phục AIRism, Ultra Stretch và Áo Parka chống tia UV bỏ túi của UNIQLO trên mọi cung đường.

Công nghệ UV Protection của UNIQLO hiện có mặt trên đa dạng sản phẩm cho cả nam và nữ, từ áo hoodie, quần legging, đến mũ, găng tay và kính mát, giúp người chơi dễ dàng thiết lập combo ra sân hoàn hảo cho mọi bộ môn ngoài trời.

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Mỗi môn thể thao đều có yêu cầu về sự linh hoạt, hỗ trợ chuyển động và cảm giác thoải mái khi vận động khác nhau. Nếu như chạy bộ, đạp xe ưu tiên trang phục nhẹ, thoáng khí và thấm hút tốt; thì yoga, pilates lại cần chất liệu co giãn, mềm mại và giữ phom ổn định. Với các môn đối kháng như tennis hay pickleball, sự linh hoạt và khả năng di chuyển tự do là yếu tố hàng đầu. Trang phục thể thao đa năng, chất lượng Nhật Bản từ UNIQLO được tích hợp các công nghệ tiên tiến, không chỉ đáp ứng nhiều nhu cầu vận động khác nhau mà còn phù hợp với mọi bối cảnh, hoạt động sống thường nhật.