8 kiểu tóc ngắn Nhật Bản đẹp nhất hè 2026: Không cần uốn vẫn dễ tạo kiểu, phù hợp nhiều dáng mặt

Mỗi khi mùa hè đến, nhu cầu cắt tóc ngắn lại tăng mạnh.

Khác với tóc ngắn Hàn Quốc thường nhấn mạnh độ phồng và những lọn uốn mềm mại, tóc ngắn Nhật Bản tập trung vào kỹ thuật cắt layer, tạo độ thoáng tự nhiên và cảm giác nhẹ nhàng. Ngay cả khi không uốn, mái tóc vẫn có thể giữ được độ bồng bềnh và mềm mại. Dưới đây là 8 kiểu tóc ngắn Nhật Bản được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng trong mùa hè 2026.

Điểm đặc trưng của tóc ngắn Nhật Bản nằm ở cách xử lý lớp tóc và hướng tóc để tạo cảm giác nhẹ, thoáng và tự nhiên. So với kiểu tóc cắt ngang bằng truyền thống, tóc ngắn Nhật giúp gương mặt thanh thoát hơn, đồng thời vẫn giữ được nét nữ tính.

Không cần uốn vẫn có độ phồng tự nhiên. Phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Tóc nhuộm phai màu cũng không dễ trông xơ xác. Có khả năng chỉnh sửa tỷ lệ gương mặt khá tốt. Thời gian sấy và tạo kiểu nhanh.

1. Tóc bob ngắn dưới tai

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt kim cương.

Đây là kiểu tóc bob ngắn cách tai khoảng 2–3cm, được nhiều cô gái Nhật yêu thích trong những năm gần đây. Phần đuôi tóc được cắt ôm nhẹ vào trong kết hợp với layer mỏng giúp đường viền hàm trông gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ được nét mềm mại nữ tính.

Khi kết hợp với các màu nhuộm như nâu trà sữa hoặc nâu khói, tổng thể mái tóc sẽ mang cảm giác trong trẻo giống các người mẫu tạp chí Nhật. Điểm cộng lớn nhất là chỉ cần sấy khô là tóc đã vào nếp khá đẹp.

2. Tóc ngắn layer

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt đầy đặn, mặt dài.

Một trong những từ khóa tóc nổi bật của năm nay là "layer lông vũ". Những lớp tóc mỏng quanh khuôn mặt giúp tổng thể trông nhẹ hơn và giảm cảm giác nặng nề vốn thường gặp ở tóc ngắn.

Khi kết hợp với mái bay hoặc mái thưa, hiệu ứng thu gọn gương mặt càng rõ rệt hơn. Ngay cả những người có mái tóc dày cũng không lo bị "đội mũ bảo hiểm".

3. Tóc ngắn bo tròn kiểu tạp chí Nhật (Maru Short)

Phù hợp với: Mặt vuông, mặt kim cương, người có gò má cao.

Đây được xem là kiểu tóc ngắn mang tính biểu tượng của phụ nữ Nhật trong vài năm gần đây. Phần gáy được tạo độ cong nhẹ giúp phía sau đầu trông đầy đặn hơn, rất phù hợp với những người có dáng đầu hơi bẹt. Hiệu ứng tóc ôm cũng giúp gương mặt trông nhỏ gọn và tinh tế hơn đáng kể.

4. Tóc wolf cut ngắn kiểu Nhật

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt dài, tóc xoăn tự nhiên.

Nếu cảm thấy tóc bob quá quen thuộc, bạn có thể thử kiểu wolf cut đang rất được ưa chuộng. Đặc trưng của kiểu tóc này là giữ lại một phần tóc ở gáy, kết hợp nhiều lớp layer rõ nét để tạo cảm giác cá tính và năng động hơn. Những người có tóc xoăn tự nhiên cũng rất hợp với kiểu tóc này vì có thể tận dụng chính độ phồng sẵn có của mái tóc.

5. Tóc ngắn Nhật pha nét Pháp

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt đầy đặn.

Kiểu tóc này kết hợp sự nhẹ nhàng của tóc Nhật với vẻ phóng khoáng của phụ nữ Pháp. Phần đuôi tóc được xử lý hơi rối có chủ đích, tạo cảm giác tự nhiên như vừa thức dậy. Các màu nhuộm như nâu cacao, nâu trà lạnh hay nâu khói giúp tăng thêm vẻ sang trọng và trưởng thành.

6. Tóc ngắn vén tai

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt trái xoan.

Đây là kiểu tóc được nhiều phụ nữ Nhật yêu thích trong môi trường công sở. Khi vén tóc sau tai, đường viền hàm và cổ được lộ ra nhiều hơn, giúp tổng thể khuôn mặt trở nên thanh thoát. Kết hợp với mái thưa sẽ giúp giảm cảm giác đầy đặn ở hai bên má và làm nổi bật các đường nét trên gương mặt.

7. Tóc bob ngắn tỉa layer

Phù hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, tóc dày.

Khác với kiểu bob truyền thống có thể tạo cảm giác nặng nề, bob layer được tỉa mỏng ở phần đuôi và thêm nhiều lớp tóc. Nhờ đó mái tóc trông nhẹ hơn, ít bí bách hơn trong mùa hè và có độ phồng tự nhiên mà không cần uốn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người có mái tóc dày.

8. Tóc pixie siêu ngắn mang cảm giác trẻ trung

Phù hợp với: Mặt trái xoan, gương mặt nhỏ, đường nét sắc sảo.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật thử nghiệm với tóc pixie cực ngắn. Nhờ kỹ thuật cắt layer mềm mại, kiểu tóc này không quá nam tính mà vẫn giữ được nét dễ thương và hiện đại.Các màu nhuộm như nâu olive, nâu tro hay nâu khói sáng sẽ giúp tăng thêm vẻ thời thượng.

Giải đáp nhanh về tóc ngắn kiểu Nhật

Mặt tròn có hợp tóc ngắn Nhật không?

Có. Những kiểu như bob dưới tai, layer lông vũ hay Maru Short đều có khả năng tạo hiệu ứng gương mặt thon gọn hơn.

Tóc xoăn tự nhiên có phù hợp không?

Rất phù hợp. Độ phồng sẵn có của tóc xoăn giúp các kiểu wolf cut hoặc tóc layer trông sống động và dễ tạo kiểu hơn.

Có cần uốn tóc không?

Không nhất thiết. Phần lớn xu hướng tóc ngắn Nhật hiện nay tập trung vào kỹ thuật cắt layer và hướng tóc tự nhiên thay vì phụ thuộc vào uốn.

Màu tóc nào hợp nhất hè 2026?

Những màu được dự đoán sẽ tiếp tục thịnh hành gồm: Nâu trà sữa; Nâu trà lạnh; Nâu olive. Nâu khói; Nâu hạt lanh; Nâu hồng. Các gam màu này không chỉ giúp da trông sáng hơn mà còn tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo rất đặc trưng của phong cách Nhật Bản.